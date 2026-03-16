Maruti Victoris का इंजन लो-स्पीड पर इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है, जिससे फ्यूल की खपत घटती है और माइलेज बढ़ता है. इसका माइलेज 28.65 kmpl है,जो इसे भारत की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली हाइब्रिड SUV बनाता है.