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हिंदी न्यूज़ऑटोएक्सप्रेसवे पर पंक्चर हुई गाड़ी तो अब घंटों नहीं करना पड़ेगा इंतजार, NHAI ने किया बड़ा इंतजाम

एक्सप्रेसवे पर पंक्चर हुई गाड़ी तो अब घंटों नहीं करना पड़ेगा इंतजार, NHAI ने किया बड़ा इंतजाम

NHAI Expressway Puncture Repair Shops: नेशनल हाईवे पर गाड़ी पंक्चर होने का डर अब खत्म. NHAI हर 20-25 किमी पर वे-साइड एमेनिटीज में पंक्चर शॉप और मैकेनिक का बड़ा इंतजाम कर रहा है. जानिए पूरा प्लान.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 25 Jun 2026 10:22 AM (IST)
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NHAI Expressway Puncture Repair Shops: भारत सरकार हाईवे पर बहुत तेजी से काम कर रही है. जिसके चलते अब कई प्रदेश में सफर करना अब आसान हो गया है. हालांकि, एक्सप्रेसवे या नेशनल हाईवे पर लंबी दूरी का सफर करना जितना मजेदार होता है, उतना ही डर इस बात का रहता है कि कहीं बीच रास्ते में गाड़ी पंक्चर या खराब न हो जाए. सुनसान रास्तों पर अगर टायर साथ छोड़ दे तो दूर-दूर तक कोई मैकेनिक नहीं मिलता और घंटों मदद का इंतजार करना पड़ता है. 

लेकिन अब देश के हाईवे पर सफर करने वाले करोड़ों वाहन चालकों के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया है. NHAI ने हाईवे और एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों के पंक्चर होने या छोटी-मोटी खराबी से निपटने के लिए एक पुख्ता इंतजाम कर दिया है. चलिए जानतें हैं कि, NHAI ने कौन से इंतजाम करने जा रही है जिससे हाईवे पर चलने वालों को और भी राहत मिल सकती है.

हर 20 से 25 KM पर होंगी ये सुविधाएं

आपको बता दें कि, NHAI के नए और शानदार मास्टर प्लान के तहत देश के सभी प्रमुख नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर हर 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर वे-साइड एमेनिटीज यानी सड़क किनारे मिलने वाली जनसुविधाओं का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है. इन एमेनिटीज में अब अनिवार्य रूप से एक सर्टिफाइड पंक्चर रिपेयर शॉप और ऑटोमोबाइल वर्कशॉप को शामिल किया जाएगा. 

इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अगर एक्सप्रेसवे पर आपकी कार या बाइक का टायर अचानक पंक्चर होता है तो आपको महज कुछ मिनटों की दूरी पर ही प्रोफेशनल मैकेनिक की सर्विस मिल जाएगी और आपका कीमती समय बर्बाद होने से बच जाएगा और आपको ज्यादा परेशानी भी नहीं झेलनी पड़ेगी.

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गाड़ी खराब होने पर भी मिलेगी मदद 

NHAI हाईवे पर खुलने वाली इन आधुनिक दुकानों पर सिर्फ पंक्चर जोड़ने का काम नहीं होगा। बल्कि यहां गाड़ियों के छोटे-मोटे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स को सुधारने का भी पूरा बंदोबस्त होगा. इन वर्कशॉप्स में हवा भरने की ऑटोमैटिक मशीनें, टायर चेंजर्स और जरूरी स्पेयर पार्ट्स हमेशा उपलब्ध रहेंगे. 

कई बार एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां ओवरहीट हो जाती हैं या उनकी बैटरी अचानक डाउन हो जाती है, ऐसी सिचुएशन में भी ये वे-साइड शॉप्स ड्राइवरों के लिए लाइफलाइन साबित होंगी. NHAI इन दुकानों को चौबीसों घंटे यानी 24x7 चालू रखने पर विचार कर रहा है ताकि रात के सफर में भी सुरक्षा बनी रहे.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 25 Jun 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
NHAI Expressway Puncture Repair Shops Way Side Amenities WSA National Highway Car Breakdown Service On Indian Highways
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