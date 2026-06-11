हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोफैमिली को नहीं आएगी खरोंच! ADAS और 6 एयरबैग के साथ आने वाली ये है देश की सबसे सस्ती कार

फैमिली को नहीं आएगी खरोंच! ADAS और 6 एयरबैग के साथ आने वाली ये है देश की सबसे सस्ती कार

Honda Amaze: इस कार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह देश की सबसे किफायती कारों में से एक है, जिसमें ADAS जैसी मॉडर्न तकनीक दी गई है. आइए गाड़ी के बारे में जानते हैं.

By : क़मरजहां | Updated at : 11 Jun 2026 04:09 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी कार में अच्छे फीचर्स के साथ मजबूत सेफ्टी भी मिले तो Honda Amaze आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. आजकल लोग सिर्फ माइलेज और लुक्स ही नहीं देखते, बल्कि यह भी चाहते हैं कि कार में ऐसे फीचर्स हों जो एक्सीडेंट के समय फैमिली की सुरक्षा कर सकें. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए Honda ने अपनी Amaze सेडान को कई आधुनिक सेफ्टी फीचर्स के साथ बाजार में उतारा है.

Honda Amaze की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह देश की सबसे किफायती कारों में से एक है, जिसमें ADAS जैसी मॉडर्न तकनीक दी गई है. यह तकनीक आमतौर पर महंगी और लग्जरी कारों में देखने को मिलती है, लेकिन अब Honda ने इसे आम लोगों के लिए भी उपलब्ध करा दिया है. ADAS फीचर के साथ इस कार की कीमत 7.51 लाख रुपये से शुरू होती है.

कैसे काम करता है यह फीचर?

ADAS एक स्मार्ट सेफ्टी सिस्टम है जो ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर की मदद करता है. अगर कार अपनी लेन से बाहर जाने लगे, सामने किसी कार से टक्कर का खतरा हो या हाईवे पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने की जरूरत हो तो यह सिस्टम ड्राइवर को चेतावनी देता है और कई बार खुद भी मदद करता है. इससे सफर ज्यादा सेफ हो जाता है और एक्सीडेंट की आशंका कम हो सकती है.

सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए Honda Amaze में 6 एयरबैग भी दिए गए हैं. किसी हादसे की हालत में ये एयरबैग ड्राइवर और यात्रियों को गंभीर चोटों से बचाने में मदद करते हैं. इसके अलावा कार में ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट और रियर पार्किंग कैमरा जैसे कई जरूरी सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं.

गाड़ी का डिजाइन और इंजन

कार का डिजाइन भी पहले से ज्यादा आकर्षक बनाया गया है. सामने की नई ग्रिल, स्टाइलिश हेडलाइट्स और शानदार बॉडी डिजाइन इसे एक प्रीमियम लुक देते हैं. देखने में यह कार काफी स्मार्ट और मॉडर्न नजर आती है. 

इंटीरियर की बात करें तो इसमें बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, ऑटोमैटिक एसी और कई मॉडर्न सुविधाएं मिलती हैं. केबिन में बैठने वाले यात्रियों को अच्छा स्पेस और आराम मिलता है, जिससे लंबा सफर भी आसान हो जाता है.

इंजन की बात करें तो गाड़ी में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो शहर और हाईवे दोनों जगह अच्छा प्रदर्शन करता है. इसके साथ ही यह अच्छा माइलेज भी देता है, जिससे ईंधन पर ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता. कंपनी के अनुसार यह कार लगभग 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है.

यह भी पढ़ें:-

450 KM रेंज वाली इस EV पर मिल रहा 50000 रुपये का डिस्काउंट, जानिए सेफ्टी और जरूरी डिटेल्स

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 11 Jun 2026 04:09 PM (IST)
Tags :
Honda Amaze Auto News Most Cheapest Car Honda Amaze With ADAS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
फैमिली को नहीं आएगी खरोंच! ADAS और 6 एयरबैग के साथ आने वाली ये है देश की सबसे सस्ती कार
फैमिली को नहीं आएगी खरोंच! ADAS और 6 एयरबैग के साथ आने वाली ये है देश की सबसे सस्ती कार
ऑटो
सिर्फ 5 रुपये में तय होगा 60 KM का सफर, केरल के इस शख्स ने तैयार की EV, जानिए डिटेल्स
सिर्फ 5 रुपये में तय होगा 60 KM का सफर, केरल के इस शख्स ने तैयार की EV, जानिए डिटेल्स
ऑटो
Green Tax क्या है और किन वाहन मालिकों को देना पड़ता है? जानिए पूरा नियम
Green Tax क्या है और किन वाहन मालिकों को देना पड़ता है? जानिए पूरा नियम
ऑटो
450 KM रेंज वाली इस EV पर मिल रहा 50000 रुपये का डिस्काउंट, जानिए सेफ्टी और जरूरी डिटेल्स
450 KM रेंज वाली इस EV पर मिल रहा 50000 रुपये का डिस्काउंट, जानिए सेफ्टी और जरूरी डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Indians Dead in Hormuz: महायुद्ध में 3 नागरिकों की मौत पर गुर्राया भारत ! अब क्या होगा? ABPLIVE
TMC Breakup | TMC MP Resignation: आधी रात Operation Lotus! ममता बनर्जी का साथ क्यों छोड़ा?
Iran Israel War Update: ईरान का अमेरिका को आखिरी अल्टीमेटम | Trump | Big Breaking
TOP News: आज की बड़ी खबरें | TMC Controversy | Mamata | Israel Iran War | Trump | Modi Govt | POK
Congress Meenakshi' RS Nomination Cancel: मीनाक्षी ने खटखाया का Supreme Court दरवाजा | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Bihar MLC चुनाव: पवन सिंह सहित सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, दीपक प्रकाश का पत्ता साफ
Bihar MLC चुनाव: पवन सिंह सहित सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, दीपक प्रकाश का पत्ता साफ
इंडिया
क्या टीएमसी का कांग्रेस में होने जा रहा विलय? घंटों की बैठक के बाद हुआ ये बड़ा फैसला
क्या टीएमसी का कांग्रेस में होने जा रहा विलय? घंटों की बैठक के बाद हुआ ये बड़ा फैसला
इंडिया
'गंभीर मामला है, जांच करो, चार्जशीट भी दाखिल हो और अभिषेक बनर्जी...', फर्जी दस्तखत पर कलकत्ता HC का सख्त आदेश
'गंभीर मामला है, जांच करो, चार्जशीट भी दाखिल हो और अभिषेक बनर्जी...', फर्जी दस्तखत पर कलकत्ता HC का सख्त आदेश
क्रिकेट
दिल्ली में हुआ जन्म, भारत के लिए खेला क्रिकेट, अब ऑस्ट्रेलिया टी20 टीम में इस खिलाड़ी को मिली जगह
दिल्ली में हुआ जन्म, भारत के लिए खेला क्रिकेट, अब ऑस्ट्रेलिया टी20 टीम में इस खिलाड़ी को मिली जगह
ट्रेंडिंग
Husband Wife Cute Fight: फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
इंडिया
दहशतगर्दी के पीछे वर्दी…, निहत्थों पर अंधाधुंध फायरिंग में आज 16 की मौत, विरोध मार्च के बीच गूंज रही PoK की आवाज
दहशतगर्दी के पीछे वर्दी…, निहत्थों पर फायरिंग में आज 16 की मौत, विरोध मार्च के बीच गूंज रही PoK की आवाज
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
बॉलीवुड
आमिर खान की इस फिल्म का राधिका अंबानी पर पड़ा असर, बताया ओटीटी पर लास्ट शो कौनसा देखा
आमिर खान की इस फिल्म का राधिका अंबानी पर पड़ा असर, बताया ओटीटी पर लास्ट शो कौनसा देखा
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget