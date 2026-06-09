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हिंदी न्यूज़ऑटोपहाड़ हो या हाईवे, हर रास्ते की बादशाह हैं ये Adventure Bikes, कीमत और फीचर्स जानकर हो जाएंगे हैरान

पहाड़ हो या हाईवे, हर रास्ते की बादशाह हैं ये Adventure Bikes, कीमत और फीचर्स जानकर हो जाएंगे हैरान

Adventure Bikes: अगर आप पहाड़ों, खराब रास्तों और लंबे हाईवे सफर के लिए दमदार बाइक तलाश रहे हैं, ये एडवेंचर बाइक्स शानदार परफॉर्मेंस, फीचर्स और कम्फर्ट का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देती हैं.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 09 Jun 2026 11:39 AM (IST)
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Adventure Bikes: भारत में एडवेंचर बाइक का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. अब लोग सिर्फ शहर के अंदर चलने वाली बाइक नहीं, बल्कि ऐसी बाइक चाहते हैं जो हाईवे, पहाड़, कच्चे रास्ते और लंबी यात्राओं में भी शानदार प्रदर्शन करे. पिछले कुछ वर्षों में कई कंपनियों ने इस सेगमेंट में दमदार मॉडल पेश किए हैं. खास बात यह है कि अब एडवेंचर बाइक खरीदने के लिए बहुत बड़ा बजट होना जरूरी नहीं है. 3 लाख रुपये तक की कीमत में कई ऐसी बाइक्स मौजूद हैं जो पावर, कम्फर्ट और आधुनिक फीचर्स का शानदार मिश्रण देती हैं.

इनमें लंबा सस्पेंशन, ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस, बेहतर राइडिंग पोजिशन और एडवांस टेक्नोलॉजी जैसी खूबियां मिलती हैं. अगर आप भी ट्रैवलिंग के शौकीन हैं और हर तरह के रास्तों पर बिना किसी परेशानी के सफर करना चाहते हैं, तो ये एडवेंचर बाइक्स आपके लिए शानदार विकल्प साबित हो सकती हैं.

हीरो एक्सपल्स 200 4V और सुजुकी वी-स्ट्रॉम SX का जलवा

कम बजट में एडवेंचर बाइक खरीदने वालों के लिए हीरो एक्सपल्स 200 4V सबसे लोकप्रिय विकल्पों में गिनी जाती है. इसमें 199.6cc इंजन, शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस और हल्का वजन मिलता है, जिससे यह खराब रास्तों और ऑफ रोड ट्रैक पर आसानी से चल जाती है. वहीं सुजुकी वी-स्ट्रॉम SX उन लोगों के लिए बेहतर मानी जाती है जो रोजाना शहर में बाइक चलाने के साथ वीकेंड पर लंबी राइड भी करना चाहते हैं. 

इसका 249cc इंजन स्मूद परफॉर्मेंस और बेहतर माइलेज देने के लिए जाना जाता है. दोनों बाइक्स में आरामदायक राइडिंग पोजिशन मिलती है, जिससे लंबी दूरी तय करना आसान हो जाता है. इन मॉडलों की कीमत भी 3 लाख रुपये के करीब है, इसलिए ये एडवेंचर बाइक सेगमेंट में मजबूत दावेदार मानी जाती हैं.

यह भी पढ़ें: Motorcycle Reserve Fuel: रिजर्व में लगने के बाद कितने किलोमीटर चला सकते हैं बाइक, क्या इससे इंजन पर भी पड़ता है लोड?

KTM 250 Adventure और Himalayan 450 बनीं राइडर्स की पसंद

अगर आप ज्यादा पावर और प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं तो KTM 250 Adventure शानदार विकल्प हो सकती है. इस बाइक में दमदार इंजन के साथ एडवांस फीचर्स, बेहतर सस्पेंशन और हाईवे पर बेहतरीन स्टेबिलिटी मिलती है. वहीं Royal Enfield Himalayan 450 एडवेंचर बाइक सेगमेंट की सबसे चर्चित बाइक्स में शामिल है. इसका नया 450cc इंजन, मजबूत डिजाइन और लंबी दूरी की आरामदायक राइडिंग इसे खास बनाती है. 

पहाड़ी रास्तों से लेकर लंबे हाईवे सफर तक यह बाइक शानदार अनुभव देती है. यही वजह है कि एडवेंचर टूरिंग पसंद करने वाले राइडर्स के बीच इसकी मांग लगातार बढ़ रही है. अगर आपका बजट 3 लाख रुपये के आसपास है और आप एक ऐसी बाइक चाहते हैं जो हर तरह के रास्ते पर भरोसेमंद साबित हो, तो ये दोनों मॉडल जरूर आपकी लिस्ट में होने चाहिए.

यह भी पढ़ें: 'पेट्रोल पर निर्भरता कम करें देश की जनता' फ्लेक्स-फ्यूल अपनाने पर नितिन गडकरी ने फिर दिया जोर

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 09 Jun 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
Adventure Bikes Royal Enfield Himalayan 450 Best Adventure Bikes India Bikes Under 3 Lakh
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