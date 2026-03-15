Tata Nexon या Maruti Brezza, किस गाड़ी को EMI पर खरीदना पड़ेगा सस्ता? ये हिसाब जानना जरूरी

भारतीय बाजार में उन गाड़ियों को खूब पसंद किया जाता है, जो किफायती बजट में आने के साथ ही अच्छा माइलेज भी दे. इंडियन मार्केट में ऐसी ही 2 गाड़ियां Maruti Brezza और Tata Nexon हैं. ब्रेजा को बेहतर माइलेज के लिए जाना जाता है तो वहीं टाटा नेक्सन अपनी मजबूती और सेफ्टी के चलते पसंद की जाती है.

Maruti Brezza और Tata Nexon, दोनों गाड़ियों की कीमत 10 लाख रुपये की रेंज में है. अगर आप इन दोनों में किसी एक गाड़ी को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि किस गाड़ी को खरीदने पर आपको कम EMI देनी पड़ेगी?

कितनी है Maruti Brezza के बेस मॉडल की कीमत?

Maruti Brezza के बेस मॉडल Lxi Petrol की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 8.25 लाख रुपये है. इसमें RTO और इंश्योरेंस वगैरह जोड़ने के बाद गाड़ी की ऑन-रोड कीमत 9.67 लाख रुपये हो जाती है. अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि इसे फुल पेमेंट देकर खरीदा जाए. आप इस गाड़ी को फाइनेंस भी करा सकते हैं.

Maruti Brezza को फाइनेंस कराने के लिए आपको कम से कम 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट के तौर पर देने होंगे. अगर बैंक इस गाड़ी पर 9.8 फीसदी ब्याज लगाता है तो आपको 4 सालों के लिए हर महीने 21 हजार रुपये की EMI देनी होगी. इसके अलावा 5 साल के लिए EMI 17,644, 6 साल के लिए 15,372 और सबसे कम 7 साल के लिए खरीदने पर EMI लगभग 13 हजार 764 रुपये बनेगी.

हर महीने कितनी EMI देनी होगी?

अब बात Tata Nexon की करते हैं. इसके बेस मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 7.31 लाख रुपये है. गाड़ी पर आरटीओ और इंश्योरेस जोड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत 8.34 लाख रुपये हो जाती है. अगर आप इस गाड़ी को लोन पर खरीदते हैं तो आपको कम से कम 1 लाख की डाउन पेमेंट करनी होगी. 9.8 फीसदी ब्याज दर से आपको 4 साल के लिए हर महीने 18,535 रुपये की EMI देनी होगी. अगर आप यह लोन 5 साल के लिए लेते हैं तो इसके लिए आपको हर महीने 15,514 रुपये EMI के लिए देने होंगे. इसके अलावा 6 साल के लिए यह लोन लेते हैं तो आपको 13,516 रुपये EMI के तौर पर देने होंगे.

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