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हिंदी न्यूज़ऑटोPod Taxi: भारत के इस शहर में शुरू होने जा रही पहली पॉड टैक्सी, बिना ड्राइवर के भरेगी रफ्तार

Pod Taxi: भारत के इस शहर में शुरू होने जा रही पहली पॉड टैक्सी, बिना ड्राइवर के भरेगी रफ्तार

First Driverless Pod Taxi in India: इस प्रोजेक्ट का पहला फेज लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर लंबा होगा, जो BKC के अंदर मेट्रो स्टेशन, ऑफिस एरिया और कमर्शियल जोन को एक साथ जोड़ेगा. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 08 Apr 2026 10:49 AM (IST)
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मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में भारत की पहली ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी सिस्टम शुरू करने की योजना बनाई जा रही है. यह काफी मॉडर्न और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, जिसमें छोटी-छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिना किसी ड्राइवर के अपने आप चलेंगी. इन्हें खास तौर पर शहर में कम दूरी के हिसाब से डिजाइन किया गया है, ताकि लोग मेट्रो, रेलवे स्टेशन या ऑफिस तक जल्दी और आसानी से पहुंच सकें.

इस प्रोजेक्ट का पहला फेज लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर लंबा होगा, जो BKC के अंदर मेट्रो स्टेशन, ऑफिस एरिया और कमर्शियल जोन को एक साथ जोड़ेगा. बाद में इसे बढ़ाकर करीब 8 से 9 किलोमीटर तक किया जाएगा और इसमें कई स्टेशन को शामिल किया जाएगा. इसका मतलब है कि धीरे-धीरे यह पूरा बिजनेस एरिया कवर करेगा और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाने देगा. 

पॉड टैक्सियों की क्या है खासियत?

  • इन पॉड टैक्सियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पूरी तरह ऑटोमैटिक होंगी. इनमें किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी, सेंसर और कंट्रोल सिस्टम की मदद से अपने आप चलेंगी. हर पॉड में लगभग 4 से 6 लोग बैठ सकते हैं. ये गाड़ियां बिजली से चलेंगी, इसलिए ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर होंगी और प्रदूषण कम करेंगी.
  • पॉड टैक्सी की स्पीड लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो शहर के अंदर सफर के लिए पर्याप्त है. सबसे खास बात यह है कि ये पॉड टैक्सी हर स्टेशन पर नहीं रुकेंगी, बल्कि यात्री जिस स्टेशन पर जाना चाहेगा, यह सीधे वहीं तक जाएगी. इससे समय की बचत होगी और यात्रा ज्यादा तेज और आरामदायक बनेगी.
  • यह टैक्सी सिस्टम इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि हर 15 से 30 सेकंड में एक पॉड मौजूद हो सके. यानी आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. यह सिस्टम खासतौर पर ऑफिस जाने वाले लोगों, कामकाजी प्रोफेशनल्स और रोजाना यात्रा करने वालों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है.
  • इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 1000 करोड़ रुपये है. इसे सरकार और निजी कंपनियों के सहयोग से PPP मॉडल के तहत बनाया जाएगा. अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है, तो भविष्य में इसे मुंबई के अन्य इलाकों और भारत के दूसरे बड़े शहरों में भी लागू किया जा सकता है. 
  • इस रूट पर कुल 22 एयर-कंडीशनर स्टेशन बनाए जाएंगे, जो करीब 200 मीटर की दूरी पर होंगे. पॉड टैक्सी चलाने के लिए बांद्रा ईस्ट में आरएलडीए प्लॉट पर एक डिपो भी बनाया जाएगा. 

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Published at : 08 Apr 2026 09:48 AM (IST)
Tags :
BKC POD Taxi MUMBAI First Driverless Pod Taxi
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