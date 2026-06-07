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हिंदी न्यूज़ऑटोकार खरीदने का प्लान है? Maruti जल्द ला रही है 4 नई SUV, दमदार हैं फीचर्स

कार खरीदने का प्लान है? Maruti जल्द ला रही है 4 नई SUV, दमदार हैं फीचर्स

Upcoming Maruti SUVs: मारुति सुजुकी आने वाले समय में 4 नई SUV लॉन्च करने की तैयारी में है. इनमें इलेक्ट्रिक SUV, 7-सीटर मॉडल और अपडेटेड Grand Vitara जैसे कई नए विकल्प शामिल हो सकते हैं.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 07 Jun 2026 01:38 PM (IST)
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Upcoming Maruti SUVs: भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी Maruti Suzuki आने वाले समय में SUV बाजार में बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रही है. कंपनी एक के बाद एक चार नई SUV लॉन्च करने की योजना बना रही है. पिछले कुछ वर्षों में SUV की मांग तेजी से बढ़ी है और अब ग्राहक हैचबैक और सेडान की तुलना में SUV को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. इसी बदलती मांग को देखते हुए मारुति अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करने में जुटी है. 

रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इलेक्ट्रिक SUV से लेकर नई 7-सीटर SUV और अपडेटेड मॉडलों तक कई नए वाहन बाजार में उतार सकती है. इन गाड़ियों में आधुनिक फीचर्स, बेहतर सुरक्षा और नई तकनीक देखने को मिल सकती है. अगर आप आने वाले महीनों में नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो मारुति की ये नई SUV आपके लिए इंतजार करने लायक साबित हो सकती हैं.

e Vitara और नई Grand Vitara पर रहेगी सबसे ज्यादा नजर

मारुति की सबसे चर्चित आने वाली SUV e Vitara है. यह कंपनी की पहली पूरी तरह इलेक्ट्रिक SUV होगी. ग्राहकों को इसमें लंबी ड्राइविंग रेंज, आधुनिक केबिन और कई स्मार्ट फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा Grand Vitara का अपडेटेड मॉडल भी बाजार में आ सकता है. नई Grand Vitara में डिजाइन से लेकर फीचर्स तक कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. 

कंपनी हाइब्रिड तकनीक को भी और बेहतर बनाने पर काम कर रही है. SUV खरीदारों के बीच Grand Vitara पहले से लोकप्रिय है और नए मॉडल के आने से इसकी मांग और बढ़ सकती है. इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड दोनों विकल्पों के जरिए मारुति ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है. यही वजह है कि इन दोनों मॉडलों पर बाजार की खास नजर रहने वाली है.

यह भी पढ़ें: Turbo इंजन, दमदार लुक और कीमत सस्ता, क्या नई Duster बन सकती है बेस्ट बजट SUV?

7-सीटर SUV और नए मॉडल बढ़ाएंगे मुकाबला

मारुति केवल इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मॉडल पर ही ध्यान नहीं दे रही, बल्कि बड़ी फैमिली के लिए नई 7-सीटर SUV भी लाने की तैयारी में है. माना जा रहा है कि यह मॉडल Grand Vitara पर आधारित हो सकता है और इसमें ज्यादा सीटिंग स्पेस मिलेगा. इसके अलावा कंपनी एक और नई SUV पर काम कर रही है, जिससे उसके SUV पोर्टफोलियो को और मजबूती मिलेगी. 

नई गाड़ियों में बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम, कनेक्टेड कार फीचर्स, कई एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा और बेहतर सुरक्षा फीचर्स मिलने की उम्मीद है. SUV बाजार में Hyundai, Tata, Mahindra और Kia जैसी कंपनियों से मुकाबला करने के लिए Maruti अपने नए मॉडल लेकर आ रही है. आने वाले महीनों में कंपनी की ये चार SUV भारतीय बाजार में काफी चर्चा बटोर सकती हैं. अगर आप नई SUV खरीदने का इंतजार कर सकते हैं, तो ये मॉडल आपके लिए अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 07 Jun 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
E Vitara Maruti SUV Launch Upcoming Maruti SUVs Grand Vitara Facelift
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