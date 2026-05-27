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हिंदी न्यूज़ऑटोअपने आप बैलेंस बनाती है ये साइकिल, इन छात्रों ने 1000 डॉलर में तैयार किया खास प्रोजेक्ट

अपने आप बैलेंस बनाती है ये साइकिल, इन छात्रों ने 1000 डॉलर में तैयार किया खास प्रोजेक्ट

Autonomous Bicycle: इस खास साइकिल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह बिना किसी इंसान के सहारे के अपने आप खड़ी रह सकती है और चलते समय गिरती नहीं है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 27 May 2026 01:28 PM (IST)
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तकनीक की दुनिया में हर दिन नए-नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और अब इंजीनियरिंग छात्रों ने ऐसा कमाल कर दिखाया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. कुछ छात्रों ने मिलकर एक ऐसी स्मार्ट साइकिल तैयार की है, जो बिना किसी सहारे खुद बैलेंस बनाए रख सकती है.

खास बात यह है कि इस सेल्फ-बैलेंसिंग और ऑटोनॉमस साइकिल को बेहद कम खर्च में तैयार किया गया है. जहां आमतौर पर ऐसी तकनीक विकसित करने में लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं, वहीं छात्रों ने इसे करीब 1000 डॉलर यानी लगभग 85 हजार रुपये के बजट में बना दिया. यही वजह है कि यह प्रोजेक्ट सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेजी से चर्चा का विषय बन गया है.

कैसे डिजाइन की गई है ये साइकिल?

इस खास साइकिल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह बिना किसी इंसान के सहारे अपने आप खड़ी रह सकती है और चलते समय गिरती नहीं है. आमतौर पर साइकिल चलाते समय बैलेंस बनाए रखने के लिए राइडर की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस नई तकनीक में सेंसर और मोटर की मदद से साइकिल खुद अपना बैलेंस कंट्रोल करती है. छात्रों ने इसमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया है, जो लगातार साइकिल की मूवमेंट और झुकाव को मॉनिटर करती रहती है. जैसे ही साइकिल एक तरफ झुकने लगती है, सिस्टम तुरंत उसे बैलेंस कर देता है.

इस प्रोजेक्ट में छात्रों ने कम कीमत वाले पार्ट्स और ओपन-सोर्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, ताकि इसे ज्यादा सस्ता और उपयोगी बनाया जा सके. यही वजह है कि इसकी लागत काफी कम रखी गई. इस साइकिल में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम, सेंसर, मोटर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है, जो मिलकर इसे ऑटोनॉमस बनाते हैं. यानी यह साइकिल अपने आसपास की स्थिति को समझ सकती है और उसी हिसाब से खुद को बैलेंस कर सकती है.

क्या है प्रोजेक्ट का मकसद?

इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ नई तकनीक दिखाना नहीं है, बल्कि भविष्य में स्मार्ट और सुरक्षित ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करना भी है. छात्रों का मानना है कि ऐसी तकनीक आगे चलकर बुजुर्गों, दिव्यांग लोगों और नए साइकिल सीखने वालों के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है. 

अगर यह तकनीक बड़े स्तर पर विकसित होती है, तो भविष्य में ऐसी साइकिलें बाजार में देखने को मिल सकती हैं, जिन्हें चलाना ज्यादा आसान और सुरक्षित होगा.यह साइकिल बिना किसी शख्स के सहारे खुद खड़ी रहती है और बैलेंस बनाए रखती है. कई लोग इस तकनीक की तारीफ कर रहे हैं और छात्रों की मेहनत को सराह रहे हैं. 

विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले समय में ऑटोनॉमस और AI बेस्ड वाहन तेजी से बढ़ेंगे। अभी तक ऐसी तकनीकें कारों और रोबोटिक्स तक सीमित थीं, लेकिन अब साइकिल जैसे साधारण वाहन में भी स्मार्ट फीचर्स जोड़े जा रहे हैं। इससे साफ है कि भविष्य का ट्रांसपोर्ट पहले से ज्यादा स्मार्ट, सुरक्षित और तकनीक आधारित होने वाला है। छात्रों का यह प्रोजेक्ट इसी बदलते भविष्य की एक झलक माना जा रहा है.

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Published at : 27 May 2026 01:28 PM (IST)
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