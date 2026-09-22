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हिंदी न्यूज़ऑटोकरोड़ों की सुपरकारों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 90 गाड़ियां जब्त

करोड़ों की सुपरकारों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 90 गाड़ियां जब्त

लंदन में बिना इंश्योरेंस और लर्निंग लाइसेंस के Ferrari जैसी सुपरकारें दौड़ाने वालों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, महज तीन दिनों में 80 करोड़ से अधिक कीमत की 90 लग्जरी गाड़ियां जब्त कीं.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 22 Sep 2026 09:56 AM (IST)
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लंदन से एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया के कार लवर को चौंका दिया है. अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ आम गाड़ियों के ही कागजात अधूरे होते हैं, तो आप गलत हैं. लंदन पुलिस ने एक खास ऑपरेशन चलाकर सड़कों हुड़दंग मचाने वाली और बिना इंश्योरेंस के दौड़ रही 90 लक्जरी गाड़ियों और सुपरकारों को जब्त कर लिया है. जब्त की गई इन गाड़ियों की कुल कीमत 80 करोड़ रुपये से ज्यादा भी ज्यादा बताई जा रही है.

क्या है पूरा मामला? 

लंदन के सबसे पॉश इलाकों जैसे हाइड पार्क, कैसिंगटन और चेल्सी में पुलिस ने ऑपरेशन नाॉइजी कार नाम से एक खास ऑपरेशन चलाया. इस ऑपरेशन का मकसद उन अमीर लोगों को पकड़ना था जो सड़कों पर तेज रफ्तार में गाड़ियां दौड़ाते हैं, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं और बिना सही दस्तावेजों के सुपरकारों का इस्तेमाल करते हैं. इस ऑपरेशन में पुलिस को मोटर इंसुरर्स ब्यूरो MIB का भी पूरा सहयोग मिला. 

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37 करोड़ की Ferrari भी हुई जब्त

इस पूरी कार्रवाई में सबसे ज्यादा चर्चा एक बेहद खास और सीमित एडिशन वाली Ferrari Monza SP2 कार की हो रही है, जिसकी कीमत करीब 3.7 मिलियन पाउंड लगभग 37 करोड़ रुपये है. दुनिया में ऐसी सिर्फ 499 कारें ही बनाई गई हैं. 

हैरानी की बात यह है कि यह कार सिर्फ एक दिन पहले ही UK में लाई गई थी. जब पुलिस ने इसे रोका तो पता चला कि करोड़ों की इस कार को चलाने वाले व्यक्ति के पास सिर्फ एक लर्निंग लाइसेंस था और गाड़ी का कोई इंश्योरेंस भी नहीं था. वह युवक कार में मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं बैठा था कि पुलिस कार को क्रेन से उठाकर ले गई. इस फरारी के अलावा पुलिस ने हाल ही में लॉन्च हुई Lamborghini Revuelto जैसी कई अन्य स्पोर्ट्स कारों को भी अपने कब्जे में लिया. 

यह भी पढ़ें: क्यों गाड़ी का क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं बीमा कंपनियां? यहां जानें बड़ी बातें

हाईटेक तकनीक की ली मदद

इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 120 पुलिस अधिकारीयों की टीम तैयार की गई थी. बिना इंश्योरेंस वाले वाहनों को तुरंत पहचानने के लिए Automatic Number Plate Recognition यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पढ़ने वाले कैमरों का इस्तेमाल किया गया. इसके अलावा MIB के एडवांस डेटाबेस की मदद से पुलिस ने पल भर में ऐसे कारों की पहचान कर उन्हें जब्त कर लिया. 

सुपरकार की आड़ में चल रहा था अपराध का धंधा

पुलिस की इस चेकिंग के दौरान केवल ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले ही नहीं, बल्कि कई अपराधी भी कानून के शिकंजे में आ गए. एक कार सवार के पास से पुलिस ने दूसरों के नाम के 19 बैंक कार्ड और करीब 2.5 लाख रुपये कैश बरामद किए, जिसे पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया. वहीं, एक अन्य बिना इंश्योरेंस वाली कार से पुलिस को 5.5 लाख से अधिक कैश और भारी मात्रा में नशीले पदार्थ यानी ड्रग्स मिले. 

यह भी पढ़ें: Plug-in Hybrid EV क्या है, Hybrid और Electric कार से कितनी अलग?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 22 Sep 2026 09:56 AM (IST)
Tags :
London Police Ferrari Monza Sp2 Seized
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