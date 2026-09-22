10 लाख ईको फ्रेंडली कारें बेचना का लक्ष्य, मारुति ने लॉन्च किए नए CNG वैरिएंट

देश की प्रमुख कार निर्माता कंपनियों में शामिल Maruti Suzuki India ने वित्त वर्ष 2026-27 में करीब 10 लाख ग्रीन व्हीकल बेचने का लक्ष्य रखा है. कंपनी के मार्केटिंग एंड सेल्स के सीनीयर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थो बनर्जी ने 18 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित एक मीडिया राउंडटेबल में यह बात कही. कंपनी के ग्रीन व्हीकल पोर्टफोलियो में CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं. इससे पहले कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में 8 से 9 लाख ग्रीन वाहन बेचने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब CNG कारों में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प आने के बाद कंपनी ने अपना लक्ष्य बढ़ाया है.

CNG कारों में ऑटोमैटिक का नया विकल्प

Maruti Suzuki ने अपने ऑटो ग्रीन मिशन के तहत Swift, Dzire और Baleno के ऑटोमैटिक S-CNG मॉडल लॉन्च किए हैं. कंपनी का कहना है कि अब तक CNG कार खरीदने वाले कुछ कस्टमर सिर्फ इसलिए पेट्रोल-ऑटोमैटिक मॉडल चुनते थे, क्योंकि CNG कारों में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प नहीं था. नई CNG ऑटोमैटिक कारों के साथ कंपनी इन्हीं कस्टमर्स को जोड़ना चाहती है. यानी जो लोग CNG के कम रनिंग कॉस्ट का फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन मैनुअल गियरबॉक्स नहीं चाहते, उनके लिए अब ऑटोमैटिक विकल्प भी मौजूद है.

CNG से Maruti को बड़ी उम्मीद

Maruti Suzuki की CNG सेगमेंट में पहले से ही मजबूत पकड़ है. कंपनी के मुताबिक, भारतीय CNG कार बाजार में उसकी हिस्सेदारी करीब 70 प्रतिशत है. फिलहाल कंपनी हर महीने लगभग 80,000 CNG वाहन बेच रही है. कंपनी के कुल पोर्टफोलियो में CNG की हिस्सेदारी करीब 43 फीसदी है. ऐसे में Maruti को उम्मीद है कि नए ऑटोमैटिक CNG मॉडल आने के बाद इस सेगमेंट में बिक्री और बढ़ सकती है. कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक, CNG वाहनों की मांग को लेकर समस्या ग्राहकों की तरफ से कम और सप्लाई की तरफ से ज्यादा है. फिलहाल CNG वाहनों की उत्पादन क्षमता करीब 18,000 यूनिट प्रति माह बढ़ाने की प्रक्रिया में है. उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ कंपनी ज्यादा CNG कारों की डिलीवरी कर सकेगी.

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जुलाई में बिकीं 83 हजार CNG कारें

CNG वाहनों की बढ़ती मांग का अंदाजा कंपनी के बिक्री आंकड़ों से भी लगाया जा सकता है. Maruti Suzuki ने बताया कि वित्त वर्ष की पहले तीन महीनों में उसके S-CNG वाहनों की बिक्री पिछले साल के तीन महीनों के मुकाबले 58 प्रतिशत बढ़ी है. जुलाई 2026 में कंपनी ने एक महीने में अब तक की सबसे ज्यादा 83,000 S-CNG कारों की बिक्री दर्ज की. कंपनी को उम्मीद है कि नए ऑटोमैटिक मॉडल आने के बाद ग्रीन वाहनों की बिक्री में CNG की हिस्सेदारी और बढ़ सकती है.

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