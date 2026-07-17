पेट्रोल या एथेनॉल, 10 हजार किमी ड्राइव करने में कौन-सा फ्यूल पड़ेगा सस्ता?

Petrol vs Ethanol Running Cost: अभी हर तरफ सरकार द्वारा लाई गई एथेनॉल फ्यूल को लेकर जमकर चर्चा चल रही है. बता दें कि, भारत में अब सभी पेट्रोल पंप पर एथेनॉल मिलना अनिवार्य हो गया है. जिसके चलते अब सभी गाड़ी मालिक के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि इन दोनों फ्यूल में कौन-सा फ्यूल सस्ता पड़ेगा.

पेट्रोल पंप पर जहां सामान्य E20 पेट्रोल की कीमत करीब 102 रुपये प्रति लीटर है और वहीं E85 ईंधन लगभग 20 रुपये सस्ता यानी 82 रुपये प्रति लीटर में मिल रहा है. तो चलिए बेहद आसान भाषा में पेट्रोल और एथेनॉल के खर्च का पूरा गणित समझते हैं और जानतें हैं की कौन सा फ्यूल आपको सस्ता पड़ेगा.

पेट्रोल पड़ेगा कितना कॉस्टली?

आपको समझाने के लिए मान लेते हैं कि आप सामान्य E20 पेट्रोल कार चलाते हैं जिसका पेट्रोल रेट 102 रुपये प्रति लीटर है. अगर आपकी कार हाईवे और शहर मिलाकर औसतन 18 किमी/लीटर का माइलेज देती है. तो आपको 10,000 किलोमीटर का सफर पूरा करने के लिए लगभग 555.5 लीटर पेट्रोल की जरूरत होगी.

इस हिसाब से 10 हजार किमी ड्राइव करने में आपका पेट्रोल पर कुल खर्च करीब 56,660 रुपये आएगा. यहां आपका प्रति किलोमीटर का रनिंग कॉस्ट लगभग 5.67 रुपये बैठता है जो कि आज के समय में पेट्रोल कारों का एक स्टैंडर्ड खर्च माना जाता है.

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एथेनॉल का कितना आएगा खर्चा?

अब बात करते हैं फ्लेक्स-फ्यूल कार में 82.12 रुपये प्रति लीटर वाले E85 एथेनॉल की. जैसा कि हम जानते हैं कम एनर्जी के कारण इसका माइलेज घटकर करीब 13.5 किमी/लीटर हो जाता है. कम माइलेज के साथ 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आपको लगभग 740.7 लीटर फ्यूल की जरूरत पड़ेगी.

जब आप इस मात्रा को 82.12 रुपये की कीमत से कैलकुलेट करते हैं तो आपका कुल खर्च लगभग 60,820 रुपये हो जाता है. यानी एथेनॉल पर आपका प्रति किलोमीटर का खर्च लगभग 6.08 रुपये हो जाता है. इसका मतलब है पेट्रोल आपके लिए थोड़ा सस्ता पड़ेगा.

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