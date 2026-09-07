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हिंदी न्यूज़ऑटो6 लाख रुपये के बजट में नई Sedan, Tata करने वाली है बड़ा धमाका

6 लाख रुपये के बजट में नई Sedan, Tata करने वाली है बड़ा धमाका

टाटा मोटर्स 6 लाख रुपये के बजट में अपनी पॉपुलर सेडान टिगोर का नया फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है. जानिए कार के नए लुक्स, फीचर्स, इंजन और माइलेज से जुड़ी पूरी जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 07 Sep 2026 10:03 AM (IST)
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भारतीय सड़कों पर हमेशा से ही सेडान गाड़ियों का क्रेज अलग लेवल का देखने को मिला है. जिसके चलते अभी मार्केट में हमें सेडान गाड़ियों की कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है. जबकि कुछ कंपनियां अभी भी अपने सेडान सेगमेंट में नई-नई कार लॉन्च कर रही हैं. इस बीच टाटा मोटर्स ने एक बड़ा दांव खेला है. क्योंकि, टाटा की शानदार सेडान टाटा टिगोर अब नए अंदाज में लॉन्च होने जा रही है. सबसे खास बात यह है कि कंपनी इस कार को लगभग 6 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर पेश कर सकती है.

ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा टिगोर फेसलिफ्ट को कई बार टेस्टिंग के दौरान भारतीय सड़कों पर देखा जा चुका है. कंपनी का मकसद कम बजट में प्रीमियम अहसास और 5-स्टार जैसी सेफ्टी चाहने वाले भारतीय परिवारों को एक परफेक्ट विकल्प देना है. नया डिजाइन, हाई-टेक फीचर्स और बेहतरीन सीएनजी विकल्प के साथ आने वाली यह कार मारुति डिजायर और होंडा अमेज जैसी स्थापित गाड़ियों की नींद उड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है. आइए इस खबर में जानतें हैं कि, टाटा टिगोर में हमें क्या-क्या नया बदलाव देखने को मिल सकता है.

एग्रेसिव लुक और स्पोर्टी डिजाइन

बता दें कि, नई टाटा टिगोर फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर में कंपनी कई बड़े और आकर्षक बदलाव करने जा रही है. इसके फ्रंट में नया सिग्नेचर ग्रिल, नए डिजाइन के साथ आने वाले शार्प एलईडी हेडलाइट्स और स्पोर्टी फ्रंट बम्पर देखने को मिलेगा.

जबकि गाड़ी के साइड प्रोफाइल को नया लुक देने के लिए इसमें नए अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे और साथ ही रियर प्रोफाइल में नए कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स का सपोर्ट मिल सकता है. यह नया मस्कुलर और एग्रेसिव डिजाइन इसे सड़क पर एक प्रीमियम और शानदार सेडान जैसी प्रेजेंस देगा.


6 लाख रुपये के बजट में नई Sedan, Tata करने वाली है बड़ा धमाका

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हाई-टेक केबिन और कई मॉडर्न फीचर्स

वहीं, जैसे ही आप कार के अंदर कदम रखते हैं आपको एकदम नया और अपग्रेड किया गया केबिन देखने को मिलेगा. नई टिगोर में बड़ा 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेगा.

जबकि इसके अलावा इसमें फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे आधुनिक फीचर्स दिए जाने की उम्मीद है. इंटीरियर में नए कलर थीम और बेहतर क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल कार को अंदर से काफी लग्जरी बनाएगा.

मिलेगा टाटा का पावरफुल इंजन

आपको बता दें कि, नई टाटा टिगोर में भरोसेमंद 1.2-लीटर Revotron 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन ही दिया जाएगा जो 86 PS की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसे 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा.

जबकि इसके अलावा सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाला iCNG वेरिएंट भी उपलब्ध होगा. टाटा की पेटेंटेड twin-cylinder CNG टेक्नोलॉजी की वजह से कार के बूट स्पेस में बिना किसी समझौते के सामान रखने की पूरी जगह मिलेगी और इसका माइलेज भी 28 किमी प्रति किग्रा रहेगा.


6 लाख रुपये के बजट में नई Sedan, Tata करने वाली है बड़ा धमाका

सेफ्टी के साथ नहीं होगा कोई समझौता

सुरक्षा के मामले में टाटा मोटर्स की गाड़ियां हमेशा से ही इंडस्ट्री में सबसे आगे रही है. मौजूदा टिगोर को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल है लेकिन उम्मीद की जा रही है कि नए फेसलिफ्ट मॉडल को और ज्यादा मजबूत प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है.

जबकि सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए इसके सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल-होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और रियर पार्किंग कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड दिए जा सकते हैं जिससे 6 लाख के बजट में यह सबसे सुरक्षित सेडान बन जाएगी.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 07 Sep 2026 10:03 AM (IST)
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