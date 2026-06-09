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हिंदी न्यूज़ऑटोभारत पर Honda का बढ़ा भरोसा, कॉस्ट घटाने के लिए अपनाएगी भारतीय सप्लायर्स का फॉर्मूला

भारत पर Honda का बढ़ा भरोसा, कॉस्ट घटाने के लिए अपनाएगी भारतीय सप्लायर्स का फॉर्मूला

Honda Strategy: होंडा अब उत्पादन लागत कम करने के लिए भारतीय और एशियाई सप्लायर्स से ज्यादा पार्ट्स खरीदने की तैयारी में है. कंपनी का मानना है कि इससे लागत घटेगी और प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 09 Jun 2026 12:47 PM (IST)
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Honda Strategy: भारत का ऑटोमोबाइल बाजार लगातार मजबूत हो रहा है और अब दुनिया की बड़ी वाहन कंपनियां यहां नई संभावनाएं देख रही हैं. जापान की दिग्गज वाहन निर्माता Honda ने भी भारत पर अपना भरोसा और बढ़ा दिया है. कंपनी अब अपने वाहनों में भारतीय सप्लायर्स से मिलने वाले पार्ट्स और कंपोनेंट्स का इस्तेमाल बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है. इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन लागत को कम करना और सप्लाई चेन को अधिक मजबूत बनाना है. 

ग्लोबल लेवल पर बढ़ती लागत और बदलते कारोबारी माहौल के बीच होंडा ऐसे देशों पर फोकस कर रही है जहां गुणवत्ता के साथ कम लागत में उत्पादन संभव हो. भारत इस रणनीति का अहम हिस्सा बनकर उभर रहा है. कंपनी को उम्मीद है कि लोकल सोर्सिंग बढ़ाने से लागत में कमी आएगी और बाजार में उसकी प्रतिस्पर्धी स्थिति भी मजबूत होगी.

भारतीय सप्लायर्स बनेंगे होंडा की नई ताकत

होंडा का मानना है कि भारत में कई ऐसे सप्लायर मौजूद हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता वाले ऑटो पार्ट्स तैयार कर रहे हैं. यही वजह है कि कंपनी अब अधिक से अधिक कंपोनेंट्स भारत से खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रही है. इससे न केवल उत्पादन लागत कम होगी बल्कि आयात पर निर्भरता भी घटेगी. स्थानीय स्तर पर पार्ट्स मिलने से सप्लाई चेन तेज और अधिक प्रभावी बनेगी. इसके अलावा वैश्विक स्तर पर किसी भी तरह की लॉजिस्टिक परेशानी का असर भी कम होगा. 

विशेषज्ञों का मानना है कि होंडा का यह कदम भारतीय ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए बड़ा अवसर साबित हो सकता है. इससे स्थानीय कंपनियों को नए ऑर्डर मिलने के साथ तकनीकी विकास और निवेश को भी बढ़ावा मिल सकता है. आने वाले समय में इसका फायदा रोजगार और उत्पादन दोनों क्षेत्रों को मिलने की उम्मीद है.

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लागत घटेगी, ग्राहकों को भी मिल सकता है फायदा

होंडा की नई रणनीति का असर सिर्फ कंपनी तक सीमित नहीं रहेगा. यदि उत्पादन लागत में कमी आती है तो इसका फायदा ग्राहकों को भी मिल सकता है. कम लागत के कारण कंपनी अपने वाहनों की कीमतों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में सफल हो सकती है. साथ ही नए मॉडल और तकनीक को तेजी से बाजार में उतारने की क्षमता भी बढ़ेगी. भारत में पहले से ही कई वैश्विक वाहन कंपनियां लोकल सोर्सिंग पर जोर दे रही हैं और होंडा भी अब इसी दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है. 

ऑटो उद्योग के जानकारों का कहना है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के प्रमुख ऑटो निर्माण केंद्रों में और मजबूत स्थिति हासिल कर सकता है. होंडा का यह फैसला इसी बदलती तस्वीर का संकेत माना जा रहा है. इससे भारतीय सप्लायर्स की वैश्विक पहचान भी मजबूत होने की संभावना है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 09 Jun 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
Honda Auto Industry Indian Suppliers Cost Reduction Local Sourcing
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