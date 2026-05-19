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हिंदी न्यूज़ऑटोक्रिकेटर तिलक वर्मा ने खरीदी 5 करोड़ की ये शानदार लग्जरी कार, खासियत जानकर रह जाएंगे हैरान

क्रिकेटर तिलक वर्मा ने खरीदी 5 करोड़ की ये शानदार लग्जरी कार, खासियत जानकर रह जाएंगे हैरान

Tilak Verma Luxury Car: तिलक वर्मा की यह कार दुनिया की सबसे पावरफुल और लग्जरी SUVs में गिनी जाती है. यह सिर्फ दिखने में ही शानदार नहीं है, बल्कि इसकी परफॉर्मेंस भी किसी सुपरकार से कम नहीं है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 19 May 2026 11:33 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी तिलक वर्मा इन दिनों सिर्फ अपने खेल की वजह से ही नहीं बल्कि अपने लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा में हैं.मुंबई इंडियंस के इस युवा बल्लेबाज ने हाल ही में बेहद शानदार और महंगी लग्जरी SUV Lamborghini Urus SE खरीदी है.इस कार की कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है.सोशल मीडिया पर तिलक वर्मा की नई कार की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस भी इस शानदार कार की खूब तारीफ कर रहे हैं.

गाड़ी का इंजन और टॉप-स्पीड

Lamborghini Urus SE दुनिया की सबसे पावरफुल और लग्जरी SUVs में गिनी जाती है. यह कार सिर्फ दिखने में ही शानदार नहीं है, बल्कि इसकी परफॉर्मेंस भी किसी सुपरकार से कम नहीं मानी जाती. कंपनी ने इसमें 4.0 लीटर का ट्विन-टर्बो V8 इंजन दिया है, जिसके साथ प्लग-इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिलती है. यह SUV लगभग 800 हॉर्सपावर की ताकत पैदा करती है और केवल 3.4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड करीब 312 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है.

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कैसा है गाड़ी का डिजाइन?

गाड़ी के डिजाइन की बात करें तो इसमें नए LED हेडलैम्प, बड़ा ग्रिल, शानदार 23-इंच अलॉय व्हील और बेहद स्पोर्टी लुक दिया गया है. अंदर से यह SUV पूरी तरह प्रीमियम फील देती है.इसमें बड़ा 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, लग्जरी सीट्स और कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं.यही वजह है कि यह कार सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्स स्टार्स के बीच काफी पॉपुलर है.

कार कलेक्शन में और कौन-सी कारें मौजूद?

तिलक वर्मा पहले से ही लग्जरी कारों के शौकीन माने जाते हैं, लेकिन उनकी यह नई Lamborghini उनके कार कलेक्शन को और भी खास बना देती है. तिलक वर्मा के गैराज में भी कई महंगी गाड़ियां मौजूद हैं. इनमें Mercedes-Benz, BMW और Hyundai Creta जैसी कारें शामिल हैं. इन गाड़ियों से साफ होता है कि तिलक सिर्फ क्रिकेट के ही नहीं बल्कि लग्जरी कारों के भी बड़े शौकीन हैं. तिलक वर्मा सिर्फ कारों तक ही सीमित नहीं हैं. उन्हें एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी शौक है.

हाल ही में तिलक वर्मा का नाम एक्ट्रेस Sreeleela के साथ भी चर्चा में रहा था, जिसकी वजह से क्रिकेटर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. हालांकि इन खबरों पर दोनों की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है. लेकिन नई सुपर लग्जरी कार खरीदने के बाद तिलक एक बार फिर सोशल मीडिया और ऑटोमोबाइल जगत में चर्चा का बड़ा विषय बन गए हैं.

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Published at : 19 May 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
TILAK VERMA Tilak Verma Luxury Car Tilak Verma Lamborghini
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