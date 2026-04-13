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हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti Brezza Facelift: अट्रेक्टिव लुक, शानदार फीचर्स और स्पेस ही स्पेस, मारुति पेश करने जा रही नई ब्रेजा

Maruti Brezza Facelift: अट्रेक्टिव लुक, शानदार फीचर्स और स्पेस ही स्पेस, मारुति पेश करने जा रही नई ब्रेजा

Maruti Brezza Facelift: मारुति की नई ब्रेजा में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स, पावर्ड ड्राइवर सीट और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 13 Apr 2026 11:04 AM (IST)
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भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट लगातार तेजी से बढ़ रहा है. यही वजह है कि कार निर्माता कंपनियां अपनी पॉपुलर गाड़ियों को समय-समय पर अपडेट करती रहती हैं. इसी सेगमेंट में एक पॉपुलर कार Maruti Brezza भी है, जिसे और ज्यादा अट्रेक्टिव बनाने के लिए कंपनी इसका फेसलिफ्ट वर्जन लाने की तैयारी कर रही है. आइए जानते हैं कि यह गाड़ी किन बड़े अपडेट्स के साथ लॉन्च की जाएगी और इसकी कीमत और पावर में कितना बदलाव किया जाएगा? 

Motoroctane की रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे पहले अगर इसके एक्सटीरियर की बात की जाए तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ छोटे अपडेट्स जरूर किए जाएंगे. इसमें फ्रंट ग्रिल को नया लुक देने के साथ ही हेडलाइट्स और टेललाइट्स का डिजाइन भी बदला जा सकता है. इसके साथ ही बंपर को ज्यादा स्पोर्टी बनाया जा सकता है. वहीं गाड़ी में नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स भी दिए जा सकते हैं, जिससे कार का ओवरऑल लुक पहले से ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश बन जाएगा. 

कैसे होंगे Maruti Brezza Facelift के फीचर्स?

फीचर्स के मामले में फेसलिफ्ट वर्जन नए बदलाव के साथ पेश किया जाएगा. गाड़ी में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स, पावर्ड ड्राइवर सीट और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं. इसके अलावा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ADAS जैसे फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं, जो इस सेगमेंट में इसे और मजबूत बना देंगे. 

इसके साथ ही गाड़ी के इंटीरियर की बात की जाए तो यहां भी पूरी तरह बदलाव नहीं किया जाएगा. इसकी क्वालिटी और फिनिश को बेहतर करने के साथ ही सीट्स को ज्यादा आरामदायक बनाया जा सकता है. इसके अलावा डैशबोर्ड में कुछ नए एलिमेंट्स भी जोड़े जा सकते हैं. कंपनी का फोकस रहेगा कि कार अंदर से ज्यादा प्रीमियम फील दे ताकि ग्राहकों को बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके. 

गाड़ी का बूट स्पेस और पावर

इसके अलावा CNG वेरिएंट में भी एक बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है. इसमें अंडरबॉडी CNG टैंक दिया जा सकता है, जिससे बूट स्पेस की जगह पहले से ज्यादा मिल सकेगी. अभी कई CNG कारों में टैंक की वजह से सामान रखने की जगह कम हो जाती है लेकिन इस बदलाव से यह समस्या काफी हद तक हल हो सकती है. 

अब गाड़ी के इंजन और परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जिसमें किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है. मौजूदा पेट्रोल इंजन आगे भी दिया जा सकता है जिसे अच्छा माइलेज देने के लिए जाना जाता है. इसके साथ ही गाड़ी की ड्राइविंग परफॉर्मेंस लगभग पहले जैसी ही रहेगी, लेकिन बाकी चीजों में सुधार देखने को मिलेगा. जानकारी के मुताबिक, कीमत के मामले में थोड़ी बढ़ोतरी की जा सकती है, क्योंकि नए फीचर्स और अपडेट्स गाड़ी में जोड़े जाएंगे. 

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Published at : 13 Apr 2026 11:04 AM (IST)
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