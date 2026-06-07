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हिंदी न्यूज़ऑटो1.65 लाख तक की बचत का मौका, इन 2 प्रीमियम SUVs पर मिल रहा है बंपर डिस्काउंट

1.65 लाख तक की बचत का मौका, इन 2 प्रीमियम SUVs पर मिल रहा है बंपर डिस्काउंट

SUV Discounts: Jeep India जून 2026 में Compass और Meridian SUV पर 1.65 लाख रुपये तक के फायदे दे रही है. यह ऑफर नकद छूट, एक्सचेंज बोनस और अन्य लाभों के रूप में उपलब्ध है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 07 Jun 2026 02:47 PM (IST)
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SUV Discounts: अगर आप एक प्रीमियम SUV खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है. Jeep India ने जून 2026 में अपनी दो लोकप्रिय SUVs Compass और Meridian पर आकर्षक ऑफर शुरू किए हैं. कंपनी ग्राहकों को कुल 1.65 लाख रुपये तक का फायदा दे रही है. बढ़ती कार कीमतों के बीच यह ऑफर उन लोगों के लिए खास हो सकता है जो एक मजबूत, फीचर से भरपूर और प्रीमियम SUV खरीदना चाहते हैं. 

Compass और Meridian दोनों ही भारतीय बाजार में अपनी दमदार रोड प्रेजेंस, मजबूत बॉडी और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के लिए जानी जाती हैं. ऐसे में अगर आप नई SUV लेने की सोच रहे हैं, तो यह ऑफर आपके बजट को काफी राहत दे सकता है. हालांकि ऑफर की राशि वेरिएंट, शहर और डीलरशिप के अनुसार थोड़ी अलग हो सकती है, इसलिए खरीदारी से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है.

Jeep Compass पर मिल रहा है शानदार फायदा

Jeep Compass कंपनी की सबसे लोकप्रिय SUVs में से एक है. यह SUV अपने आकर्षक डिजाइन, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और आरामदायक केबिन के लिए जानी जाती है. जून 2026 के दौरान कंपनी इस मॉडल पर आकर्षक लाभ दे रही है. इन फायदों में नकद छूट, एक्सचेंज बोनस और अन्य विशेष ऑफर शामिल हो सकते हैं. Compass उन ग्राहकों के बीच काफी पसंद की जाती है जो शहर और हाईवे दोनों जगह बेहतर ड्राइविंग अनुभव चाहते हैं. 

SUV में आधुनिक फीचर्स, कई सुरक्षा सुविधाएं और प्रीमियम इंटीरियर मिलता है. अगर आप लंबे समय से Compass खरीदने की योजना बना रहे थे, तो यह ऑफर आपके लिए अच्छा मौका साबित हो सकता है. छूट के कारण इसकी कीमत और भी आकर्षक हो जाती है, जिससे प्रीमियम SUV खरीदना पहले से आसान बन सकता है.

यह भी पढ़ें: Turbo इंजन, दमदार लुक और कीमत सस्ता, क्या नई Duster बन सकती है बेस्ट बजट SUV?

Meridian खरीदने वालों के लिए भी बड़ी राहत

Jeep Meridian उन ग्राहकों के लिए बनाई गई है जो बड़ी और प्रीमियम SUV चाहते हैं. इसमें ज्यादा जगह, तीन रौ वाली सीटें और लंबी यात्रा के लिए आरामदायक केबिन मिलता है. जून महीने में Meridian पर भी कंपनी की ओर से बड़े फायदे दिए जा रहे हैं. कुछ वेरिएंट पर कुल लाभ 1.65 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. बड़ी फैमिली या लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ग्राहकों के लिए यह SUV एक मजबूत विकल्प मानी जाती है. 

Meridian में आधुनिक तकनीक, कई सुरक्षा फीचर्स और दमदार इंजन का साथ मिलता है. विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा ऑफर के चलते Compass और Meridian दोनों ही अपने-अपने सेगमेंट में ग्राहकों के लिए ज्यादा आकर्षक बन गई हैं. अगर आप प्रीमियम SUV खरीदने का इंतजार कर रहे थे, तो जून का यह ऑफर आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 07 Jun 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
Jeep Compass Discount Jeep Meridian Offer SUV Discounts June 2026 Car Offers
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