स्कूटर या लग्जरी कार? इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की कीमत सुनकर चौंक जाएंगे

Expensive EV Scooters: बढ़ते पेट्रोल के दामों के चलते अपने देश में इलेक्ट्रिक स्कूटर की मांग तेजी से बढ़ रही है. जिसके चलते ईवी स्कूटर्स की खरीदारी में तेजी से इजाफा हुआ है. बता दें कि, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के शुरुआती दाम बेहद कम हैं. वहीं दूसरी तरफ कई कुछ ऐसे प्रीमियम मॉडल भी मौजूद हैं जिनकी कीमत सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं. बता दें कि, इन स्कूटर्स की कीमत कई एंट्री लेवल कारों और कुछ लग्जरी कारों के बराबर पहुंच चुकी है.

इन मॉडलों में सिर्फ लंबी रेंज ही नहीं बल्कि दमदार मोटर, प्रीमियम डिजाइन और हाईटेक फीचर्स भी मिलते हैं. यही वजह है कि ये स्कूटर आम ग्राहकों की बजाय प्रीमियम सेगमेंट के खरीदारों को ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं. तो चलिए जानतें हैं ये कौन से स्कूटर्स हैं.

बेहद ही कीमती हैं स्कूटर्स

बता दें कि, महंगे स्कूटर्स में सबसे पहला नाम BMW CE02 का है. आपको जानकार हैरानी होगी इस स्कूटर्स की एक्स-शोरूम कीमत 4.49 लाख रुपये है. इसे खास तौर पर कॉलेज जाने वाले युवाओं और शहरी राइडर्स को ध्यान में रखकर थोड़ा कूल और फंकी लुक दिया गया है.

यह स्कूटर 15bhp की पावर जेनरेट करता है और इसमें फ्लो, सर्फ और फ्लैश जैसे राइडिंग मोड्स मिलते हैं. जबकि साथ ही स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, कीलेस राइड और पीछे मोड़ने के लिए रिवर्स असिस्ट जैसे फीचर्स इसे बेहद खास बनाते हैं.

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TVS X है भी बेहद महंगी

आपको बता दें कि, भारतीय ब्रैंड्स भी इस रेस में पीछे नहीं हैं। टीवीएस ने अपना सबसे प्रीमियम और स्पोर्टी ई-स्कूटर TVS X मार्केट में उतारा है जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 2.66 लाख रुपये है. इस स्कूटर का लुक इतना एग्रेसिव है कि लोग इसे सड़क पर मुड़-मुड़कर देखते हैं.

इसमें 4.4kWh की बैटरी और 11kW की मोटर दी गई है जो एक सिंगल चार्ज पर 140 किलोमीटर की रेंज का दावा करती है. जबकि इसके अलावा इसमें 10.2 इंच का एक बड़ा, टिल्ट होने वाला TFT डिस्प्ले दिया गया है. जिसमें नेविगेशन से लेकर इन्फोटेनमेंट तक सब कुछ मिल जाता है.

Suzuki e-Access भी है महंगी

अगर आपको रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक बेहतरीन और क्लासिक स्कूटर्स चाहिए तो आप Suzuki e-Access पर दांव लगा सकते हैं. जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.88 लाख रुपये है. इस स्कूटर को बहुत ही सिंपल, कॉम्पैक्ट और आरामदायक डिजाइन दिया गया है.

शहर की ट्रैफिक में आसानी से निकलने के लिए इसमें स्टाइलिश अलॉय व्हील्स, टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन और आगे की तरफ डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो ज्यादा तामझाम के बिना एक भरोसेमंद और प्रीमियम राइड चाहते हैं.

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