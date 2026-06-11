फैमिली को नहीं आएगी खरोंच! ADAS और 6 एयरबैग के साथ आने वाली ये है देश की सबसे सस्ती कार

अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी कार में अच्छे फीचर्स के साथ मजबूत सेफ्टी भी मिले तो Honda Amaze आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. आजकल लोग सिर्फ माइलेज और लुक्स ही नहीं देखते, बल्कि यह भी चाहते हैं कि कार में ऐसे फीचर्स हों जो एक्सीडेंट के समय फैमिली की सुरक्षा कर सकें. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए Honda ने अपनी Amaze सेडान को कई आधुनिक सेफ्टी फीचर्स के साथ बाजार में उतारा है.

Honda Amaze की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह देश की सबसे किफायती कारों में से एक है, जिसमें ADAS जैसी मॉडर्न तकनीक दी गई है. यह तकनीक आमतौर पर महंगी और लग्जरी कारों में देखने को मिलती है, लेकिन अब Honda ने इसे आम लोगों के लिए भी उपलब्ध करा दिया है. ADAS फीचर के साथ इस कार की कीमत 7.51 लाख रुपये से शुरू होती है.

कैसे काम करता है यह फीचर?

ADAS एक स्मार्ट सेफ्टी सिस्टम है जो ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर की मदद करता है. अगर कार अपनी लेन से बाहर जाने लगे, सामने किसी कार से टक्कर का खतरा हो या हाईवे पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने की जरूरत हो तो यह सिस्टम ड्राइवर को चेतावनी देता है और कई बार खुद भी मदद करता है. इससे सफर ज्यादा सेफ हो जाता है और एक्सीडेंट की आशंका कम हो सकती है.

सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए Honda Amaze में 6 एयरबैग भी दिए गए हैं. किसी हादसे की हालत में ये एयरबैग ड्राइवर और यात्रियों को गंभीर चोटों से बचाने में मदद करते हैं. इसके अलावा कार में ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट और रियर पार्किंग कैमरा जैसे कई जरूरी सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं.

गाड़ी का डिजाइन और इंजन

कार का डिजाइन भी पहले से ज्यादा आकर्षक बनाया गया है. सामने की नई ग्रिल, स्टाइलिश हेडलाइट्स और शानदार बॉडी डिजाइन इसे एक प्रीमियम लुक देते हैं. देखने में यह कार काफी स्मार्ट और मॉडर्न नजर आती है.

इंटीरियर की बात करें तो इसमें बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, ऑटोमैटिक एसी और कई मॉडर्न सुविधाएं मिलती हैं. केबिन में बैठने वाले यात्रियों को अच्छा स्पेस और आराम मिलता है, जिससे लंबा सफर भी आसान हो जाता है.

इंजन की बात करें तो गाड़ी में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो शहर और हाईवे दोनों जगह अच्छा प्रदर्शन करता है. इसके साथ ही यह अच्छा माइलेज भी देता है, जिससे ईंधन पर ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता. कंपनी के अनुसार यह कार लगभग 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है.

यह भी पढ़ें:-

450 KM रेंज वाली इस EV पर मिल रहा 50000 रुपये का डिस्काउंट, जानिए सेफ्टी और जरूरी डिटेल्स