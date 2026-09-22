करोड़ों की सुपरकारों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 90 गाड़ियां जब्त

लंदन से एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया के कार लवर को चौंका दिया है. अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ आम गाड़ियों के ही कागजात अधूरे होते हैं, तो आप गलत हैं. लंदन पुलिस ने एक खास ऑपरेशन चलाकर सड़कों हुड़दंग मचाने वाली और बिना इंश्योरेंस के दौड़ रही 90 लक्जरी गाड़ियों और सुपरकारों को जब्त कर लिया है. जब्त की गई इन गाड़ियों की कुल कीमत 80 करोड़ रुपये से ज्यादा भी ज्यादा बताई जा रही है.

क्या है पूरा मामला?

लंदन के सबसे पॉश इलाकों जैसे हाइड पार्क, कैसिंगटन और चेल्सी में पुलिस ने ऑपरेशन नाॉइजी कार नाम से एक खास ऑपरेशन चलाया. इस ऑपरेशन का मकसद उन अमीर लोगों को पकड़ना था जो सड़कों पर तेज रफ्तार में गाड़ियां दौड़ाते हैं, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं और बिना सही दस्तावेजों के सुपरकारों का इस्तेमाल करते हैं. इस ऑपरेशन में पुलिस को मोटर इंसुरर्स ब्यूरो MIB का भी पूरा सहयोग मिला.

37 करोड़ की Ferrari भी हुई जब्त

इस पूरी कार्रवाई में सबसे ज्यादा चर्चा एक बेहद खास और सीमित एडिशन वाली Ferrari Monza SP2 कार की हो रही है, जिसकी कीमत करीब 3.7 मिलियन पाउंड लगभग 37 करोड़ रुपये है. दुनिया में ऐसी सिर्फ 499 कारें ही बनाई गई हैं.

हैरानी की बात यह है कि यह कार सिर्फ एक दिन पहले ही UK में लाई गई थी. जब पुलिस ने इसे रोका तो पता चला कि करोड़ों की इस कार को चलाने वाले व्यक्ति के पास सिर्फ एक लर्निंग लाइसेंस था और गाड़ी का कोई इंश्योरेंस भी नहीं था. वह युवक कार में मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं बैठा था कि पुलिस कार को क्रेन से उठाकर ले गई. इस फरारी के अलावा पुलिस ने हाल ही में लॉन्च हुई Lamborghini Revuelto जैसी कई अन्य स्पोर्ट्स कारों को भी अपने कब्जे में लिया.

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हाईटेक तकनीक की ली मदद

इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 120 पुलिस अधिकारीयों की टीम तैयार की गई थी. बिना इंश्योरेंस वाले वाहनों को तुरंत पहचानने के लिए Automatic Number Plate Recognition यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पढ़ने वाले कैमरों का इस्तेमाल किया गया. इसके अलावा MIB के एडवांस डेटाबेस की मदद से पुलिस ने पल भर में ऐसे कारों की पहचान कर उन्हें जब्त कर लिया.

सुपरकार की आड़ में चल रहा था अपराध का धंधा

पुलिस की इस चेकिंग के दौरान केवल ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले ही नहीं, बल्कि कई अपराधी भी कानून के शिकंजे में आ गए. एक कार सवार के पास से पुलिस ने दूसरों के नाम के 19 बैंक कार्ड और करीब 2.5 लाख रुपये कैश बरामद किए, जिसे पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया. वहीं, एक अन्य बिना इंश्योरेंस वाली कार से पुलिस को 5.5 लाख से अधिक कैश और भारी मात्रा में नशीले पदार्थ यानी ड्रग्स मिले.

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