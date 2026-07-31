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Stylish Dupatta Ideas: दुपट्टा वक्त पर देने में आनाकानी कर रहा टेलर? घर में ऐसे करें तैयार

Fashion DIY Hacks: अगर आपके पास कोई पुरानी सिल्क, जॉर्जेट, शिफॉन, ऑर्गेंजा या नेट की साड़ी है तो उसे नया रूप देने का यह सबसे अच्छा मौका है.ट्रेंड भी तेजी से बढ़ रहा है.

Written By : सोनम |  Updated at : 31 Jul 2026 08:02 AM (IST)
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How To Attach Border And Tassels To Dupatta: त्योहार हो, शादी का सीजन हो या कोई खास फंक्शन, नया सूट पहनने का मन तो हर किसी का करता है. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सूट तो समय पर तैयार हो जाता है, जबकि टेलर दुपट्टा देने में देरी कर देता है. कभी बॉर्डर नहीं लगा होता, तो कभी सिलाई अधूरी रह जाती है.ऐसे में आखिरी समय पर पूरा लुक बिगड़ने का डर बना रहता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है.घर में रखी पुरानी साड़ी या किसी अच्छे कपड़े की मदद से आप आसानी से स्टाइलिश दुपट्टा तैयार कर सकती हैं. 

घर पर कैसे तैयार करें दुपप्टा?

अगर आपके पास कोई पुरानी सिल्क, जॉर्जेट, शिफॉन, ऑर्गेंजा या नेट की साड़ी है तो उसे नया रूप देने का यह सबसे अच्छा मौका है. इन दिनों पुराने कपड़ों को नया लुक देने का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ रहा है. थोड़ी-सी मेहनत और कुछ आसान स्टेप्स अपनाकर आप ऐसा दुपट्टा तैयार कर सकती हैं, जिसे देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि यह घर पर बनाया गया है.


Stylish Dupatta Ideas: दुपट्टा वक्त पर देने में आनाकानी कर रहा टेलर? घर में ऐसे करें तैयार

साड़ी के पल्लू का इस्तेमाल

सबसे आसान तरीका है साड़ी के खूबसूरत पल्लू का इस्तेमाल करना. ज्यादातर साड़ियों का पल्लू पहले से ही कढ़ाई, प्रिंट या बॉर्डर से सजा होता है. ऐसे में उसी हिस्से को दुपट्टे के आकार में काट लें. अगर साड़ी काटना नहीं चाहतीं तो उसे मनचाही चौड़ाई में मोड़कर भी दुपट्टे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके बाद किनारों की सिलाई कर दें या फैब्रिक ग्लू की मदद से लेस चिपका दें. इससे दुपट्टा साफ-सुथरा और प्रोफेशनल फिनिश वाला लगेगा.

 लेयर्ड दुपट्टा भी बना सकती हैं

अगर आप थोड़ा अलग लुक चाहती हैं तो साड़ी के अलग-अलग हिस्सों को जोड़कर लेयर्ड दुपट्टा भी बना सकती हैं. इसके लिए कपड़े की स्ट्रिप्स या पैनल तैयार करें और उन्हें सिलाई मशीन या हाथ से जोड़ दें. सिलाई नहीं आती तो छोटे-छोटे फैब्रिक पिन या खूबसूरत ब्रोच की मदद से भी इन्हें आसानी से जोड़ा जा सकता है. यह स्टाइल इन दिनों काफी पसंद किया जा रहा है.


Stylish Dupatta Ideas: दुपट्टा वक्त पर देने में आनाकानी कर रहा टेलर? घर में ऐसे करें तैयार

बॉर्डर अच्छा कैसे बनाएं?

दुपट्टे को आकर्षक बनाने के लिए बॉर्डर का चुनाव भी बेहद जरूरी है. बाजार में आसानी से मिलने वाली गोटा पट्टी, किरण लेस, मिरर वर्क या लेस बॉर्डर दुपट्टे का पूरा लुक बदल सकती है. पहले दुपट्टे के चारों किनारों की हेमिंग कर लें, फिर चुनी हुई लेस को सिलाई मशीन से या हाथ से अच्छी तरह लगा दें. अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो फैब्रिक ग्लू भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

आजकल दुपट्टों के चारों कोनों पर लगे खूबसूरत लटकन भी काफी ट्रेंड में है.  इन्हें बाजार से खरीदने की बजाय घर पर भी तैयार किया जा सकता है. बची हुई फैब्रिक, सिल्क धागों और कुछ गोल्डन मोतियों की मदद से शानदार लटकन बनाकर चारों कोनों पर लगा दें. इससे साधारण दुपट्टा भी डिजाइनर पीस जैसा नजर आने लगेगा. अगर आपकी पुरानी साड़ी पर खूबसूरत कढ़ाई या प्रिंट बना हुआ है तो उसे भी बेकार न जाने दें. उस हिस्से को काटकर नए दुपट्टे पर लगाया जा सकता है। इसके साथ सीक्विन, लेस, मोती या मिरर वर्क जोड़ने से दुपट्टे का लुक और भी शानदार हो जाता है. इसे आप सूट के साथ ही नहीं बल्कि जींस, कुर्ती या इंडो-वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी आसानी से कैरी कर सकती हैं. 

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इन दिनों हल्के और स्टाइलिश दुपट्टों का फैशन भी काफी चलन में है। अगर आपकी साड़ी भारी है लेकिन उसका प्रिंट बेहद खूबसूरत है तो उसके छोटे-छोटे हिस्सों को नेट या ऑर्गेंजा जैसे हल्के कपड़े पर जोड़कर नया दुपट्टा तैयार किया जा सकता है. इससे दुपट्टा वजन में हल्का रहेगा और पहनने में भी बेहद आरामदायक लगेगा. 

दुपट्टा बनाते समय क्या रखें ध्यान?

दुपट्टा बनाते समय इसकी लंबाई और चौड़ाई का भी ध्यान रखें. आमतौर पर 2.5 मीटर लंबा और 36 से 42 इंच चौड़ा दुपट्टा सबसे सुविधाजनक माना जाता है. सिलाई पूरी होने के बाद दुपट्टे को अच्छी तरह प्रेस कर लें ताकि उसका फिनिश बिल्कुल बुटीक जैसा नजर आए.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 31 Jul 2026 08:02 AM (IST)
Tags :
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