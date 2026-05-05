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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़ऑटोकैसे पहचानें कि आपकी गाड़ी में भरा जा रहा मिलावट वाला पेट्रोल? इन टिप्स के बारे में जानना जरूरी

कैसे पहचानें कि आपकी गाड़ी में भरा जा रहा मिलावट वाला पेट्रोल? इन टिप्स के बारे में जानना जरूरी

Petrol Purity Test: कई बार पेट्रोल में सस्ते केमिकल या केरोसीन मिलाकर उसकी क्वालिटी खराब कर दी जाती है. इससे न केवल गाड़ी का माइलेज घटता है बल्कि इंजन को भी नुकसान हो सकता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 05 May 2026 04:39 PM (IST)
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आज के समय में पेट्रोल हमारी डेली लाइफ का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है, क्योंकि हर गाड़ी इससे चलती है. लेकिन एक बड़ी समस्या जो अक्सर सामने आती है, वो पेट्रोल में मिलावट है. कई बार पेट्रोल में सस्ते केमिकल या केरोसीन मिलाकर उसकी क्वालिटी खराब कर दी जाती है. इससे न केवल गाड़ी का माइलेज घटता है बल्कि इंजन को भी नुकसान हो सकता है और आपकी जेब पर भी असर पड़ता है. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से आप खुद ही पेट्रोल की प्योरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं.

कैसे पेट्रोल में मिलावट को पहचानें?

सबसे पहला तरीका गंध से पहचान करना है. प्योर पेट्रोल की एक तेज लेकिन साफ गंध होती है. अगर आपको पेट्रोल में केरोसीन या किसी अजीब केमिकल जैसी बदबू महसूस हो तो यह संकेत हो सकता है कि पेट्रोल में मिलावट की गई है. इसी तरह पेट्रोल के रंग पर भी ध्यान देना जरूरी है. सामान्य तौर पर पेट्रोल हल्का पीला या लगभग ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन अगर इसका रंग गहरा या धुंधला दिखाई दे तो शक करना चाहिए कि इसमें कुछ मिलाया गया है.

कागज टेस्ट करना जरूरी

एक बहुत आसान और दूसरा तरीका कागज टेस्ट है. इसके लिए आप सफेद कागज पर पेट्रोल की कुछ बूंदें डाल सकते हैं. अगर पेट्रोल प्योर है तो वह जल्दी उड़ जाएगा और कागज पर कोई निशान नहीं छोड़ेगा. लेकिन अगर कागज पर दाग या चिकनाई रह जाती है तो समझिए कि पेट्रोल में मिलावट हो सकती है. इसी तरह पानी वाला टेस्ट भी किया जा सकता है. एक पारदर्शी बोतल में पेट्रोल और पानी मिलाकर हिलाने पर दोनों अलग-अलग परत में रहते हैं. अगर परत में गड़बड़ी दिखे या कोई एक्स्ट्रा परत नजर आए तो यह भी मिलावट का संकेत है. 

गाड़ी को चलाकर भी कर सकते हैं पहचान

इसके अलावा आप अपनी गाड़ी को चलाने से भी पेट्रोल की क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं. अगर अचानक गाड़ी का माइलेज कम हो जाए या इंजन झटके देने लगे और स्टार्ट करने में परेशानी हो तो हो सकता है कि पेट्रोल मं मिलावट की गई हो. इसके साथ ही अगर गाड़ी से ज्यादा काला या सफेद धुआं निकल रहा है तो यह भी मिलावटी पेट्रोल का संकेत हो सकता है.

आपके लिए यह भी समझना जरूरी है कि पेट्रोल में मिलावट को पूरी तरह पहचानना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप इन छोटे-छोटे संकेतों पर ध्यान दें तो काफी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं. अगर आपको शक हो तो तुरंत संबंधित पेट्रोल पंप की शिकायत करनी चाहिए और हमेशा भरोसेमंद या बड़े पेट्रोल पंप से ही पेट्रोल भरवाना बेहतर होता है. 

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Published at : 05 May 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
Auto News Car Maintenance Tips Petrol Purity Test Petrol Purity Tips
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