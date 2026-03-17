Hyundai और Kia ला रही हैं नई 7-Seater Hybrid SUVs, इन गाड़ियों की बढ़ेगी टेंशन

भारत में 7-सीटर एसयूवी की मांग लगातार बढ़ रही है. Hyundai और Kia आने वाले समय में भारत में नई 7-सीटर हाइब्रिड SUVs लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार ये गाड़ियां 2026 से 2027 के बीच भारतीय बाजार में आ सकती हैं. लॉन्च होने के बाद ये Mahindra XUV 7XO, Tata Safari और आने वाली कई नई 7-सीटर एसयूवी को कड़ी टक्कर दे सकती हैं.

Kia Sorento पर बेस्ड हाइब्रिड SUV

किआ इंडिया अपनी पहली हाइब्रिड एसयूवी भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस प्रोजेक्ट का कोड नेम MQ4i बताया जा रहा है. यह एसयूवी ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली Kia Sorento पर बेस्ड हो सकती है. इस SUV को पिछले साल भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया था. इसके डिजाइन में पतली एलईडी डीआरएल स्ट्रिप, वर्टिकल एलईडी हेडलाइट्स और बड़े 19 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं. इसके अलावा कार में फ्लश टाइप डोर हैंडल, सिल्वर रूफ रेल्स और रैपअराउंड एलईडी टेललाइट्स भी दिए जा सकते हैं.

टेस्टिंग के दौरान देखे गए मॉडल में ADAS के लिए रडार सेंसर नहीं दिखे, लेकिन इसमें फ्रंट कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर मौजूद थे. इससे उम्मीद है कि लॉन्च के समय इसमें कई मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स दिए जा सकते हैं. ग्लोबल मार्केट में Kia Sorento तीन इंजन ऑप्शन के साथ आती है. इनमें 1.6 लीटर टर्बो पेट्रोल हाइब्रिड इंजन, 2.2 लीटर डीजल इंजन और 1.6 लीटर टर्बो पेट्रोल प्लग-इन हाइब्रिड इंजन शामिल हैं. हालांकि भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल में 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिलने की संभावना है.

Hyundai की नई 7-सीटर हाइब्रिड SUV Ni1i

हुंडई भी भारत के लिए एक नई 7-सीटर हाइब्रिड एसयूवी तैयार कर रही है. इस प्रोजेक्ट का कोड नेम Ni1i बताया जा रहा है. यह एसयूवी कंपनी की Alcazar और Tucson के बीच की कैटेगरी में रखी जा सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह SUV चीन में बिकने वाली Tucson LWB से इंस्पायर्ड हो सकती है. इसकी लंबाई लगभग 4630 मिमी, चौड़ाई 1865 मिमी और ऊंचाई 1665 मिमी हो सकती है. इस साइज के कारण यह काफी बड़ी और आरामदायक 7-सीटर एसयूवी साबित हो सकती है. इंजन की बात करें तो Global Market में Tucson 1.6 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन के साथ आती है. लेकिन भारत में आने वाले मॉडल में कंपनी 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ हाइब्रिड सिस्टम दे सकती है.

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