गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो20 लाख के अंदर आने वाली इन कारों में मिलेगा सबसे ज्यादा टॉर्क, रफ्तार के शौकीन हो जाए तैयार

20 लाख के अंदर आने वाली इन कारों में मिलेगा सबसे ज्यादा टॉर्क, रफ्तार के शौकीन हो जाए तैयार

20 लाख रुपये के बजट में सबसे ज्यादा टॉर्क देने वाली दमदार कारों की लिस्ट, टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन से लैस ये गाड़ियां देती हैं रॉकेट जैसी रफ्तार और बेहतरीन पिकअप.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 22 Sep 2026 03:41 PM (IST)
Preferred Sources

कार खरीदते समय ज्यादातर लोग माइलेज और फिचर्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो लोग ड्राइविंग का असली मजा और दमदार पावर चाहते हैं, उनके लिए टॉर्क एक बेहद अहम फैक्टर होता है. ज्यादा टॉर्क का मतलब है गाड़ी की तेज पिकअप, बेहतर ओवरटेकिंग और ऑफ रोडिंग में भी शानदार परफोर्मेंस. अच्छी बात यह है कि 20 लाख रुपये के बजट में भी अब भारतीय बाजारों में कई ऐसी गाड़ियां मौजूद हैं, जो दमदार टॉर्क के साथ आती हैं. आइए जानते हैं कि इस बजट में सबसे ज्यादा टॉर्क देने वाली कुछ बेहतरीन कारों के बारे में. 

महिंद्रा XUV700

टॉर्क के मामले में इस सेगमेंट में महिंद्रा XUV700 सबसे आगे नजर आता है. इसका डीजल इंजन 450 NM का जबरदस्त टॉर्क जनरेट करता है, जो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा है. यह 7 सीटर SUV फिचर्स के मामले में भी काफी दमदार है, जिसमें एडवांस ड्राइविगं असिस्टेंय सिस्टम, पैनारमिक सनरूफ और बड़ी टचस्क्रीन जैसी सुविधाएं शामिल हैं. हाईवे पर तेज ओवरटेकिंग और भारी लोड के साथ भी बेहतरीन परफोर्मेंस के लिए यह गाड़ी काफी पसंद की जाती है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
कार में CNG की Smell आते ही हो जाएं Alert, वरना पड़ सकता है भारी
कार में CNG की Smell आते ही हो जाएं Alert, वरना पड़ सकता है भारी
ऑटो
करोड़ों की सुपरकारों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 90 गाड़ियां जब्त
करोड़ों की सुपरकारों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 90 गाड़ियां जब्त
ऑटो
10 लाख ईको फ्रेंडली कारें बेचना का लक्ष्य, मारुति ने लॉन्च किए नए CNG वैरिएंट
10 लाख ईको फ्रेंडली कारें बेचना का लक्ष्य, मारुति ने लॉन्च किए नए CNG वैरिएंट
ऑटो
टाटा सिएरा का Dark Edition लॉन्च, जानें लुक से फीचर्स तक हर डिटेल
टाटा सिएरा का Dark Edition लॉन्च, जानें लुक से फीचर्स तक हर डिटेल

TATA Harrier

TATA Harrier भी दमदार टॉर्क वाली गाड़ियों में गिनी जाती है, जिसका डीजन इंजन करीब 350 NM का टॉर्क पैदा करता है. बोल्ड डिजाइन, स्पेशियस केबिन और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के साथ यह गाड़ी लंबी दूरी की ट्रिप और भारी ट्रैफिक, दोनों में ही बेहतरीन परफोर्मेंस देती है. जो लोग एक प्रीमीयम लुक के साथ दमदार इंजन चाहते हैं, उनके लिए यह गाड़ी काफी अच्छा विकल्प है.

Mahindra Thar

ऑफ-रोडिंग के शौकिनों के लिए Mahindra Thar हमेशा से पहली पसंद रही है. इसका 2.2 लीटर का डीजल इंजन 300 NM का टॉर्क देता है, वहीं इसका 2.0 लीटर टर्बों पेट्रोल इंजन, इससे भी ज्यादा करीब 380 NM का टॉर्क जनरेट करता है. 4*4 ऑप्शन के साथ आने वाली यह गाड़ी मुश्किल रास्तों और ऑफ-रोड ट्रेल्स पर भी शानदार कंट्रोल देती है. 

यह भी पढ़ें: 10 लाख ईको फ्रेंडली कारें बेचना का लक्ष्य, मारुति ने लॉन्च किए नए CNG वैरिएंट

hyundai verna turbo

अगर आपको SUV के बजाय सेडान कारें पसंद हैं और आप स्पोर्टी लुक के साथ रफ्तार चाहते हैं, तो हुंडई की यह कार आपके बजट में बिल्कुल फिट बैठती है. इसके 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन वेरिएंट में 253 Nm का टॉर्क मिलता है. यह अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल सेडान कार है। इसका 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स गियर को इतनी तेजी से बदलता है कि आपको कार चलाते समय एक रेसिंग कार जैसा अनुभव होता है. 

Volkswagen Virtus 

जर्मन इंजीनियरिंग की गाड़ियां अपनी मजबूती और लाजवाब ड्राइविंग हैंडलिंग के लिए जानी जाती हैं. Volkswagen की ये गाड़ियां रफ्तार के शौकीनों के बीच काफी पॉपुलर हैं. इन कारों में आने वाले 1.5-लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन से 250 Nm का टॉर्क मिलता है. इन कारों का टॉर्क बहुत ही लीनियर तरीके से मिलता है, जिससे जब आप हाईवे पर हाई-स्पीड में होते हैं, तब भी गाड़ी पूरी तरह आपके कंट्रोल में रहती है. 

यह भी पढ़ें: करोड़ों की सुपरकारों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 90 गाड़ियां जब्त

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 22 Sep 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
Mahindra Thar Torque
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
कार में CNG की Smell आते ही हो जाएं Alert, वरना पड़ सकता है भारी
कार में CNG की Smell आते ही हो जाएं Alert, वरना पड़ सकता है भारी
ऑटो
करोड़ों की सुपरकारों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 90 गाड़ियां जब्त
करोड़ों की सुपरकारों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 90 गाड़ियां जब्त
ऑटो
10 लाख ईको फ्रेंडली कारें बेचना का लक्ष्य, मारुति ने लॉन्च किए नए CNG वैरिएंट
10 लाख ईको फ्रेंडली कारें बेचना का लक्ष्य, मारुति ने लॉन्च किए नए CNG वैरिएंट
ऑटो
टाटा सिएरा का Dark Edition लॉन्च, जानें लुक से फीचर्स तक हर डिटेल
टाटा सिएरा का Dark Edition लॉन्च, जानें लुक से फीचर्स तक हर डिटेल
Advertisement

वीडियोज

SUDAN GOLD MINE COLLAPSE: सूडान में फिर ढही सोने की खदान! 11 मजदूरों की मौत, कई जिंदगियां दबीं!
आगे-आगे जिंदगी...पीछे-पीछे 'मौत का शिकारी' !
जंगल में मिला 'जोड़ा'..ग्रामीणों ने युवक-युवती को पीटा!
33 लाख वोटर्स को SIR नोटिस क्यों?
Asim Munir पर बड़ा संकट?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
जमुई कांड के मुख्य आरोपी का पुलिस ने किया एनकाउंटर, दौड़ाकर मारी गोली
जमुई कांड के मुख्य आरोपी का पुलिस ने किया एनकाउंटर, दौड़ाकर मारी गोली
इंडिया
'FIR में मेरा भी नाम जोड़ लें...', अभिजीत दीपके और सौरव दास ने ऐसा क्यों कहा?
'FIR में मेरा भी नाम जोड़ लें...', अभिजीत दीपके और सौरव दास ने ऐसा क्यों कहा?
ओटीटी
OTT Releases This Week: ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
स्पोर्ट्स
अभिषेक शर्मा के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज, जापान के खिलाफ 'गोल्डन डक' का हुए शिकार
अभिषेक शर्मा के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज, जापान के खिलाफ 'गोल्डन डक' का हुए शिकार
एग्रीकल्चर
कैसे करते हैं 'भूत जोलोकिया' मिर्च की खेती, तीखेपन में गिनीज बुक में दर्ज है नाम
कैसे करते हैं 'भूत जोलोकिया' मिर्च की खेती, तीखेपन में गिनीज बुक में दर्ज है नाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं मुस्लिम हूं, महिला हूं, मुझे तो प्रताड़ना...', इकरा हसन का बड़ा बयान
'मैं मुस्लिम हूं, महिला हूं, मुझे तो प्रताड़ना...', इकरा हसन का बड़ा बयान
बिजनेस
UPI की देख रेख करने वाले NPCI ने पहली बार दिया चार्ज और GST पर बयान
UPI की देख रेख करने वाले NPCI ने पहली बार दिया चार्ज और GST पर बयान
ट्रेंडिंग
80 साल की बूढ़ी आंखों ने पहली बार देखा प्लेन, बेटे ने सच किया पिता का सपना
80 साल की बूढ़ी आंखों ने पहली बार देखा प्लेन, बेटे ने सच किया पिता का सपना
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget