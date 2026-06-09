Adventure Bikes: भारत में एडवेंचर बाइक का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. अब लोग सिर्फ शहर के अंदर चलने वाली बाइक नहीं, बल्कि ऐसी बाइक चाहते हैं जो हाईवे, पहाड़, कच्चे रास्ते और लंबी यात्राओं में भी शानदार प्रदर्शन करे. पिछले कुछ वर्षों में कई कंपनियों ने इस सेगमेंट में दमदार मॉडल पेश किए हैं. खास बात यह है कि अब एडवेंचर बाइक खरीदने के लिए बहुत बड़ा बजट होना जरूरी नहीं है. 3 लाख रुपये तक की कीमत में कई ऐसी बाइक्स मौजूद हैं जो पावर, कम्फर्ट और आधुनिक फीचर्स का शानदार मिश्रण देती हैं.

इनमें लंबा सस्पेंशन, ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस, बेहतर राइडिंग पोजिशन और एडवांस टेक्नोलॉजी जैसी खूबियां मिलती हैं. अगर आप भी ट्रैवलिंग के शौकीन हैं और हर तरह के रास्तों पर बिना किसी परेशानी के सफर करना चाहते हैं, तो ये एडवेंचर बाइक्स आपके लिए शानदार विकल्प साबित हो सकती हैं.

हीरो एक्सपल्स 200 4V और सुजुकी वी-स्ट्रॉम SX का जलवा

कम बजट में एडवेंचर बाइक खरीदने वालों के लिए हीरो एक्सपल्स 200 4V सबसे लोकप्रिय विकल्पों में गिनी जाती है. इसमें 199.6cc इंजन, शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस और हल्का वजन मिलता है, जिससे यह खराब रास्तों और ऑफ रोड ट्रैक पर आसानी से चल जाती है. वहीं सुजुकी वी-स्ट्रॉम SX उन लोगों के लिए बेहतर मानी जाती है जो रोजाना शहर में बाइक चलाने के साथ वीकेंड पर लंबी राइड भी करना चाहते हैं.

इसका 249cc इंजन स्मूद परफॉर्मेंस और बेहतर माइलेज देने के लिए जाना जाता है. दोनों बाइक्स में आरामदायक राइडिंग पोजिशन मिलती है, जिससे लंबी दूरी तय करना आसान हो जाता है. इन मॉडलों की कीमत भी 3 लाख रुपये के करीब है, इसलिए ये एडवेंचर बाइक सेगमेंट में मजबूत दावेदार मानी जाती हैं.

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KTM 250 Adventure और Himalayan 450 बनीं राइडर्स की पसंद

अगर आप ज्यादा पावर और प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं तो KTM 250 Adventure शानदार विकल्प हो सकती है. इस बाइक में दमदार इंजन के साथ एडवांस फीचर्स, बेहतर सस्पेंशन और हाईवे पर बेहतरीन स्टेबिलिटी मिलती है. वहीं Royal Enfield Himalayan 450 एडवेंचर बाइक सेगमेंट की सबसे चर्चित बाइक्स में शामिल है. इसका नया 450cc इंजन, मजबूत डिजाइन और लंबी दूरी की आरामदायक राइडिंग इसे खास बनाती है.

पहाड़ी रास्तों से लेकर लंबे हाईवे सफर तक यह बाइक शानदार अनुभव देती है. यही वजह है कि एडवेंचर टूरिंग पसंद करने वाले राइडर्स के बीच इसकी मांग लगातार बढ़ रही है. अगर आपका बजट 3 लाख रुपये के आसपास है और आप एक ऐसी बाइक चाहते हैं जो हर तरह के रास्ते पर भरोसेमंद साबित हो, तो ये दोनों मॉडल जरूर आपकी लिस्ट में होने चाहिए.

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