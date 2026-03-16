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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोCheapest Hybrid Cars: देश की सबसे सस्ती हाइब्रिड कारें कौन-सी है? जानिए फीचर्स और शुरुआती कीमत

Cheapest Hybrid Cars: देश की सबसे सस्ती हाइब्रिड कारें कौन-सी है? जानिए फीचर्स और शुरुआती कीमत

Cheapest Hybrid Cars: अगर आप आने वाले समय में कोई सस्ती हाइब्रिड कार खरीदने की तलाश में हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन-सी गाड़ी खरीदना आपके लिए सही रहेगा? आइए जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क  | Updated at : 16 Mar 2026 11:49 AM (IST)
Cheapest Hybrid Cars: अगर आप आने वाले समय में कोई सस्ती हाइब्रिड कार खरीदने की तलाश में हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन-सी गाड़ी खरीदना आपके लिए सही रहेगा? आइए जानते हैं.

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार तेजी से हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहा है. अगर आप एक सस्ती और हाई-माइलेज वाली हाइब्रिड एसयूवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम आ सकती है. आइए भारत की सबसे किफायती हाइब्रिड कारों के बारे में जानते हैं. इन कारों की शुरुआती कीमत 10.50 लाख रुपये से शुरू होती है.

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पहली कार Maruti Victoris है, जिसकी शुरुआती कीमत 10.49 लाख रुपये एक्स-शोरूम है. लॉन्चिंग के बाद यह देश की सबसे सस्ती हाइब्रिड SUV बन गई है. Maruti Victoris में 1.5-लीटर K-सीरीज पेट्रोल इंजन दिया गया है.
पहली कार Maruti Victoris है, जिसकी शुरुआती कीमत 10.49 लाख रुपये एक्स-शोरूम है. लॉन्चिंग के बाद यह देश की सबसे सस्ती हाइब्रिड SUV बन गई है. Maruti Victoris में 1.5-लीटर K-सीरीज पेट्रोल इंजन दिया गया है.
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Maruti Victoris का इंजन लो-स्पीड पर इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है, जिससे फ्यूल की खपत घटती है और माइलेज बढ़ता है. इसका माइलेज 28.65 kmpl है,जो इसे भारत की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली हाइब्रिड SUV बनाता है.
Maruti Victoris का इंजन लो-स्पीड पर इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है, जिससे फ्यूल की खपत घटती है और माइलेज बढ़ता है. इसका माइलेज 28.65 kmpl है,जो इसे भारत की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली हाइब्रिड SUV बनाता है.
Published at : 16 Mar 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Toyota Urban Cruiser Hyryder Grand Vitara Maruti Victoris Cheapest Hybrid Cars

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