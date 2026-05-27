कार की स्मार्ट की नहीं कर रही काम? जानिए कैसे चुटकियों में बदल सकते हैं सेल

आज के समय में लगभग हर कार में रिमोट लॉक या Smart Key फीचर दिया जाता है, जिससे कार को बिना चाबी लगाए आसानी से लॉक और अनलॉक किया जा सकता है. यह फीचर लोगों की जिंदगी को काफी आसान बना चुका है, लेकिन कई बार अचानक कार का रिमोट काम करना बंद कर देता है.

ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि रिमोट खराब हो गया है या नया खरीदना पड़ेगा. जबकि असल में कई बार समस्या सिर्फ रिमोट की बैटरी खत्म होने को होती है. अच्छी बात यह है कि कार रिमोट की बैटरी बदलना बेहद आसान काम है और इसे घर पर ही कुछ मिनटों में किया जा सकता है. इसके लिए न किसी खास मशीन की और न ही ज्यादा तकनीकी जानकारी की जरूरत होती है.

समय रहते बैटरी बदल लेना बेहतर

अगर आपकी कार का रिमोट पहले की तरह ठीक से काम नहीं कर रहा, कार दूर से लॉक या अनलॉक नहीं हो रही या बटन दबाने के बाद काफी देर से रिस्पॉन्स मिल रहा है तो समझ लीजिए कि रिमोट की बैटरी कमजोर हो चुकी है. कई बार लोग इन संकेतों को नजरअंदाज करते रहते हैं और अचानक एक दिन रिमोट पूरी तरह बंद हो जाता है. ऐसे में परेशानी तब और बढ़ जाती है जब आप कहीं बाहर हों. इसलिए समय रहते बैटरी बदल लेना बेहतर होता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कार रिमोट की बैटरी आमतौर पर 2 से 4 साल तक आराम से चल जाती है, लेकिन यह इस्तेमाल पर भी निर्भर करता है.

बैटरी बदलने का पहला कदम सही बैटरी की पहचान करना है. ज्यादातर कार रिमोट में CR2032 या CR2025 जैसी कॉइन सेल बैटरियां इस्तेमाल की जाती हैं. यह जानकारी आपको पुरानी बैटरी या रिमोट के अंदर लिखी मिल जाएगी. नई बैटरी खरीदते समय उसी मॉडल नंबर की बैटरी लेना जरूरी होता है, क्योंकि गलत बैटरी लगाने से रिमोट काम नहीं करेगा. बाजार में ये बैटरियां आसानी से मिल जाती हैं और इनकी कीमत भी ज्यादा नहीं होती.

कैसे खोला जाता है रिमोट?

इसके बाद रिमोट को सावधानी से खोलना होता है. ज्यादातर रिमोट के किनारे एक छोटा स्लॉट या गैप दिया जाता है, जहां फ्लैट स्क्रूड्राइवर या सिक्के की मदद से उसे खोला जा सकता है. रिमोट खोलते समय ज्यादा ताकत नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे उसकी प्लास्टिक टूट सकती है या अंदर के लॉक डैमेज हो सकते हैं. धीरे-धीरे खोलने पर रिमोट दो हिस्सों में अलग हो जाता है और अंदर लगी बैटरी दिखाई देने लगती है.

अब पुरानी बैटरी को धीरे से निकालना चाहिए. बैटरी निकालते समय ध्यान रखें कि रिमोट के अंदर लगे छोटे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स या क्लिप को नुकसान न पहुंचे. इसके बाद नई बैटरी को उसी दिशा में लगाना होता है, जिस दिशा में पुरानी बैटरी लगी थी. बैटरी पर प्लस (+) और माइनस (-) का निशान बना होता है, इसलिए उसे सही तरीके से लगाना जरूरी है. अगर बैटरी उल्टी दिशा में लगा दी जाए तो रिमोट काम नहीं करेगा.

नई बैटरी लगाने के बाद रिमोट को वापस अच्छी तरह बंद करें और फिर कार के पास जाकर टेस्ट करें. अगर लॉक और अनलॉक बटन पहले की तरह सही तरीके से काम करने लगें तो समझिए बैटरी को बदल दिया गया है. कुछ मामलों में बैटरी बदलने के बाद भी रिमोट काम नहीं करता. ऐसी स्थिति में संभव है कि रिमोट को दोबारा प्रोग्राम या सिंक कराने की जरूरत पड़े. हालांकि आमतौर पर सिर्फ बैटरी बदलने से ही समस्या ठीक हो जाती है.

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