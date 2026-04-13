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दिल्ली में आपको कैसे मिल जाएगी VIP कार नंबर प्लेट? एक क्लिक में जानिए पूरा प्रोसेस

VIP Car Number Plate: फैंसी नंबर की कीमत इसके खास होने पर निर्भर करती है. कुछ नंबर आपको कम कीमत में मिल सकते हैं, लेकिन पॉपुलर नंबर या एक जैसे अंकों वाले नंबर की कीमत काफी ज्यादा हो सकती है

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 13 Apr 2026 12:06 PM (IST)
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अब गाड़ी सिर्फ जरूरत का साधन नहीं बल्कि लोगों की पहचान और स्टाइल का हिस्सा भी बन चुकी है. यही वजह है कि बहुत से लोग अपनी गाड़ी के लिए VIP या फैंसी नंबर प्लेट लेना पसंद करते हैं. अच्छी बात यह है कि आप दिल्ली में भी VIP नंबर प्लेट खरीद सकते हैं, जिसका प्रोसेस ऑनलाइन है. 

VIP या फैंसी नंबर प्लेट का मतलब ऐसे नंबर से होता है, जो खास दिखता हो या जिसे याद रखने में आसानी हो. उदाहरण के तौर पर 0001, 1111, 9999, 0786 या कोई ऐसा नंबर जो आपके लिए लकी या जरूरी हो सकते हैं. ऐसे नंबर लोगों को अलग पहचान देते हैं, इसलिए इनकी डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है.

VIP कार नंबर लेने के लिए क्या करना होगा?

  • अगर आप ऐसा नंबर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सरकार की आधिकारिक वेबसाइट Parivahan पर जाना होता है. यहां जाकर आपको अपना अकाउंट बनाना होगा और अपनी गाड़ी से जुड़ी डिटेल्स भरनी होती है. इसके बाद आप अपने दिल्ली या फिर किसी और जगह के लिए मौजूद फैंसी नंबरों की लिस्ट देख सकते हैं. इस लिस्ट में से आप अपनी पसंद का नंबर भी चुन सकते हैं.
  • यहां आपके लिए एक बात जानना जरूरी है कि आपने जो नंबर चुना है और उसे और लोग भी लेना चाहते हैं तो उस नंबर के लिए ऑनलाइन नीलामी होती है. इस नीलामी में सभी इच्छुक लोग उस नंबर के लिए बोली लगाते हैं. बोली कुछ दिनों तक चलती है और जो शख्स सबसे ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार होता है वही उस नंबर को जीत जाता है. यह पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, इसलिए इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है. 

नंबर चुनते वक्त इन बातों का रखें ध्यान

  • फैंसी नंबर की कीमत इसके खास होने पर निर्भर करती है. कुछ नंबर आपको कम कीमत में मिल सकते हैं, लेकिन बहुत पॉपुलर नंबर जैसे 0001 या एक जैसे अंकों वाले नंबर की कीमत काफी ज्यादा हो सकती है और ये लाखों रुपये तक पहुंच जाते हैं. इसलिए नंबर चुनते समय आपको अपने बजट का भी ध्यान रखना चाहिए.
  • जब नीलामी खत्म हो जाती है और आप जीत जाते हैं तो आपको एक तय समय के अंदर पूरी रकम जमा करनी होती है. इसके बाद आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है, जो यह साबित करता है कि वह नंबर अब आपका है. फिर आप उसी नंबर को अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के समय इस्तेमाल कर सकते हैं.
  • ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप समय पर भुगतान नहीं करते तो आपका चुना हुआ नंबर कैंसिल हो सकता है और आपको दोबारा प्रोसेस करना पड़ सकता है. इसलिए नीलामी जीतने के बाद समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है. 

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Published at : 13 Apr 2026 12:06 PM (IST)
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