MINI Cooper SE India Launch: ऑटोमोबाइल मार्केट में नवंबर महीने में कई शानदार गाड़ियां लॉन्च हो चुकी हैं. जबकि अब महीना खत्म होने में कुछ ही दिन बचा हुआ है. लेकिन नवंबर महीने में लॉन्च होने वाले सबसे लग्जरी कार की लॉन्चिंग बची हुई है. दरअसल हम बात कर रहें हैं MINI की नई इलेक्ट्रिक कार MINI Cooper SE की.

जो की कंपनी 27 नवंबर 2026 को भारतीय बाजार में उतारेगी और इसके लिए बुकिंग भी शुरू कर दी गई है. खास बात यह है कि स्टैंडर्ड मॉडल के साथ इसका खास Paul Smith Edition भी पेश किया जाएगा. बता दें कि पहले के मुकाबले इसमें बड़ी बैटरी, ज्यादा रेंज और आधुनिक केबिन देखने को मिलेगा.

402 किलोमीटर की दमदार रेंज

आपको बता दें कि नई MINI Cooper SE में सबसे बड़ा बदलाव इसकी बैटरी में किया गया है. पुराने मॉडल में जहां 32.6kWh की बैटरी मिलती थी. वहीं नए मॉडल में 54.2kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है.

जबकि कंपनी के मुताबिक यह कार एक बार फुल चार्ज होने पर 402 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है. 95kW के DC फास्ट चार्जर से इसकी बैटरी महज 30 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है.

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OLED स्क्रीन और लग्जरी फीचर्स

जानकारी दें दे कि कार के केबिन में कदम रखते ही इसका आधुनिक और प्रीमियम अंदाज दिल जीत लेता है. जबकि डैशबोर्ड के बीच में 9.45-इंच की गोल OLED टचस्क्रीन दी गई है. जो इसे बेहद खास बनाती है.

जबकि इसके अलावा कार में पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, हीटेड फ्रंट सीटें, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं. सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम भी दिया गया है.

Paul Smith Edition और संभावित कीमत

वहीं कंपनी ने मशहूर ब्रिटिश डिजाइनर पॉल स्मिथ के साथ मिलकर इसका स्पेशल एडिशन भी तैयार किया है. जिसमें खास रंग, अलग रूफ फिनिश और अंदर-बाहर 20 अनोखे डिजाइन बदलाव दिखेंगे. भारतीय बाजार में इस नई इलेक्ट्रिक कार को CBU रूट के जरिए लाया जाएगा. इसकी संभावित एक्स-शोरूम कीमत 55 लाख से 58 लाख रुपये के बीच हो सकती है.

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