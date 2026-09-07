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हिंदी न्यूज़ऑटोHyundai Creta खरीदने जा रहे हैं? जानें ऑफर में कितने की मिलेगी गाड़ी

Hyundai Creta खरीदने जा रहे हैं? जानें ऑफर में कितने की मिलेगी गाड़ी

कई बार पुरानी गाड़ी की कीमत, एक्सचेंज ऑफर और अन्य लाभ मिलाकर कुल फायदा बताया जाता है. इसलिए अंतिम कीमत और बचत को समझने के बाद ही बुकिंग करना बेहतर रहेगा.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 07 Sep 2026 12:12 PM (IST)
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हुंडई क्रेटा भारतीय बाजार की पॉपुलर मिड-साइज SUV में शामिल है. अगर आप इस SUV को खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो सितंबर 2026 में आपके लिए यह अच्छी खबर है. Hyundai Creta पर कंपनी की ओर से 1 लाख रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है.

ऐसे में नई Creta खरीदने वाले ग्राहकों के लिए ये मौका अच्छा हो सकता है. हालांकि, ऑफर की वास्तविक राशि डीलर और वेरिएंट के हिसाब से अलग हो सकती है, इसलिए खरीदारी से पहले नजदीकी Hyundai डीलर से ऑफर की पूरी जानकारी लेना जरूरी है. 

Creta पर कितना मिल रहा डिस्काउंट?

  • सितंबर महीने में Hyundai Creta पर ग्राहकों को कुल मिलाकर 1 लाख रुपये तक का फायदा मिलने की जानकारी सामने आई है. यह फायदा अलग-अलग तरह के डिस्काउंट और ऑफर के तौर पर दिया जा सकता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर ग्राहक को सीधे 1 लाख रुपये का कैश डिस्काउंट मिलेगा.
  • ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा एक्सचेंज या दूसरे लाभ भी शामिल हो सकते हैं. यानी अगर आप अपनी पुरानी कार देकर नई Creta खरीदते हैं तो आपको मिलने वाला कुल डिस्काउंट अलग हो सकता है. इसी तरह अलग-अलग वेरिएंट पर ऑफर की राशि भी अलग रहने की उम्मीद है.

Hyundai Creta खरीदने जा रहे हैं? जानें ऑफर में कितने की मिलेगी गाड़ी

  • Hyundai Creta पर मिलने वाले ऑफर की सबसे अहम बात यह है कि इसकी राशि सभी जगह समान होना जरूरी नहीं है. Hyundai के डीलर अपने मौजूदा स्टॉक और बाजार के हिसाब से अलग-अलग ऑफर दे सकते हैं.
  • इसके अलावा कार का वेरिएंट और खरीदारी का तरीका भी मिलने वाले फायदे को प्रभावित कर सकता है. इसलिए ग्राहक को सिर्फ ऑनलाइन बताए गए डिस्काउंट को देखकर फैसला नहीं करना चाहिए. डीलर से यह पूछना जरूरी है कि चुने गए वेरिएंट पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और दूसरे ऑफर में से क्या-क्या मौजूद है. 

गाड़ी के कैसे हैं फीचर्स?

  • Hyundai Creta को भारतीय बाजार में लंबे समय से अच्छी प्रतिक्रिया मिलती रही है. इसका एक कारण इसका SUV डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर और कई मॉडर्न फीचर्स हैं. यह उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जो कॉम्पैक्ट SUV से ज्यादा स्पेस और फीचर्स वाली मिड-साइज SUV चाहते हैं.
  • Creta में वेरिएंट के हिसाब से पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ अलग-अलग गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं. इसके अलावा कार में बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार फीचर्स और एडवांस सेफ्टी फीचर्स जैसे कई उपकरण मिलते हैं.
  • Hyundai Creta के मौजूदा मॉडल में वेरिएंट के हिसाब से कई प्रीमियम फीचर्स दिए जाते हैं. इनमें बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हैं. टॉप वेरिएंट में ADAS यानी Advanced Driver Assistance System जैसी तकनीक भी मौजूद है.


Hyundai Creta खरीदने जा रहे हैं? जानें ऑफर में कितने की मिलेगी गाड़ी

  • ADAS के जरिए कार ड्राइविंग के दौरान कुछ हालातों में ड्राइवर की मदद करती है. इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन से जुड़े अलर्ट और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं. हालांकि, इन फीचर्स की मौजूदगी वेरिएंट के हिसाब से अलग होती है. 

कार खरीदने से पहले इन ऑफर्स के बारे में जानें 

  • अगर आप सितंबर में Creta खरीदने की सोच रहे हैं तो डीलर से ऑफर की पूरी ब्रेकअप जानकारी जरूर लें. खास तौर पर यह पता करें कि 1 लाख रुपये तक के फायदे में कौन-कौन से डिस्काउंट शामिल हैं और उनमें से कौन सा फायदा आपकी खरीदारी पर लागू होगा?
  • इसके अलावा एक्सचेंज बोनस की स्थिति में पुरानी कार की कीमत और उसकी वैल्यूएशन भी अलग से जांच लें. कई बार पुरानी गाड़ी की कीमत, एक्सचेंज ऑफर और अन्य लाभ मिलाकर कुल फायदा बताया जाता है. इसलिए अंतिम कीमत और बचत को समझने के बाद ही बुकिंग करना बेहतर रहेगा.
  • सितंबर 2026 में Hyundai Creta पर 1 लाख रुपये तक के डिस्काउंट की जानकारी उन लोगों के लिए जरूरी हो सकती है जो इस SUV को खरीदने की योजना बना रहे हैं. हालांकि, ऑफर की राशि शहर, डीलर, स्टॉक और वेरिएंट के हिसाब से बदल सकती है. इसलिए खरीदारी से पहले अपने नजदीकी Hyundai डीलर से मौजूदा ऑफर और अंतिम ऑन-रोड कीमत की पुष्टि करना जरूरी है. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 07 Sep 2026 12:07 PM (IST)
Tags :
Hyundai Creta Auto News Hyundai Creta On Discount
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