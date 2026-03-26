HF Deluxe vs Shine 100 vs Platina 100: डेली यूज के लिए कौन सी बाइक है दमदार? यहां जानें अंतर

भारत में 100cc बाइक सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं क्योंकि ये सस्ती होती हैं, अच्छा माइलेज देती हैं और चलाने में आसान होती हैं. अगर आप रोज ऑफिस जाते हैं या छोटे-छोटे काम के लिए बाइक इस्तेमाल करते हैं, तो Hero HF Deluxe, Honda Shine 100 और Bajaj Platina 100 तीनों अच्छे विकल्प हैं. ये बाइक्स दिखने में लगभग एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनके फीचर्स, आराम और माइलेज में फर्क है. इसलिए खरीदने से पहले इनके बारे में सही जानकारी होना जरूरी है, ताकि आप अपने लिए सही बाइक चुन सकें.

कीमत में कौन सबसे सस्ती है?

अगर बजट आपका सबसे बड़ा मुद्दा है, तो Hero HF Deluxe सबसे सस्ती बाइक है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 57,657 रुपये है, जो इसे सबसे किफायती बनाती है. Honda Shine 100 की कीमत करीब 65,243 रुपये है, जबकि Bajaj Platina 100 की कीमत लगभग 66,015 रुपये से शुरू होती है. यानी कीमत के मामले में HF Deluxe सबसे आगे है, जबकि बाकी दोनों बाइक थोड़ी महंगी हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस में क्या फर्क है?

तीनों बाइक्स में छोटे इंजन दिए गए हैं, जो तेज रफ्तार के लिए नहीं बल्कि आरामदायक और स्मूद राइड के लिए बनाए गए हैं. HF Deluxe में 97.2cc इंजन मिलता है, जो रोजाना इस्तेमाल के लिए ठीक है. Honda Shine 100 में 98.98cc इंजन दिया गया है, जो स्मूद राइड के लिए जाना जाता है. वहीं Bajaj Platina 100 में 102cc इंजन है, जो थोड़ा ज्यादा पावर देता है. हालांकि तीनों का परफॉर्मेंस लगभग समान ही रहता है.

माइलेज में कौन है सबसे आगे?

माइलेज के मामले में Bajaj Platina 100 सबसे बेहतर मानी जाती है. यह असली उपयोग में करीब 70-75 kmpl तक माइलेज दे सकती है. Hero HF Deluxe भी करीब 70 kmpl का माइलेज देती है, जो काफी अच्छा है. Honda Shine 100 का माइलेज 55-65 kmpl के बीच रहता है, जो बाकी दोनों से थोड़ा कम है. अगर आप रोज लंबी दूरी तय करते हैं, तो Platina और HF Deluxe ज्यादा फायदेमंद होंगी.

कंफर्ट और राइड क्वालिटी कैसी है?

अगर आराम की बात करें, तो Bajaj Platina 100 सबसे आगे है. इसमें खास सस्पेंशन दिया गया है, जो खराब सड़कों पर भी झटके कम करता है. HF Deluxe भी आरामदायक है. Honda Shine 100 हल्की होने के कारण ट्रैफिक में चलाना आसान है, लेकिन इसमें आराम थोड़ा कम महसूस हो सकता है.

सेफ्टी और डिजाइन में क्या मिलेगा?

तीनों बाइक्स में जरूरी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जैसे ज्वाइंट ब्रेकिंग सिस्टम. HF Deluxe और Shine 100 में साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ फीचर भी मिलता है, जो सेफ्टी को बढ़ाता है. डिजाइन की बात करें तो HF Deluxe का लुक सिंपल है, Shine 100 थोड़ा प्रीमियम दिखती है और Platina 100 मजबूत डिजाइन के साथ आती है.

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