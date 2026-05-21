प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर RJD का तंज, 'बाल न बच्चा, नींद पड़े अच्छा'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPM मोदी की विदेश यात्रा पर RJD विधायक भाई वीरेंद्र का तंज, 'बाल न बच्चा, नींद पड़े अच्छा'

PM मोदी की विदेश यात्रा पर RJD विधायक भाई वीरेंद्र का तंज, 'बाल न बच्चा, नींद पड़े अच्छा'

RJD MLA Bhai Virendra News: आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने पीएम मोदी से कहा कि दूसरे देश में जब जाते हैं तो क्या लाते हैं ये देश की जनता जानना चाहती है. कथनी और करनी में सामंजस्य होना चाहिए.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 21 May 2026 02:05 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कुछ दिनों पहले देशहित में कई अपील की थी. अपील के बाद अब जब वे विदेश दौरे पर हैं तो विपक्ष सवाल उठा रहा है. आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र (RJD MLA Bhai Virendra) ने पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि कथनी और करनी में सामंजस्य होना चाहिए. 

भाई वीरेंद्र ने कहा, "आपने बयान दिया… देश की जनता को संबोधित किया… और दूसरे ही दिन आप प्लेन से उड़ जा रहे हैं अडानी और अंबानी के लिए… दूसरे देश में जब जाते हैं तो क्या लाते हैं ये देश की जनता जानना चाहती है. आप तो अडानी और अंबानी को मालामाल करने के लिए विदेश का दौरा करते हैं… देहात में कहावत है कि बाल न बच्चा नींद पड़े अच्छा…" 

यह भी पढ़ें- 'नरेंद्र मोदी और अमित शाह गद्दार नहीं खुद्दार', राहुल गांधी के बयान पर जीतन राम मांझी की दो टूक

'देश के साथ फिरंगी जैसा काम न करें'

प्रधानमंत्री को निशाने पर लेते हुए भाई वीरेंद्र ने आगे कहा, "ट्रंप ने इस विश्व के साथ कितना धोखा किया है और रंगदारी की है… आपके उसके साथ हैं. ये जनता भी जान रही है. देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा कि फिरंगी जैसा काम न करें. मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि भारत माता का सम्मान कीजिए. देशहित में काम करें. देश किस दिशा में जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है और आप विदेश की यात्रा कर रहे हैं?"

आरजेडी भले पीएम मोदी के विदेश दौरे पर सवाल उठा रही है लेकिन बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री बिना मतलब के नहीं जाते हैं. बीजेपी नेता मनन कुमार मिश्रा ने पीएम मोदी की विदेश यात्रा के खर्च पर आ रहे बयानों पर कहा है, "... प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां से कुछ ना कुछ डील करके, कुछ लेकर आते हैं. प्रधानमंत्री जी का एक भी दौरा बेकार नहीं होता है. घूमने फिरने के लिए नहीं होता है, बिना मतलब के किसी देश का भ्रमण नहीं करते हैं..." 

यह भी पढ़ें- राहुल गांधी बोले- PM मोदी इटली में टॉफी बांट रहे, अब रामकृपाल यादव ने कहा- 'उपहार तो…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 21 May 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
Narendra Modi Bhai Virendra PM Modi BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
PM मोदी की विदेश यात्रा पर RJD विधायक भाई वीरेंद्र का तंज, 'बाल न बच्चा, नींद पड़े अच्छा'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर RJD का तंज, 'बाल न बच्चा, नींद पड़े अच्छा'
बिहार
'अभी समधिनिया पर हमला हुआ है न, अब…', केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को किसने दी धमकी?
'अभी समधिनिया पर हमला हुआ है न, अब…', केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को किसने दी धमकी?
बिहार
राहुल गांधी बोले- PM मोदी इटली में टॉफी बांट रहे, अब रामकृपाल यादव ने कहा- 'उपहार तो…'
राहुल गांधी बोले- PM मोदी इटली में टॉफी बांट रहे, अब रामकृपाल यादव ने कहा- 'उपहार तो…'
बिहार
TRE-4 को लेकर तेजस्वी यादव ने NDA सरकार की नीयत पर उठाया सवाल, 'ऐसा लगता है कि...'
TRE-4 को लेकर तेजस्वी यादव ने NDA सरकार की नीयत पर उठाया सवाल, 'ऐसा लगता है कि...'
Advertisement

वीडियोज

Twisha Sharma Case: ट्विशा की मौत का सच क्या? | Breaking News | Justice For Twisha |
Humayun Kabir Cow Sacrifice Statement: बंगाल की सियासत में नया विवाद खड़ा | Breaking |
Twisha Sharma Case: आखिर क्या हुआ था? ट्विशा केस के 7 बड़े सवाल | Breaking | Justice For Twisha |
Twisha Sharma Case: क्या खोलेगा दिशा केस का राज? | Breaking News | Justice For Twisha |
Modi Meloni | Rahul Gandhi on PM Modi: सरकार ने राहुल गांधी के बयान पर जताई कड़ी नाराजगी | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कुर्बानी पर दिए विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा की चेतावनी, बोले- 'हुमायूं कबीर को...'
कुर्बानी पर दिए विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा की चेतावनी, बोले- 'हुमायूं कबीर को...'
बिहार
'अभी समधिनिया पर हमला हुआ है न, अब…', केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को किसने दी धमकी?
'अभी समधिनिया पर हमला हुआ है न, अब…', केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को किसने दी धमकी?
इंडिया
करीब 60 साल बाद तमिलनाडु कैबिनेट का हिस्सा बनेगी कांग्रेस, सांसद बोले- 2009 में करुणानिधि ने हमें...
करीब 60 साल बाद तमिलनाडु कैबिनेट का हिस्सा बनेगी कांग्रेस, सांसद बोले- 2009 में करुणानिधि ने हमें...
क्रिकेट
CSK Playoff Scenarios: सिर्फ GT को हराने से नहीं बनेगा काम, जानिए प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है चेन्नई सुपर किंग्स
सिर्फ GT को हराने से नहीं बनेगा काम, जानिए प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है CSK
इंडिया
Explained: 5 देशों की यात्रा से क्या लेकर लौटे PM मोदी? आपकी जेब, नौकरियों और सुरक्षा पर भी पड़ेगा असर
Explained: 5 देशों से क्या लेकर लौटे PM मोदी? आपकी जेब, नौकरियों और सुरक्षा पर भी पड़ेगा असर
तमिल सिनेमा
Karuppu BO Day 6: सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया बड़ा कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
इंडिया
मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य, बंगाल में CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला
मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य, बंगाल में CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला
बिहार
PM मोदी की विदेश यात्रा पर RJD विधायक भाई वीरेंद्र का तंज, 'बाल न बच्चा, नींद पड़े अच्छा'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर RJD का तंज, 'बाल न बच्चा, नींद पड़े अच्छा'
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget