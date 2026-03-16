इस नई खास टेक्नोलॉजी से चलेगी नई Maruti Fronx, रनिंग कॉस्ट हो जाएगी बेहद सस्ती

मारुति फ्रॉन्क्स के लिए यह साल काफी खास रहने वाला है. दरअसल, कंपनी जल्द ही इस कॉम्पैक्ट SUV का नया E85 FFV (Flex-Fuel Vehicle) मॉडल लॉन्च करने वाली है. इस कार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 85 फीसदी इथेनॉल और 15 फीसदी पेट्रोल के मिश्रण से चल सकेगी. इससे कार चलाने का खर्च कम हो सकता है और पेट्रोल पर डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी. कंपनी इस नई SUV को इसी साल बाजार में पेश करने की तैयारी कर रही है.

कैसी होगी नई Maruti Fronx?

नई Fronx E85 FFV में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन का अपडेटेड वर्जन दिया जाएगा. ऐसा ही इंजन पहले Maruti Suzuki WagonR Flex Fuel कॉन्सेप्ट मॉडल में देखा जा चुका है. हालांकि कंपनी ने अभी इसकी पावर और टॉर्क की पूरी जानकारी नहीं दी है. माना जा रहा है कि यह इंजन E85 फ्यूल के हिसाब से डिजाइन किया गया होगा, जिससे इंजन ज्यादा साफ तरीके से फ्यूल जलाएगा, प्रदूषण कम होगा और माइलेज भी बेहतर मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही ऐसे इंजन को आम पेट्रोल इंजन के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ और बेहतर माना जाता है.

E85 Flex-Fuel तकनीक का मतलब है कि कार को इस तरह बनाया जाता है कि वह 85 फीसदी इथेनॉल और 15 फीसदी पेट्रोल के मिश्रण पर भी आसानी से चल सके. इसके लिए गाड़ी के फ्यूल सिस्टम में कुछ खास बदलाव किए जाते हैं. E85 फ्यूल की ऑक्टेन रेटिंग लगभग 100 से 110 के बीच होती है, जिससे इंजन को स्मूद परफॉर्मेंस और बेहतर पावर मिल सकती है. इसके अलावा यह फ्यूल ज्यादा साफ तरीके से जलता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है और इंजन का घिसाव भी कम होता है.

डिजाइन और फीचर्स

अगर डिजाइन और फीचर्स की बात करें तो नई Fronx E85 FFV का लुक लगभग मौजूदा Fronx जैसा ही रहेगा. इसमें सामने की ओर वेव-स्टाइल ग्रिल, शार्प LED DRLs और प्रोजेक्टर हेडलैंप्स मिलेंगे. इसके साथ जियोमेट्रिक डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे.पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेललैंप्स SUV को मॉडर्न लुक देंगे. इसके अलावा अंदर की तरफ कार में डुअल-टोन डैशबोर्ड, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलेंगे.

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