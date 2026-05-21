प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर RJD का तंज, 'बाल न बच्चा, नींद पड़े अच्छा'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कुछ दिनों पहले देशहित में कई अपील की थी. अपील के बाद अब जब वे विदेश दौरे पर हैं तो विपक्ष सवाल उठा रहा है. आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र (RJD MLA Bhai Virendra) ने पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि कथनी और करनी में सामंजस्य होना चाहिए.

भाई वीरेंद्र ने कहा, "आपने बयान दिया… देश की जनता को संबोधित किया… और दूसरे ही दिन आप प्लेन से उड़ जा रहे हैं अडानी और अंबानी के लिए… दूसरे देश में जब जाते हैं तो क्या लाते हैं ये देश की जनता जानना चाहती है. आप तो अडानी और अंबानी को मालामाल करने के लिए विदेश का दौरा करते हैं… देहात में कहावत है कि बाल न बच्चा नींद पड़े अच्छा…"

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'देश के साथ फिरंगी जैसा काम न करें'

प्रधानमंत्री को निशाने पर लेते हुए भाई वीरेंद्र ने आगे कहा, "ट्रंप ने इस विश्व के साथ कितना धोखा किया है और रंगदारी की है… आपके उसके साथ हैं. ये जनता भी जान रही है. देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा कि फिरंगी जैसा काम न करें. मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि भारत माता का सम्मान कीजिए. देशहित में काम करें. देश किस दिशा में जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है और आप विदेश की यात्रा कर रहे हैं?"

आरजेडी भले पीएम मोदी के विदेश दौरे पर सवाल उठा रही है लेकिन बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री बिना मतलब के नहीं जाते हैं. बीजेपी नेता मनन कुमार मिश्रा ने पीएम मोदी की विदेश यात्रा के खर्च पर आ रहे बयानों पर कहा है, "... प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां से कुछ ना कुछ डील करके, कुछ लेकर आते हैं. प्रधानमंत्री जी का एक भी दौरा बेकार नहीं होता है. घूमने फिरने के लिए नहीं होता है, बिना मतलब के किसी देश का भ्रमण नहीं करते हैं..."

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