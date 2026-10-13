BYD Atto 8 हुई Reveal, 9 मिनट में 97% चार्ज का दावा

चीन की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी BYD ने अपनी नई फ्लैगशिप SUV Atto 8 को पेरिस मोटर शो 2026 में पेश किया है. यह एक 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV है, जिसमें कंपनी ने लंबी रेंज के साथ बेहद तेज चार्जिंग तकनीक पर भी ध्यान दिया है. BYD का दावा है कि इसकी बैटरी को खास FLASH चार्जर की मदद से सिर्फ 9 मिनट में 10 से 97 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है. हालांकि, यह स्पीड किसी भी सामान्य चार्जिंग स्टेशन पर नहीं मिलेगी.

इसके लिए कंपनी के खास हाई-पावर चार्जर की जरूरत होगी. Atto 8 में 115kWh की दूसरी पीढ़ी की Blade Battery दी गई है. यह SUV फिलहाल यूरोप के लिए पेश की गई है और इसकी बिक्री 2027 की पहली तिमाही में शुरू होने की योजना है. भारत में इसके लॉन्च को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

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9 मिनट में 97% चार्ज, लेकिन कैसे.

BYD Atto 8 की सबसे बड़ी खासियत इसकी FLASH Charging तकनीक है. कंपनी के अनुसार, इसकी बैटरी 10 से 70 प्रतिशत तक सिर्फ 5 मिनट में और 10 से 97 प्रतिशत तक करीब 9 मिनट में चार्ज हो सकती है. इसके लिए दूसरी पीढ़ी की Blade Battery और 1,500kW तक की क्षमता वाले BYD FLASH चार्जर का इस्तेमाल जरूरी है. सामान्य फास्ट चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग की रफ्तार वहां उपलब्ध पावर और चार्जर की क्षमता पर निर्भर करेगी. कंपनी का कहना है कि बेहद ठंडे मौसम में भी चार्जिंग का समय सीमित रह सकता है, लेकिन माइनस 30 डिग्री सेल्सियस पर 10 से 97 प्रतिशत चार्ज होने में करीब 12 मिनट लग सकते हैं. यानी 9 मिनट का दावा खास परिस्थितियों में लागू होता है, हर चार्जिंग स्टेशन पर नहीं.

653 KM तक की Range और दो Powertrain विकल्प.

Atto 8 में 115kWh की बैटरी दी गई है और यह रियर-व्हील ड्राइव तथा ऑल-व्हील ड्राइव विकल्पों में उपलब्ध होगी. कंपनी के मुताबिक, रियर-व्हील ड्राइव Design वेरिएंट की WLTP रेंज करीब 653 किलोमीटर तक हो सकती है. वहीं, ज्यादा पावर वाले ऑल-व्हील ड्राइव Excellence वेरिएंट की रेंज करीब 602 किलोमीटर बताई गई है. Design वेरिएंट में एक इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जबकि Excellence में दो मोटर मिलती हैं. ऑल-व्हील ड्राइव मॉडल 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार करीब 4.6 सेकंड में पकड़ सकता है. ये आंकड़े कंपनी के दावे और यूरोपीय WLTP परीक्षण पर आधारित हैं. वास्तविक रेंज मौसम, ड्राइविंग स्टाइल, सड़क और AC के इस्तेमाल के अनुसार अलग हो सकती है.

7-सीटर केबिन और आधुनिक फीचर्स.

BYD Atto 8 करीब 5 मीटर लंबी SUV है और इसमें तीन रो में सात लोगों के बैठने की व्यवस्था दी गई है. केबिन में 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, 26-इंच का हेड-अप डिस्प्ले और 15.6-इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन मिलती है. इसमें पैनोरमिक ग्लास रूफ भी दी गई है. कंपनी ने पहली दो रो में हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन वाली सीटों जैसी सुविधाएं भी दी हैं. यूरोप में इसकी बिक्री 2027 की पहली तिमाही में शुरू होने की उम्मीद है, जबकि कीमत की घोषणा अभी नहीं हुई है. फिलहाल भारतीय ग्राहकों को इसके लॉन्च का इंतजार करना होगा, क्योंकि BYD ने भारत में Atto 8 लाने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

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