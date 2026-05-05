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हिंदी न्यूज़ऑटोYezdi Scrambler या Scram 440? कीमत, फीचर्स और परफॉर्मेंस में कौन आगे? यहां जानें अंतर

Yezdi Scrambler या Scram 440? कीमत, फीचर्स और परफॉर्मेंस में कौन आगे? यहां जानें अंतर

Yezdi Scrambler और Royal Enfield Scram 440 दोनों ही शानदार स्क्रैम्बलर बाइक्स हैं. आइए जानें फीचर्स, इंजन और कीमत के आधार पर कौन सी बाइक बेहतर है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 05 May 2026 03:43 PM (IST)
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स्क्रैम्बलर बाइक्स उन लोगों के लिए होती हैं जो शहर की सड़कों के साथ हल्के ऑफ-रोड का भी मजा लेना चाहते हैं. ये बाइक्स रोडस्टर और एडवेंचर बाइक के बीच की कैटेगरी में आती हैं. आज के समय में Yezdi Scrambler और Royal Enfield Scram 440 इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा चर्चा में हैं. दोनों बाइक्स अपने अलग अंदाज और ताकत के साथ आती हैं, इसलिए सही चुनाव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. आइए जानते हैं कि फीचर्स और परफॉर्मेंस में कौन ज्यादा बेहतर है.

वजन और डिजाइन में क्या है अंतर?

Yezdi Scrambler को पहले के मुकाबले हल्का बनाया गया है और इसका वजन करीब 8 किलो कम किया गया है. इससे इसे चलाना आसान हो जाता है, खासकर ऑफ-रोड में. इसकी सीट ऊंची है, जो लंबे राइडर्स के लिए बेहतर है. वहीं Royal Enfield Scram 440 की सीट थोड़ी नीची है, जिससे छोटे कद के लोग भी आराम से चला सकते हैं. इसका व्हीलबेस लंबा है, जिससे बाइक हाईवे पर ज्यादा Stable फील होती है. दूसरी तरफ, Yezdi थोड़ा कॉम्पैक्ट है, जो ट्रैफिक में चलाने में आसान बनाता है.

टायर, ब्रेक और सस्पेंशन का फर्क

दोनों बाइक्स में आगे का टायर लगभग एक जैसा है, लेकिन Yezdi Scrambler में पीछे का टायर ज्यादा चौड़ा मिलता है, जिससे पकड़ बेहतर होती है. ब्रेकिंग की बात करें तो Yezdi में आगे बड़ा डिस्क ब्रेक दिया गया है, जबकि दोनों में पीछे समान डिस्क मिलती है. सस्पेंशन में Yezdi में टेलीस्कोपिक फोर्क और ट्विन शॉक दिए गए हैं. वहीं Scram 440 में टेलीस्कोपिक फोर्क के साथ मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, जो खराब रास्तों पर ज्यादा आराम देता है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी में कौन आगे?

दोनों बाइक्स में एलईडी हेडलाइट और टेललाइट मिलती है, जो रात में बेहतर रोशनी देती है. हालांकि Royal Enfield में इंडिकेटर अभी भी बल्ब वाले हैं. दोनों में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं दी गई है, जो कुछ लोगों को कमी लग सकती है. सेफ्टी के लिए दोनों में डुअल चैनल ABS दिया गया है. Yezdi में पूरी तरह डिजिटल LCD डिस्प्ले मिलता है, जबकि Scram 440 में डिजिटल और एनालॉग का मिक्स डैशबोर्ड है.

कीमत और कौन सी बाइक खरीदना सही?

कीमत के मामले में दोनों बाइक्स अपने-अपने सेगमेंट में सही वैल्यू देती हैं. अगर आप ज्यादा पावर और हल्की बाइक चाहते हैं, तो Yezdi Scrambler अच्छा विकल्प है. वहीं अगर आप आरामदायक राइड और स्थिरता चाहते हैं, तो Royal Enfield Scram 440 बेहतर लग सकती है.

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Published at : 05 May 2026 03:43 PM (IST)
Tags :
Auto News Royal Enfield Scram 440 Yezdi Scrambler Vs Scram 440 Scrambler Bike
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