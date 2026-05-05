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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़शिक्षाUPSC Recruitment: UPSC ने निकाली इन पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स

UPSC Recruitment: UPSC ने निकाली इन पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स

यूपीएससी ने साइंटिस्ट-बी और असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कई पदों पर भर्तियां निकाली हैं. इच्छुक उम्मीदवार 15 मई तक ऑनलाइन upsc.gov.in आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 05 May 2026 03:04 PM (IST)
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सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है.UPSC ने भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है.इस भर्ती के तहत  वैज्ञानिक-बी, वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक प्रोफेसर और अन्य पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.इस भर्ती अभियान के तहत कुल 5 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इनमें वैज्ञानिक-बी का 1 पद, वैज्ञानिक अधिकारी का 1 पद,पुरातत्व अभियंता के 2 पद और सहायक प्रोफेसर का 1 पद शामिल है.

क्या चाहिए योग्यता?

  • Scientist-B के लिए- अगर आपने Physics (फिजिक्स) में M.Sc किया है,तो आपके पास कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए.अगर आपने Mechanical/Metallurgical Engineering में BE/B.Tech किया है. तो आपके पास 2 साल का अनुभव जरूरी है.
  • Scientific Officer के लिए- अगर आपने Physics (फिजिक्स) में M.Sc किया है,Mechanical/Metallurgical Engineering में BE/B.Tech किया है. तो आपके पास कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए.
  • Superintending Archaeological Engineer के लिए- Civil Engineering में BE/B.Tech होना जरूरी हैसाथ में 8 साल का काम करने का अनुभव होना चाहिए.
  • Assistant Professor के लिए- Civil Engineering में ME/M.Tech की डिग्री होनी चाहिए.

उम्र सीमा
इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है.हालांकि, आरक्षित वर्गों जैसे SC, ST, OBC और अन्य को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.

इतना देना होगा आवेदन शुल्क
आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 25 रुपये शुल्क देना होगा. वहीं SC/ST, PWD और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन बिल्कुल निशुल्क रखा गया है.

यह भी पढ़ें - GPSSB Recruitment 2026 : गुजरात में हेल्थ वर्कर के लिए 1948 पदों पर भर्ती, 20 मई तक करें अप्लाई

सैलरी कितनी होगी?
इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 7th Pay कमीशन के अनुसार वेतन मिलेगा जिसमें सैलरी लगभग 30,000 रुपये से 1,20,000 रुपये प्रति माह के बीच हो सकती है.

चयन प्रक्रिया
इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगा. सबसे पहले CRT आयोजित किया जाएगा. यह एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें उम्मीदवारों की योग्यता जांची जाएगी. उसके बाद लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इंटरव्यू के प्रदर्शन के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. चयनित उम्मीदवारों को संबंधित पद पर नियुक्ति दी जाएगी.

कैसे करें आवेदन ?

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Published at : 05 May 2026 03:03 PM (IST)
Tags :
Education Assistant Professor Jobs JOB UPSC Jobs 2026
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