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हिंदी न्यूज़ऑटोपेट्रोल या एथेनॉल, 10 हजार किमी ड्राइव करने में कौन-सा फ्यूल पड़ेगा सस्ता?

पेट्रोल या एथेनॉल, 10 हजार किमी ड्राइव करने में कौन-सा फ्यूल पड़ेगा सस्ता?

Petrol vs Ethanol Running Cost: पेट्रोल और एथेनॉल में कौन सा फ्यूल है आपकी जेब के लिए बेस्ट? जानिए 10,000 किलोमीटर चलने पर E85 एथेनॉल और पेट्रोल कार के असली खर्च और माइलेज का पूरा गणित.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 17 Jul 2026 12:07 PM (IST)
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Petrol vs Ethanol Running Cost: अभी हर तरफ सरकार द्वारा लाई गई एथेनॉल फ्यूल को लेकर जमकर चर्चा चल रही है. बता दें कि, भारत में अब सभी पेट्रोल पंप पर एथेनॉल मिलना अनिवार्य हो गया है. जिसके चलते अब सभी गाड़ी मालिक के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि इन दोनों फ्यूल में कौन-सा फ्यूल सस्ता पड़ेगा. 

पेट्रोल पंप पर जहां सामान्य E20 पेट्रोल की कीमत करीब 102 रुपये प्रति लीटर है और वहीं E85 ईंधन लगभग 20 रुपये सस्ता यानी 82 रुपये प्रति लीटर में मिल रहा है. तो चलिए बेहद आसान भाषा में पेट्रोल और एथेनॉल के खर्च का पूरा गणित समझते हैं और जानतें हैं की कौन सा फ्यूल आपको सस्ता पड़ेगा.

पेट्रोल पड़ेगा कितना कॉस्टली?

आपको समझाने के लिए मान लेते हैं कि आप सामान्य E20 पेट्रोल कार चलाते हैं जिसका पेट्रोल रेट 102 रुपये प्रति लीटर है. अगर आपकी कार हाईवे और शहर मिलाकर औसतन 18 किमी/लीटर का माइलेज देती है. तो आपको 10,000 किलोमीटर का सफर पूरा करने के लिए लगभग 555.5 लीटर पेट्रोल की जरूरत होगी. 

इस हिसाब से 10 हजार किमी ड्राइव करने में आपका पेट्रोल पर कुल खर्च करीब 56,660 रुपये आएगा. यहां आपका प्रति किलोमीटर का रनिंग कॉस्ट लगभग 5.67 रुपये बैठता है जो कि आज के समय में पेट्रोल कारों का एक स्टैंडर्ड खर्च माना जाता है.

यह भी पढ़ें: E20 पेट्रोल से खराब हुई गाड़ी तो लगेगी लॉटरी, कंपनियों को देनी पड़ेगी ग्राहक को नई कार?

एथेनॉल का कितना आएगा खर्चा?

अब बात करते हैं फ्लेक्स-फ्यूल कार में 82.12 रुपये प्रति लीटर वाले E85 एथेनॉल की. जैसा कि हम जानते हैं कम एनर्जी के कारण इसका माइलेज घटकर करीब 13.5 किमी/लीटर हो जाता है. कम माइलेज के साथ 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आपको लगभग 740.7 लीटर फ्यूल की जरूरत पड़ेगी. 

जब आप इस मात्रा को 82.12 रुपये की कीमत से कैलकुलेट करते हैं तो आपका कुल खर्च लगभग 60,820 रुपये हो जाता है. यानी एथेनॉल पर आपका प्रति किलोमीटर का खर्च लगभग 6.08 रुपये हो जाता है. इसका मतलब है पेट्रोल आपके लिए थोड़ा सस्ता पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: E20 पेट्रोल पर उठ रहे सवालों के बीच HPCL ने किए 3,600+ टेस्ट, जानिए क्या मिला

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 17 Jul 2026 12:07 PM (IST)
Tags :
Petrol Vs Ethanol Running Cost E85 Fuel Mileage Drop Calculator Flex Fuel Running Cost 10000km Cheapest Fuel Option India
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