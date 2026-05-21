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हिंदी न्यूज़ऑटोCarअब सस्ती कार में मिलेगा प्रीमियम फील, नई Tiago का लुक जीत रहा दिल

अब सस्ती कार में मिलेगा प्रीमियम फील, नई Tiago का लुक जीत रहा दिल

New Tata Tiago: अब पहले से ज्यादा स्टाइलिश और प्रीमियम दिख सकती है. कार में नया डिजाइन, बेहतर फीचर्स और शानदार केबिन मिलने की उम्मीद है. इसका लुक छोटी Altroz जैसा नजर आ रहा है.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 21 May 2026 12:41 PM (IST)
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New Tata Tiago: भारत में बजट हैचबैक कारों की डिमांड लगातार बढ़ रही है. ऐसे में Tata Motors अपनी लोकप्रिय Tiago को नए अंदाज में लाने की तैयारी कर रही है. नई Tata Tiago Facelift का अपडेटेड डिजाइन सामने आया है और इसकी सबसे खास बात इसका प्रीमियम लुक माना जा रहा है. कई लोग इसे छोटी Altroz जैसा बता रहे हैं. कार के फ्रंट डिजाइन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

जिससे यह पहले से ज्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न नजर आ सकती है. Tata अब अपनी एंट्री लेवल कारों में भी प्रीमियम फील देने पर जोर दे रही है. यही वजह है कि नई Tiago का लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. माना जा रहा है कि कंपनी इसमें नए डिजाइन के साथ कुछ फीचर अपडेट भी दे सकती है. ताकि यह Hyundai Grand i10 Nios और Maruti Swift जैसी कारों को कड़ी टक्कर दे सके.

नई डिजाइन भाषा से बदलेगा Tiago का पूरा अंदाज

नई Tata Tiago Facelift में कंपनी अपने नए डिजाइन स्टाइल को शामिल कर सकती है. कार का फ्रंट हिस्सा काफी हद तक Altroz से इंस्पायर्ड नजर आ सकता है. इसमें नई ग्रिल, शार्प हेडलैंप और अपडेटेड बंपर देखने को मिल सकते हैं. इसके अलावा नए अलॉय व्हील और पीछे की तरफ हल्के डिजाइन बदलाव भी दिए जा सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक कार का केबिन भी पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाया जा सकता है.

जिसमें बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम, अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बेहतर क्वालिटी मटेरियल देखने को मिल सकता है. Tata अपनी इस कार को युवा ग्राहकों के लिए ज्यादा आकर्षक बनाना चाहती है. ताकि कम बजट में भी ग्राहकों को प्रीमियम कार जैसा अनुभव मिल सके. यही वजह है कि नई Tiago को लेकर बाजार में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है.

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फीचर्स और माइलेज के दम पर बढ़ेगा मुकाबला

नई Tiago Facelift में फीचर्स के साथ सेफ्टी पर भी खास ध्यान दिया जा सकता है. Tata पहले से ही अपनी मजबूत और सुरक्षित कारों के लिए जानी जाती है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि नई Tiago में भी कई एडवांस फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. कार में वायरलेस कनेक्टिविटी, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रिवर्स कैमरा जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं. इंजन में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है और इसमें मौजूदा पेट्रोल इंजन ही जारी रह सकता है.

जो अच्छा माइलेज देने के लिए जाना जाता है. CNG विकल्प भी पहले की तरह जारी रह सकता है. नई Tiago का मुकाबला सीधे Maruti Swift. Hyundai Grand i10 Nios और Renault Kwid जैसी कारों से होगा. ऐसे में Tata इस अपडेटेड मॉडल के जरिए अपने हैचबैक पोर्टफोलियो को और मजबूत करना चाहती है.

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Published at : 21 May 2026 12:41 PM (IST)
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