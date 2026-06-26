रात के इस 1 घंटे में सबसे ज्यादा होते हैं हादसे, रोड सेफ्टी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Night Driving: भारत में लगातार गाड़ियों की बिक्री बढ़ती जा रही है. जिसके चलते हमें सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है. जिसके चलते सड़क हादसे भी भारत में बहुत बढ़ रहे हैं और हर दिन हजारों लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं. अभी हाल ही में सामने आई एक रोड सेफ्टी रिपोर्ट ने एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया है. बता दें कि, रिपोर्ट के मुताबिक रात का एक ऐसा समय है जब सबसे ज्यादा सड़क हादसे दर्ज किए जाते हैं.

हैरानी की बात यह है कि इस दौरान सड़कों पर ट्रैफिक भी कम होता है. फिर भी दुर्घटनाओं का खतरा काफी बढ़ जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि थकान, नींद और तेज रफ्तार जैसी वजहें इस समय को सबसे खतरनाक बना देती हैं. तो चलिए जानतें हैं कि, इस समय सड़क पर दुर्घटना बढ़ जाते हैं.

रात का समय है सबसे खतरनाक?

बता दें कि, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देर रात में हादसों की संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है. इस समय ज्यादातर लोग लंबे सफर के बाद थक जाते हैं और शरीर भी पूरी तरह से टूट जाता. कई बार देखा जाता ड्राइवर को हल्की नींद आने लगती है जिससे ध्यान सड़क से हट जाता है.

जबकि खाली सड़क देखकर लोग गाड़ी की स्पीड भी बढ़ा देते हैं. यही लापरवाही कई बार गंभीर हादसों की वजह बन जाती है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय ड्राइविंग के दौरान अतिरिक्त सतर्कता की भी जरूरत होती है.

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क्यों बढ़ जाता है खतरा?

आमतौर पर लोग सोचते हैं कि खाली सड़क पर ड्राइविंग ज्यादा सुरक्षित होती है. लेकिन हकीकत इससे अलग है. रात में सड़कों पर रोशनी कम होती है और कई जगह विजिबिलिटी भी कमजोर हो जाती है. इसके अलावा भारी वाहन भी इसी समय ज्यादा चलते हैं. तेज रफ्तार और कम सतर्कता का मिश्रण दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ा देता है. कई मामलों में ड्राइवर को सामने आने वाले खतरे का अंदाजा भी समय पर नहीं लग पाता. यही वजह है कि कम ट्रैफिक होने के बावजूद हादसों की संख्या बढ़ जाती है.

रखें इन बातों का ध्यान

आपको बता दें कि, अगर आप रात में लंबी दूरी का सफर कर रहे हैं तो बीच-बीच में ब्रेक लेना जरूरी है. लगातार कई घंटे ड्राइव करने से शरीर थक जाता है और नजर भी कमजोर होने लगता है. भरपूर नींद लेकर ही सफर शुरू करें और अगर नींद महसूस हो तो तुरंत आराम करें. तेज रफ्तार से बचें और हेडलाइट्स का सही इस्तेमाल करें. इसके अलावा सीट बेल्ट और अन्य सुरक्षा नियमों का पालन करना भी बेहद जरूरी है. छोटी-छोटी सावधानियां बड़े हादसों से बचा सकती हैं. इस लिए जब भी रात में सफर करें इन बातों का जरूर ध्यान दें.

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