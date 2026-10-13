SUV भी, Pickup भी, Fiat ने पेश किया अनोखा Multiplay Concept

कार कंपनियां लगातार ऐसे नए डिजाइन और तकनीक पर काम कर रही हैं, जो ग्राहकों की अलग-अलग जरूरतों को एक ही गाड़ी में पूरा कर सकें. इसी दिशा में Fiat ने अपना नया Multiplay Concept पेश किया है. यह कॉन्सेप्ट एक फैमिली कार की जगह और आराम को SUV के अंदाज तथा पिकअप की उपयोगिता के साथ जोड़ने की कोशिश करता है. इसकी सबसे खास बात इसका बदलने वाला पिछला हिस्सा है, जिसकी मदद से गाड़ी का केबिन और सामान रखने की जगह जरूरत के अनुसार बदली जा सकती है.

फैमिली के साथ सफर करते समय इसमें छह सीटों के साथ एक अतिरिक्त मॉड्यूलर सीट की व्यवस्था है, जबकि सामान या साइकिल ले जाने के लिए इसे चार सीटों और खुले कार्गो बेड वाले पिकअप रूप में बदला जा सकता है. हालांकि, यह अभी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है और Fiat ने इसके प्रोडक्शन मॉडल की पुष्टि नहीं की है.

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Sliding Rear Module से बदलेगा गाड़ी का रूप.

Fiat Multiplay Concept की लंबाई करीब 4.45 मीटर है. इसमें कंपनी ने C-पिलर आधारित ‘Metamorfosi’ आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया है. इसका पिछला मॉड्यूल आगे-पीछे खिसक सकता है, जिससे गाड़ी का लेआउट बदल जाता है. फैमिली कॉन्फिगरेशन में इसमें छह सीटों के साथ ‘Petsenger Seat’ नाम का अतिरिक्त मॉड्यूल मिलता है. जरूरत पड़ने पर पिछला हिस्सा खिसकाकर चार सीटों वाला लेआउट और खुला कार्गो बेड बनाया जा सकता है. इस जगह में साइकिल, कैंपिंग का सामान और दूसरी बड़ी चीजें रखी जा सकती हैं. इसके पीछे दिया गया स्पॉइलर भी खास है, क्योंकि इसे घुमाकर दो साइकिल रखने वाले इंटीग्रेटेड रैक में बदला जा सकता है. इस तरह एक ही गाड़ी रोजमर्रा के पारिवारिक इस्तेमाल और आउटडोर गतिविधियों, दोनों के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश की गई है.

Petsenger Seat और Sunseat हैं खास फीचर्स.

इस कॉन्सेप्ट के केबिन में भी कई अलग तरह के फीचर्स दिए गए हैं. ‘Petsenger Seat’ को बच्चों की सीट लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. जरूरत के अनुसार यह पालतू जानवर के लिए जगह, छोटी टेबल या सामान रखने के मॉड्यूल की तरह भी काम कर सकती है. इसके कुशन का एक हिस्सा अलग करके पट्टे की तरह इस्तेमाल करने का विकल्प भी दिया गया है. वहीं, ‘Sunseat’ नाम का फीचर सामने वाली पैसेंजर सीट को पीछे की ओर घुमाकर आराम करने वाली सीट में बदल देता है. यह सुविधा गाड़ी पार्क होने पर इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई है. इसमें डैशबोर्ड को सहारे की तरह इस्तेमाल किया जाता है और ऊपर दी गई पैनोरमिक रूफ से आसमान का नजारा देखा जा सकता है. केबिन में छिपा हुआ डिस्प्ले भी दिया गया है, जो गाड़ी बंद होने पर दिखाई नहीं देता.

क्या बाजार में आएगी Fiat Multiplay.

Fiat Multiplay Concept को 2026 पेरिस मोटर शो से जुड़े Stellantis के विशेष कार्यक्रम में पेश किया गया. कंपनी इसे भविष्य की कारों के लिए नए विचारों और तकनीकों को परखने वाला कॉन्सेप्ट बताती है. इसका उद्देश्य ऐसी गाड़ी की संभावनाएं तलाशना है, जो फैमिली ट्रिप, रोजमर्रा के सफर और सामान ले जाने जैसी अलग-अलग जरूरतों को पूरा कर सके. इसके डिजाइन में बड़े ग्लास एरिया, पैनोरमिक रूफ और कई काम आने वाले इंटीरियर मॉड्यूल शामिल हैं. हालांकि, Fiat ने अभी इसके इंजन, बैटरी, ड्राइविंग रेंज, कीमत या लॉन्च की तारीख की जानकारी नहीं दी है. कंपनी ने यह भी पुष्टि नहीं की है कि इसे बड़े स्तर पर बनाया जाएगा या नहीं. इसलिए फिलहाल इसे जल्द लॉन्च होने वाली कार के बजाय एक प्रयोगात्मक कॉन्सेप्ट के रूप में देखना सही होगा.

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