Maruti ने बंद किया इस पॉपुलर कार का प्रोडक्शन, अब बचे हुए स्टॉक पर मिल रहा बड़ा डिस्काउंट

अगर आप इस समय नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो मई 2026 आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है. दरअसल, मारुति सुजुकी ने हाल ही में अपनी पॉपुलर हैचबैक Ignis का प्रोडक्शन बंद कर दिया है. ऐसे में इस महीने Maruti Suzuki Ignis पर कंपनी की तरफ से अच्छा-खासा डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिससे यह कार पहले के मुकाबले काफी सस्ती मिल सकती है. यह ऑफर खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो कम बजट में एक स्टाइलिश और भरोसेमंद कार लेना चाहते हैं.

गाड़ी पर मिल रहा कितना डिस्काउंट?

Maruti Ignis खरीदने पर ऑफर के तहत कुल 57 हजार 500 रुपये तक की बचत हो सकती है. इसमें अलग-अलग तरह के डिस्काउंट शामिल हैं, जिसमें अलग-अलग तरह के फायदे शामिल हैं. इसमें सीधा कैश डिस्काउंट, पुरानी कार एक्सचेंज करने पर बोनस और कुछ लोगों के लिए कॉर्पोरेट छूट शामिल हैं. अगर आप ऑफर का सही तरीके से फायदा उठाते हैं, तो आपको इस कार पर अच्छी खासी राहत मिल सकती है और आपकी जेब पर कम बोझ पड़ेगा.

इंजन और गियर ऑप्शन

Maruti Ignis अपने अलग और यूनीक डिजाइन के लिए जानी जाती है, जो इसे बाकी छोटी कारों से थोड़ा अलग बनाती है. इस गाड़ी में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो शहर में चलाने के लिए काफी अच्छा माना जाता है. माइलेज भी ठीक-ठाक है, इसलिए रोजाना इस्तेमाल करने वालों के लिए यह कार एक बढ़िया ऑप्शन बन जाती है. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों तरह के गियर ऑप्शन मिलते हैं, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं.

बचे हुए स्टॉक पर मिल रहा डिस्काउंट

कंपनी की तरफ से मारुति इग्निस के बचे हुए स्टॉक पर डिस्काउंट दिया जा रहा है ताकि इनकी बिक्री की जा सके. ऐसे में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए यह ऑफर लाया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीदने के बारे में सोचें. यह रणनीति अक्सर कंपनियां अपनाती हैं, जब उन्हें अपने किसी मॉडल की बिक्री बढ़ानी होती है.

आपको एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि यह डिस्काउंट हर शहर या डीलरशिप पर थोड़ा अलग हो सकता है और कुछ शर्तों के साथ आता है. इसलिए अगर आप इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो अपने नजदीकी डीलर से पूरी जानकारी जरूर ले लें, ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन न हो.

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