हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026आज दिल्ली और चेन्नई के बीच मुकाबला; पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 और मैच प्रिडिक्शन तक जानें सबकुछ 

आज दिल्ली और चेन्नई के बीच मुकाबला; पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 और मैच प्रिडिक्शन तक जानें सबकुछ 

IPL 2026 DC vs CSK: आज दिल्ली और चेन्नई के बीच मुकाबला होगा. यहां आपको मैच से जुड़ी A टू Z डिटेल मिलेगी, जिसमें प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन तक सबकुछ शामिल होगा.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 05 May 2026 04:11 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 Delhi Capitals vs Chennai Super Kings: आज (5 मई) मंगलवार को आईपीएल 2026 का 48वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा. मुकाबले के जरिए दोनों ही टीमें प्वाइंट्स टेबल में अपनी स्थिति को सुधार कर प्लेऑफ की उम्मीदों को बढ़ाना चाहेंगी.

दोनों ही टीमों ने 9-9 मैच खेल लिए हैं. इन मैचों में दोनों ने 4-4 में जीत दर्ज की है. हालांकि चेन्नई बेहतर नेट रनरेट के चलते टेबल में दिल्ली से ऊपर है. चेन्नई छठे पायदान पर और दिल्ली सातवें पायदान पर मौजूद है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आज कौन सी टीम बाजी मारती है. यहां आपको मैच की प्लेइंग इलेवन, स्टेडियम की पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन तक सबकुछ जानने को मिलेगा. 

अरुण जेटली स्टेडियम पिच रिपोर्ट 

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है, जिसके चलते मुकाबला हाई स्कोरिंग देखने को मिल सकता है. मैदान की छोटी बाउंड्री भी बल्लेबाजों के हित में जाती है. अब देखना दिलचस्प होगा कि आज के मैच में पिच कैसा बर्ताव करती है. 

लाइव स्ट्रीमिंग 

दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाले मुकाबले को टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के जरिए लाइव प्रसारित किया जाएगा. वहीं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार के जरिए होगी. 

दिल्ली बनाम चेन्नई हेड टू हेड 

चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक 32 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में चेन्नई ने बढ़त हासिल करते हुए 20 में जीत दर्ज की है. बाकी के 12 मैच दिल्ली ने अपने नाम किए हैं. 

मैच प्रिडिक्शन 

हेड टू हेड तो में चेन्नई आगे नजर आती है. दूसरी तरफ मौजूदा सीजन में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन भी एक जैसा दिख रहा है. ऐसे में किसी एक टीम को जीत का दावेदार कह पाना मुश्किल होगा. हालांकि हमारा प्रिडिक्शन मीटर कहता है कि मुकाबले में दिल्ली की जीत हो सकती है. 

दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग 11

केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अभिषेक पोरेल/विपराज निगम, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, लुंगी एनगिडी, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, टी नटराजन. 

चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग 11

संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, प्रशांत वीर, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी, गुरजापनीत सिंह/आकाश मधवाल. 

 

यह भी पढ़ें: IPL 2026 में मुंबई इंडियंस के 50 करोड़ डूबे! 3 सबसे बड़े विलेन हुए बेनकाब

Published at : 05 May 2026 04:11 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals Vs Chennai Super Kings DC Vs CSK IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
आज दिल्ली और चेन्नई के बीच मुकाबला; पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 और मैच प्रिडिक्शन तक जानें सबकुछ 
आज दिल्ली और चेन्नई के बीच मुकाबला; पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 और मैच प्रिडिक्शन तक जानें सबकुछ 
आईपीएल 2026
IPL 2026 में मुंबई इंडियंस के 50 करोड़ डूबे! 3 सबसे बड़े विलेन हुए बेनकाब
IPL 2026 में मुंबई इंडियंस के 50 करोड़ डूबे! 3 सबसे बड़े विलेन हुए बेनकाब
आईपीएल 2026
आज दिल्ली के खिलाफ होगी एमएस धोनी की वापसी? हैरान कर देगा CSK कोच का जवाब
आज दिल्ली के खिलाफ होगी एमएस धोनी की वापसी? हैरान कर देगा CSK कोच का जवाब
आईपीएल 2026
DC vs CSK Weather Report: कहीं रद्द न हो जाए दिल्ली बनाम चेन्नई मैच, दिल्ली में आज बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना
कहीं रद्द न हो जाए DC vs CSK मैच, दिल्ली में आज बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना
Advertisement

वीडियोज

West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
West Bengal Election Results: BJP का 'नया बंगाल'ऐसा होगा? | TMC VS BJP | Mamata Banerjee
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारतीयों पर हमले के बाद गुस्से में पीएम मोदी, होर्मुज पर दे डाला अल्टीमेटम, कहा- 'अटैक मंजूर नहीं...'
भारतीयों पर हमले के बाद गुस्से में पीएम मोदी, होर्मुज पर दे डाला अल्टीमेटम, कहा- 'अटैक मंजूर नहीं...'
महाराष्ट्र
'आज ममता-स्टालिन हारे, कल अखिलेश यादव...', नतीजों के बाद INDIA अलायंस से निराश दिखीं प्रियंका चतुर्वेदी
'आज ममता-स्टालिन हारे, कल अखिलेश यादव...', नतीजों के बाद INDIA अलायंस से निराश दिखीं प्रियंका चतुर्वेदी
विश्व
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
बॉलीवुड
'इंटीमेट सीन से किया इंकार तो छिन गए रोल्स' 'अनवर' फेम एक्ट्रेस नौहिद का खुलासा, बोलीं- 'कॉन्ट्रैक्ट में किस सीन...'
'इंटीमेट सीन से किया इंकार तो छिन गए रोल्स' 'अनवर' फेम एक्ट्रेस नौहिद का खुलासा
आईपीएल 2026
आज दिल्ली के खिलाफ होगी एमएस धोनी की वापसी? हैरान कर देगा CSK कोच का जवाब
आज दिल्ली के खिलाफ होगी एमएस धोनी की वापसी? हैरान कर देगा CSK कोच का जवाब
राशिफल
Kal Ka Rashifal: 6 मई 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि को मिलेगा रुका हुआ धन और कुंभ का चमकेगा भाग्य, जानें कल का राशिफल
कल का राशिफल (6 मई 2026): सिद्ध और बुधादित्य योग का दुर्लभ संयोग, बुधवार को इन 4 राशियों का चमकेगा भाग्य, जानें कल का पंचांग
बॉलीवुड
संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, 5 हफ्ते में ही इतना बदल गया चेहरा
संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, 5 हफ्ते में ही इतना बदल गया चेहरा
शिक्षा
UPSC Recruitment: UPSC ने निकाली इन पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
UPSC ने निकाली इन पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Embed widget