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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'आज ममता-स्टालिन हारे, कल अखिलेश यादव...', नतीजों के बाद INDIA अलायंस से निराश दिखीं प्रियंका चतुर्वेदी

'आज ममता-स्टालिन हारे, कल अखिलेश यादव...', नतीजों के बाद INDIA अलायंस से निराश दिखीं प्रियंका चतुर्वेदी

Priyanka Chaturvedi News: इंडिया गठबंधन में बढ़ती अंदरूनी खींचतान पर प्रियंका चतुर्वेदी ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि सहयोगी दलों की हार पर जश्न मनाना गलत है और इससे बीजेपी को फायदा मिलता है.

By : पंकज यादव | Updated at : 05 May 2026 02:39 PM (IST)
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शिवसेना (यूबीटी) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए विपक्षी एकता को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के भीतर ही कुछ दलों द्वारा टीएमसी और डीएमके की हार पर जिस तरह का जश्न और घमंड दिखाया जा रहा है, वह बेहद शर्मनाक है. उनके मुताबिक, यह रवैया विपक्ष की मजबूती को कमजोर करता है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने याद दिलाया कि ऐसा ही व्यवहार पहले भी देखने को मिला था, जब अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव चुनाव हारे थे. यहां तक कि आम आदमी पार्टी में हाल ही में हुए अंदरूनी विवाद के दौरान भी कुछ सहयोगी दलों का यही रुख सामने आया. उनका कहना है कि यह प्रवृत्ति गठबंधन के लिए नुकसानदायक है.

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उन्होंने यह भी कहा कि अब उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों को लेकर अखिलेश यादव को निशाना बनाया जा रहा है. ऐसे समय में जब विपक्ष को एकजुट रहने की जरूरत है, तब इस तरह की बयानबाजी गलत संदेश देती है.

बीजेपी को मिलता है फायदा

प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ कहा कि विपक्ष के अंदर इस तरह के मतभेदों का सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है. मतदाता भी ऐसे बंटवारे को पसंद नहीं करते और यही वजह है कि विपक्ष कई बार मजबूत स्थिति में होते हुए भी पीछे रह जाता है.

‘गठबंधन क्यों बना, यह याद रखें’

उन्होंने 2024 के चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय विपक्ष की ताकत किसी एक पार्टी के नेतृत्व से नहीं, बल्कि सभी दलों के सामूहिक प्रयास से बनी थी. इसलिए सभी सहयोगियों को यह याद रखना चाहिए कि इंडिया गठबंधन किस उद्देश्य से बना था.

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प्रियंका चतुर्वेदी ने सहयोगी दलों से अपील की कि वे आपसी मतभेदों को किनारे रखकर एकजुटता दिखाएं. उनका कहना है कि अगर विपक्ष मजबूत होकर सामने आता है, तभी वह सत्ताधारी दल को प्रभावी चुनौती दे सकता है.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 05 May 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
TMC Priyanka Chaturvedi BJP MAHARASHTRA
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