हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसपा-BJP के बीच फंसी रायबरेली की इन 3 सीटों पर राहुल गांधी का फोकस, क्या 2027 में बदलेंगे हालात?

सपा-BJP के बीच फंसी रायबरेली की इन 3 सीटों पर राहुल गांधी का फोकस, क्या 2027 में बदलेंगे हालात?

UP Vidhan Sabha Chunav 2027: राहुल गांधी, रायबरेली की तीन विधानसभा सीटों पर सभाएं करेंगे. इन तीनों ही सीटों पर कभी न कभी कांग्रेस का विधायक रहा है लेकिन मौजूदा परिदृश्य बहुत अलग है.

By : राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 19 May 2026 10:54 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, 19 मई 2026, मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश स्थित रायबरेली जाएंगे. यहां वह तीन विधानसभाओं में जनसभा भी करेंगे. माना जा रहा है कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस, राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में अपनी स्थिति बेहतर करना चाहती है इसलिए उनकी सभाएं अभी से कराई जा रही हैं, ताकि समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारे में जिले की अधिकतम विधानसभाओं में वह अपना पहल हक जता सके. 

राहुल गांधी, अपने एक दिवसीय दौरे में बछरावां, हरचंदपुर और सरेनी विधानसभा निर्वाचन भेत्र में जाएंगे. बछरावां में राहुल बारात घर का उद्घाटन करेंगे. हरचंदपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे और सरेनी के लालगंज में महिला संवाद करेंगे. इसके साथ ही वह रायबरेली सदर में नगर पालिका के वार्ड संख्या 14 स्थित वैभव नगर में सड़क का उद्घाटन करेंगे.

आइए हम आपको बताते हैं कि बछरावां, हरचंदपुर और सरेनी विधानसभा के बीते कुछ चुनावों में कांग्रेस की क्या स्थिति रही है.

सरेनी विधानसभा क्षेत्र

सरेनी विधानसभा सीट रायबरेली जिले की अहम राजनीतिक सीटों में गिनी जाती है और यह अमेठी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है. इस सीट पर समय-समय पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला है. साल 1996 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अशोक कुमार सिंह ने जीत दर्ज की थी. इसके बाद साल 2002 में समाजवादी पार्टी के देवेंद्र प्रताप सिंह विधायक बने और सपा ने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की. साल 2007 में कांग्रेस ने वापसी करते हुए अशोक कुमार सिंह को विधायक बनाया. साल 2012 में फिर से समाजवादी पार्टी के देवेंद्र प्रताप सिंह ने जीत हासिल की और सीट पर सपा का कब्जा हो गया.

गोरखपुर: पेट्रोल-डीजल के बढ़े दामों को लेकर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, रिक्शा पर बाइक लादी, लगाए नारे

साल 2017 का चुनाव यहां काफी चर्चित रहा. बीजेपी के धीरेंद्र बहादुर सिंह ने बसपा के ठाकुर प्रसाद यादव को 13,007 वोटों के अंतर से हराया. इस चुनाव में बीजेपी को प्रदेशभर में मिली बड़ी जीत का असर सरेनी में भी दिखाई दिया. हालांकि साल 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने फिर वापसी की और देवेंद्र प्रताप सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी को हराकर सीट दोबारा अपने नाम कर ली. 

हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र

हरचंदपुर विधानसभा सीट रायबरेली जिले की राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील सीट मानी जाती है. यह रायबरेली लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है और लंबे समय से कांग्रेस के प्रभाव वाले क्षेत्रों में गिनी जाती रही है. साल 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सुरेंद्र विक्रम सिंह विधायक चुने गए थे. इसके बाद साल 2017 में कांग्रेस ने यहां वापसी की और राकेश सिंह ने बीजेपी की कंचन लोधी को बेहद करीबी मुकाबले में सिर्फ 3,652 वोटों से हराया. यह चुनाव रायबरेली जिले की सबसे दिलचस्प सीटों में शामिल रहा क्योंकि मुकाबला आखिरी दौर तक कांटे का बना रहा.

साल 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां बड़ा उलटफेर हुआ. समाजवादी पार्टी के राहुल राजपूत ने बीजेपी के राकेश सिंह को 14,489 वोटों के अंतर से हराया. इस चुनाव में कांग्रेस का पारंपरिक आधार कमजोर होता दिखा और सपा ने सामाजिक समीकरणों के जरिए मजबूत बढ़त बनाई.

बछरावां विधानसभा क्षेत्र

बछरावां विधानसभा सीट अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित सीट है और रायबरेली जिले की दलित राजनीति का बड़ा केंद्र मानी जाती है. शुरुआती वर्षों में यहां कांग्रेस का दबदबा रहा. साल 1974 और साल 1977 में राम दुलारे कांग्रेस से विधायक बने. इसके बाद साल 1980, साल 1985, साल 1989 और साल 1991 में लगातार शिव दर्शन कांग्रेस के टिकट पर जीतते रहे. इस दौर में कांग्रेस का संगठन और परंपरागत वोट बैंक काफी मजबूत था.

साल 1993 में बीजेपी के राजा राम त्यागी ने जीत दर्ज कर कांग्रेस के लंबे वर्चस्व को तोड़ा. साल 1996 में बसपा के श्याम सुंदर भारती विधायक बने और दलित राजनीति का प्रभाव बढ़ा. साल 2002 में समाजवादी पार्टी के राम लाल अकेला ने जीत हासिल की.साल 2007 में कांग्रेस ने फिर वापसी की और राजा राम त्यागी विधायक बने. साल 2012 में एक बार फिर समाजवादी पार्टी के राम लाल अकेला ने सीट जीत ली.

गोंडा पहुंचे अमेरिकी फिटनेस स्टार एश्टन हॉल, बृजभूषण शरण सिंह संग कुश्ती अखाड़े और क्रिकेट का लिया आनंद

साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राम नरेश रावत ने कांग्रेस के शाहब शरण को 22,309 वोटों के बड़े अंतर से हराया. यह जीत बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण मानी गई क्योंकि पार्टी ने दलित आरक्षित सीट पर मजबूत प्रदर्शन किया. साल 2022 में मुकाबला बेहद करीबी रहा. समाजवादी पार्टी के श्याम सुंदर भारती ने अपना दल (एस) के लक्ष्मीकांत को सिर्फ 2,812 वोटों के अंतर से हराया. इस सीट पर हर चुनाव में सामाजिक समीकरण और दलित वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता रहा है.

कुल मिलाकर इन तीनों ही सीटों पर किसी न किसी चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है लेकिन मौजूदा स्थिति में लड़ाई सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो चुकी है. ऐसे में अब यह देखना होगा कि कांग्रेस की इन कोशिशों का परिणाम , सपा के साथ सीट बंटवारे में क्या रहता है. सपा चीफ अखिलेश यादव सीट बंटवारे को लेकर कई मौकों पर यह कह चुके हैं कि जो जिस सीट पर जीत सकता है, वह सीट उसे मिलेगी.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
Read More
Published at : 19 May 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
Samajwadi Party Rahul Gandhi Raebareli News UP Politics UP NEWS CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा-BJP के बीच फंसी रायबरेली की इन 3 सीटों पर राहुल गांधी का फोकस, क्या 2027 में बदलेंगे हालात?
सपा-BJP के बीच फंसी रायबरेली की इन 3 सीटों पर राहुल गांधी का फोकस, क्या 2027 में बदलेंगे हालात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जितने मुसलमान हैं पहले सब हिंदू थे, जो कायर थे वो...', मंच से ये क्या बोल गए राजा भैया?
'जितने मुसलमान हैं पहले सब हिंदू थे, जो कायर थे वो...', मंच से ये क्या बोल गए राजा भैया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: ऋषिकेश में ट्रेन हादसा, दीवार तोड़कर पटरी से उतरी उज्जैनी एक्सप्रेस, देखें Video
उत्तराखंड: ऋषिकेश में ट्रेन हादसा, दीवार तोड़कर पटरी से उतरी उज्जैनी एक्सप्रेस, देखें Video
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिर्जापुर 'जिम जिहाद' केस में CM योगी के निर्देश पर बड़ा एक्शन, सभी 10 आरोपियों पर लगा गैंगस्टर एक्ट
मिर्जापुर 'जिम जिहाद' केस में CM योगी के निर्देश पर बड़ा एक्शन, सभी 10 आरोपियों पर लगा गैंगस्टर एक्ट
Advertisement

वीडियोज

ट्रंप के बयान से दुनिया में भौचाल!
यहां जानिए पेट्रोल-डीजल के नए दाम
फिर बढ़ी पेट्रोल-डीजल की कीमत! जानिए अब आपके बजट पर कितना पड़ेगा असर?
CBSE OSM Controversy | Sandeep Chaudhary: CBSE के OSM पैटर्न का सटीक विश्लेषण! | NEET Paper Leak
'ऐसी सोच शर्मनाक है', कान्स में आलिया को ट्रोल करने वालों की अमीषा पटेल ने लगाई क्लास
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में नमाज बैन पर खुलकर बोले CM शुभेंदु अधिकारी, कहा- 'मैं AC में बैठकर तमाशा नहीं देखूंगा'
बंगाल में नमाज बैन पर खुलकर बोले CM शुभेंदु अधिकारी, कहा- 'मैं AC में बैठकर तमाशा नहीं देखूंगा'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जितने मुसलमान हैं पहले सब हिंदू थे, जो कायर थे वो...', मंच से ये क्या बोल गए राजा भैया?
'जितने मुसलमान हैं पहले सब हिंदू थे, जो कायर थे वो...', मंच से ये क्या बोल गए राजा भैया?
विश्व
'अमेरिका पर यकीन नहीं...', दौड़े-दौड़े तेहरान पहुंचे PAK मिनिस्टर नकवी तो ईरान ने दिया अल्टीमेटम
'अमेरिका पर यकीन नहीं...', दौड़े-दौड़े तेहरान पहुंचे PAK मिनिस्टर नकवी तो ईरान ने दिया अल्टीमेटम
क्रिकेट
SRH के खिलाफ 'करो या मरो' मैच में हार के बाद क्या बोले कप्तान ऋतुराज गायकवाड़? किसे ठहराया जिम्मेदार
SRH के खिलाफ 'करो या मरो' मैच में हार के बाद क्या बोले कप्तान ऋतुराज गायकवाड़? किसे ठहराया जिम्मेदार
बॉलीवुड
सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसा सांप, मची अफरा-तफरी, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम
सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसा सांप, मची अफरा-तफरी, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम
विश्व
इस्लामपुर अब कृष्ण नगर, बाबरी मस्जिद चौक हुआ जैन मंदिर चौक... पाकिस्तान में बदले गए इन जगहों के नाम 
इस्लामपुर अब कृष्ण नगर, बाबरी मस्जिद चौक हुआ जैन मंदिर चौक... PAK में बदले गए इन जगहों के नाम 
ट्रेंडिंग
Video: जिम कॉर्बेट में हथिनी ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म, जंगल में दिखा दुर्लभ नजारा- वीडियो वायरल
जिम कॉर्बेट में हथिनी ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म, जंगल में दिखा दुर्लभ नजारा- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
इस शहर में मरना है कानूनी अपराध, आखिरी सांस लेने से पहले ही लोगों को खदेड़ देता है प्रशासन
इस शहर में मरना है कानूनी अपराध, आखिरी सांस लेने से पहले ही लोगों को खदेड़ देता है प्रशासन
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
Embed widget