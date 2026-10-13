Jeep Wrangler के 2 नए Editions लॉन्च, कीमत ₹73.55 लाख से शुरू

Jeep India ने अपनी लोकप्रिय ऑफ-रोड SUV Wrangler का Whitecap Mojito Limited Edition पेश किया है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 73.55 लाख रुपये रखी गई है. हालांकि, यहां एक जरूरी बात यह है कि Whitecap और Mojito दो अलग-अलग मॉडल नहीं, बल्कि इस खास एडिशन के नाम का हिस्सा हैं. यह स्पेशल एडिशन Wrangler Rubicon पर आधारित है और इसमें मुख्य रूप से बाहरी डिजाइन और केबिन से जुड़े कुछ बदलाव किए गए हैं.

कंपनी ने भारत के लिए इसकी केवल 25 यूनिट उपलब्ध कराई थीं और सभी यूनिट बिक चुकी हैं. इस एडिशन की कीमत सामान्य Wrangler Rubicon से 1.25 लाख रुपये ज्यादा है. इसका खास हरा रंग, सफेद रूफ और अलग स्टाइलिंग इसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग बनाते हैं. यह एडिशन Jeep की ऑफ-रोडिंग पहचान और पुराने मॉडलों की डिजाइन विरासत से प्रेरित है.

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Mojito Green रंग और White Roof है खास.

Wrangler Whitecap Mojito Limited Edition में सबसे बड़ा बदलाव इसका एक्सटीरियर है. इसे खास Mojito Green रंग में पेश किया गया है, जिसके साथ सफेद हार्डटॉप रूफ दी गई है. फ्रंट ग्रिल के आसपास भी सफेद फिनिश मिलती है. इसके साइड प्रोफाइल पर ‘1941’ डेकल्स दिए गए हैं, जो मूल Willys MB Jeep के पेश होने के साल की याद दिलाते हैं. बॉडी-कलर फेंडर और पीछे की तरफ सफेद ‘4 Wheel Drive’ स्टिकर भी इसे अलग पहचान देते हैं. कुल मिलाकर, कंपनी ने SUV के मूल डिजाइन को बरकरार रखते हुए इसे ज्यादा खास लुक देने की कोशिश की है. यह बदलाव मुख्य रूप से स्टाइलिंग से जुड़े हैं और गाड़ी के मूल मैकेनिकल सेटअप में बदलाव नहीं किया गया है.

Cabin में Dashcam और मजबूत Grab Handles.

इस लिमिटेड एडिशन के केबिन में दो खास बदलाव किए गए हैं. इसमें बिल्ट-इन डैशकैम और मजबूत ग्रैब हैंडल दिए गए हैं, जो ऑफ-रोडिंग के दौरान उपयोगी हो सकते हैं. इसके अलावा, बाकी फीचर्स Wrangler Rubicon जैसे ही हैं. इसमें 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच का ड्राइवर डिस्प्ले, 12-वे पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीटें और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है. SUV में छह एयरबैग, ADAS फीचर्स और सबवूफर के साथ 9-स्पीकर Alpine साउंड सिस्टम भी दिया गया है. यानी इस एडिशन में बड़े तकनीकी बदलावों के बजाय लुक और कुछ अतिरिक्त सुविधाओं पर ध्यान दिया गया है.

Engine और 4x4 सिस्टम में नहीं हुआ बदलाव.

Jeep Wrangler Whitecap Mojito Limited Edition में 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन 272hp की पावर और 400Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसके साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है, जो चारों पहियों तक पावर पहुंचाता है. इसमें स्टैंडर्ड 4x4 सिस्टम के अलावा ऑफ-रोडिंग के लिए Dana एक्सल, मजबूत सस्पेंशन, रॉक रेल्स और ऑफ-रोड कैमरा जैसे उपकरण भी हैं. भारत में इस एडिशन की सभी 25 यूनिट बिक चुकी हैं, इसलिए फिलहाल नई बुकिंग उपलब्ध नहीं है. कंपनी ने ग्राहकों की रुचि को देखते हुए भविष्य में इसे दोबारा लाने की संभावना से इनकार नहीं किया है, लेकिन इसकी कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं हुई है.

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