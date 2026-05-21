Nissan की नई Tekton SUV करेगी बड़ा खेल, लॉन्च से पहले ही लोगों में जबरदस्त क्रेज

Nissan Tekton SUV India: भारत के कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में जल्द एक नया खिलाड़ी एंट्री लेने वाला है. निसान अपनी नई टेकटन एसयूवी को 9 जुलाई को दुनिया के सामने पेश करने जा रही है. खास बात यह है कि टेरानो के बाद यह निसान की वापसी मानी जा रही है. कंपनी ने पहले इसका टीजर दिखाया था. जिसमें एसयूवी का डिजाइन काफी हद तक निसान पेट्रोल से इंस्पायर्ड नजर आया.

पेट्रोल निसान की सबसे पॉपुलर और लग्जरी एसयूवी में गिनी जाती है. ऐसे में टेक्टन को लेकर लोगों के बीच पहले से ही जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. एसयूवी का लुक काफी बोल्ड और प्रीमियम दिख सकता है. माना जा रहा है कि इसमें कई ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो इस सेगमेंट की दूसरी एसयूवी को कड़ी टक्कर देंगे. निसान आने वाले समय में भारत के लिए और भी नए प्रोडक्ट्स लाने की तैयारी कर रही है.

पेट्रोल जैसा डिजाइन और दमदार फीचर्स बना सकते हैं खास

नई निसान टेक्टन को कंपनी एक अलग पहचान देने की कोशिश कर रही है. हालांकि इसका प्लेटफॉर्म डस्टर से जुड़ा माना जा रहा है. लेकिन डिजाइन और स्टाइलिंग में काफी फर्क देखने को मिल सकता है. एसयूवी में पेट्रोल जैसी फ्रंट ग्रिल और मस्कुलर डिजाइन एलिमेंट देखने को मिल सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 360 डिग्री कैमरा, बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम और पैनोरमिक सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स मिल सकते हैं. इतना ही नहीं, निसान इसके 7 सीटर वर्जन पर भी काम कर रही है. जिससे बड़ी फैमिली वाले ग्राहकों को भी नया ऑप्शन मिलेगा. कंपनी इस एसयूवी को मॉडर्न और फैमिली फ्रेंडली बनाने पर फोकस कर रही है. ताकि यह सीधे हुंडई क्रेटा. किआ सेल्टोस और नई डस्टर जैसी गाड़ियों को चुनौती दे सके.

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टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मिलेगा पावरफुल परफॉर्मेंस

निसान टेक्टन में केवल टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलने की उम्मीद है. इसमें मैग्नाइट वाला 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन स्टैंडर्ड हो सकता है. जिसके साथ मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा. वहीं ज्यादा पावर चाहने वालों के लिए 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी दिया जा सकता है. इस इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन मिल सकते हैं.

फिलहाल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को लेकर कंपनी ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. लेकिन माना जा रहा है कि बाद में इसे भी लाइनअप में शामिल किया जा सकता है. निसान ने हाल ही में ग्रेविटे एमपीवी लॉन्च की थी और अब टेक्टन कंपनी के अगले बड़े लॉन्च के तौर पर देखी जा रही है. आने वाले महीनों में निसान भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई नई एसयूवी लॉन्च कर सकती है.

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