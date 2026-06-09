अब Nissan Gravite को खरीदना हो गया पहले से महंगा, जानिए किस वेरिएंट में हुई कितनी बढ़ोतरी?

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अक्सर नई गाड़ियों के लॉन्च के बाद कीमतों में बदलाव देखने को मिलता है. इसी कड़ी में Nissan की नई 7-सीटर MPV Nissan Gravite चर्चा में है. इससे उन ग्राहकों को थोड़ा झटका लगा है जो इसे खरीदने की योजना बना रहे थे. यह बदलाव दिखाता है कि लॉन्च के समय मिलने वाली कम कीमत हमेशा लंबे समय तक नहीं रहती।

Nissan Gravite को शुरुआत में एक किफायती 7-सीटर MPV के रूप में पेश किया गया था, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 5.65 लाख रुपये रखी गई थी. यह कीमत इसे भारतीय बाजार में सबसे सस्ते 7-सीटर ऑप्शन्स में से एक बनाती थी. इसी वजह से यह कार सीधे तौर पर Renault Triber और Maruti Suzuki Ertiga जैसी गाड़ियों को टक्कर . लेकिन अब कीमत बढ़ने के बाद इसके अलग-अलग वेरिएंट्स की कीमत लगभग 5.7 लाख रुपये से लेकर 9 लाख रुपये तक पहुंच गई है.

क्या है कीमत बढ़ने के पीछे वजह?

कीमत बढ़ने के पीछे कंपनी की तरफ से कोई एक स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है, लेकिन ऑटो सेक्टर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं. अक्सर लॉन्च के समय कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए इंट्रोडक्टरी या शुरुआती ऑफर कीमत देती हैं, जो कुछ समय बाद हटा दी जाती है. इसके अलावा कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, सप्लाई चेन की लागत और बाजार में बढ़ती डिमांड भी कीमत बढ़ने के कारणों में शामिल हो सकते हैं.

Nissan Gravite को खास तौर पर भारतीय परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. यह एक 7-सीटर MPV है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बैठने की सुविधा के साथ-साथ शहर और हाईवे दोनों तरह की ड्राइविंग को आसान बनाने की कोशिश की गई है. इसका डिजाइन साधारण लेकिन आधुनिक है और इसमें केबिन स्पेस को इस तरह से बनाया गया है कि परिवार के लिए लंबी यात्रा भी आरामदायक हो सके. यह कार खासकर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कम बजट में एक 7-सीटर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं.

गाड़ी का इंजन और राइवल्स

इसमें 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो लगभग 72 PS की पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन ज्यादा तेज रफ्तार या स्पोर्टी ड्राइविंग के लिए नहीं, बल्कि शहर में रोजमर्रा के इस्तेमाल और बेहतर माइलेज को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है इसमें मैनुअल और AMT दोनों गियरबॉक्स विकल्प मिलते हैं, जिससे ड्राइविंग को और आसान बनाया गया है,

मार्केट में Nissan Gravite का मुकाबला पहले से मौजूद Renault Triber, Maruti Suzuki Ertiga और Toyota Rumion जैसी गाड़ियों से होगा. ये सभी गाड़ियां अपने-अपने सेगमेंट में काफी पॉपुलर हैं और लंबे समय से भारतीय ग्राहकों की पसंद बनी हुई हैं.

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