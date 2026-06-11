450 KM रेंज वाली इस EV पर मिल रहा 50000 रुपये का डिस्काउंट, जानिए सेफ्टी और जरूरी डिटेल्स

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की पॉपुलेरिटी तेजी से बढ़ रही है और इसी बढ़ती मांग के बीच कार कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई ऑफर भी पेश कर रही हैं. अगर आप लंबे समय से एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो जून 2026 आपके लिए अच्छा मौका साबित हो सकता है.

दरअसल, MG Motor अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार MG Windsor EV पर इस महीने शानदार छूट दे रही है. कंपनी की ओर से ग्राहकों को कुल 50,000 रुपये तक का फायदा दिया जा रहा है, जिससे इस कार को खरीदना पहले की तुलना में ज्यादा किफायती हो गया है.

MG Windsor EV पिछले कुछ समय में भारतीय बाजार में काफी पॉपुलर हुई है. इसमें मॉडर्न डिजाइन, प्रीमियम फीचर्स, बड़ा केबिन और इलेक्ट्रिक तकनीक मिलती है. यह कार उन ग्राहकों को खास तौर पर पसंद आती है जो परिवार के लिए एक आरामदायक और तकनीक से भरपूर इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं. अब कंपनी ने जून महीने में बिक्री बढ़ाने के लिए इस मॉडल पर विशेष ऑफर की घोषणा की है.

कितने रुपये का मिल रहा डिस्काउंट?

कंपनी की ओर से दिए जा रहे कुल 50,000 रुपये तक के लाभ में कई तरह के फायदे शामिल हो सकते हैं. इनमें नकद छूट, एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी बोनस और दूसरे ऑफर शामिल हो सकते हैं. हालांकि अलग-अलग शहरों, डीलरशिप और वेरिएंट के अनुसार थोड़ा बदल सकता है. ऐसे में नजदीकी MG डीलरशिप से पूरी जानकारी जरूर लेनी चाहिए.

Windsor EV की सबसे बड़ी खासियत इसका प्रीमियम केबिन है. कार के अंदर यात्रियों को काफी अच्छा लेगरूम और हेडरूम मिलता है, जिससे लंबी यात्राएं भी आरामदायक बन जाती हैं. इसके अलावा इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार तकनीक, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कई आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं. यही कारण है कि यह कार प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों के बीच तेजी से पॉपुलर हो रही है.

कार की रेंज और सेफ्टी

बैटरी और रेंज के मामले में भी Windsor EV ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है. एक बार फुल चार्ज होने पर यह 450 KM रेंज तय करने में सक्षम है, जिससे रोजाना ऑफिस जाने वाले लोगों के साथ-साथ लंबी यात्रा करने वाले परिवारों को भी सुविधा मिलती है. इलेक्ट्रिक वाहन होने के चलते इसकी रनिंग कॉस्ट भी पेट्रोल और डीजल कारों की तुलना में काफी कम रहती है.

सुरक्षा के मामले में भी MG ने इस कार में कई मॉडर्न फीचर्स दिए हैं. इसमें मल्टीपल एयरबैग, ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा और कई एडवांस सेफ्टी सिस्टम मिलने की उम्मीद है. यही वजह है कि यह कार सिर्फ तकनीक और आराम ही नहीं बल्कि सेफ्टी के मामले में भी ग्राहकों का भरोसा जीत रही है.

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