हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोHF Deluxe vs Shine 100 vs Platina 100: डेली यूज के लिए कौन सी बाइक है दमदार? यहां जानें अंतर

HF Deluxe vs Shine 100 vs Platina 100: डेली यूज के लिए कौन सी बाइक है दमदार? यहां जानें अंतर

HF Deluxe, Shine 100 और Platina 100 अपने सेगमेंट की बेहद पापुलर बाइक्स हैं. अगर आप रोजाना इस्तेमाल के लिए सही विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि कौन-सी बाइक आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 26 Mar 2026 11:56 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में 100cc बाइक सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं क्योंकि ये सस्ती होती हैं, अच्छा माइलेज देती हैं और चलाने में आसान होती हैं. अगर आप रोज ऑफिस जाते हैं या छोटे-छोटे काम के लिए बाइक इस्तेमाल करते हैं, तो Hero HF Deluxe, Honda Shine 100 और Bajaj Platina 100 तीनों अच्छे विकल्प हैं. ये बाइक्स दिखने में लगभग एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनके फीचर्स, आराम और माइलेज में फर्क है. इसलिए खरीदने से पहले इनके बारे में सही जानकारी होना जरूरी है, ताकि आप अपने लिए सही बाइक चुन सकें.

कीमत में कौन सबसे सस्ती है?

अगर बजट आपका सबसे बड़ा मुद्दा है, तो Hero HF Deluxe सबसे सस्ती बाइक है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 57,657 रुपये है, जो इसे सबसे किफायती बनाती है. Honda Shine 100 की कीमत करीब 65,243 रुपये है, जबकि Bajaj Platina 100 की कीमत लगभग 66,015 रुपये से शुरू होती है. यानी कीमत के मामले में HF Deluxe सबसे आगे है, जबकि बाकी दोनों बाइक थोड़ी महंगी हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस में क्या फर्क है?

तीनों बाइक्स में छोटे इंजन दिए गए हैं, जो तेज रफ्तार के लिए नहीं बल्कि आरामदायक और स्मूद राइड के लिए बनाए गए हैं. HF Deluxe में 97.2cc इंजन मिलता है, जो रोजाना इस्तेमाल के लिए ठीक है. Honda Shine 100 में 98.98cc इंजन दिया गया है, जो स्मूद राइड के लिए जाना जाता है. वहीं Bajaj Platina 100 में 102cc इंजन है, जो थोड़ा ज्यादा पावर देता है. हालांकि तीनों का परफॉर्मेंस लगभग समान ही रहता है.

माइलेज में कौन है सबसे आगे?

माइलेज के मामले में Bajaj Platina 100 सबसे बेहतर मानी जाती है. यह असली उपयोग में करीब 70-75 kmpl तक माइलेज दे सकती है. Hero HF Deluxe भी करीब 70 kmpl का माइलेज देती है, जो काफी अच्छा है. Honda Shine 100 का माइलेज 55-65 kmpl के बीच रहता है, जो बाकी दोनों से थोड़ा कम है. अगर आप रोज लंबी दूरी तय करते हैं, तो Platina और HF Deluxe ज्यादा फायदेमंद होंगी.

कंफर्ट और राइड क्वालिटी कैसी है?

अगर आराम की बात करें, तो Bajaj Platina 100 सबसे आगे है. इसमें खास सस्पेंशन दिया गया है, जो खराब सड़कों पर भी झटके कम करता है. HF Deluxe भी आरामदायक है. Honda Shine 100 हल्की होने के कारण ट्रैफिक में चलाना आसान है, लेकिन इसमें आराम थोड़ा कम महसूस हो सकता है.

सेफ्टी और डिजाइन में क्या मिलेगा?

तीनों बाइक्स में जरूरी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जैसे ज्वाइंट ब्रेकिंग सिस्टम. HF Deluxe और Shine 100 में साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ फीचर भी मिलता है, जो सेफ्टी को बढ़ाता है. डिजाइन की बात करें तो HF Deluxe का लुक सिंपल है, Shine 100 थोड़ा प्रीमियम दिखती है और Platina 100 मजबूत डिजाइन के साथ आती है.

यह भी पढ़ें:-

फैमिली को नहीं आएगी खरोंच! 10 लाख से कम कीमत में मिलती हैं ये 5 सेफ कारें, जानें रेटिंग

Published at : 26 Mar 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
Auto News Best 100cc Bikes HF Deluxe Shine 100 Platina 100
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
HF Deluxe vs Shine 100 vs Platina 100: डेली यूज के लिए कौन सी बाइक है दमदार? यहां जानें अंतर
HF Deluxe vs Shine 100 vs Platina 100: डेली यूज के लिए कौन सी बाइक है दमदार? यहां जानें अंतर
ऑटो
कारों को भी बीमार कर देती है चिलचिलाती गर्मी, जानें इससे कैसे बचाएं अपनी गाड़ी?
कारों को भी बीमार कर देती है चिलचिलाती गर्मी, जानें इससे कैसे बचाएं अपनी गाड़ी?
ऑटो
क्या खिड़की खोलकर चलाने से कम होता है कार का माइलेज, जानें क्या है सच?
क्या खिड़की खोलकर चलाने से कम होता है कार का माइलेज, जानें क्या है सच?
ऑटो
Chery iCar V23: भारत में जल्द होगी नई इलेक्ट्रिक SUV की एंट्री, Thar को देगी कड़ी टक्कर
Chery iCar V23: भारत में जल्द होगी नई इलेक्ट्रिक SUV की एंट्री, Thar को देगी कड़ी टक्कर
Advertisement

वीडियोज

बुशहर में धमाका… हवा में जहर !|
War Update: युद्ध से कैसे होगी महंगाई स्ट्राइक? | ABP | Bharat ki Baat
Deal या जाल? Trump की रणनीति पर बड़ा सवाल
Petrol Pump पर लंबी कतार, मजबूरी में घोड़े से ऑफिस गया शख्स, Video Viral
Chitra Tripathi के किस सवाल पर तिलमिला गए Anurag Bhadoria
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
2,000 किलोमीटर दूर से किसने खोला भारत के लिए खजाना? जहाज भरकर आ रही LPG
2,000 किलोमीटर दूर से किसने खोला भारत के लिए खजाना? जहाज भरकर आ रही LPG
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Amethi News: अमेठी में अनोखा डोनेशन अभियान, ईरान के समर्थन में जुटा पूरा गांव, बच्चों ने भी तोड़ी गुल्लक
अमेठी में अनोखा डोनेशन अभियान, ईरान के समर्थन में जुटा पूरा गांव, बच्चों ने भी तोड़ी गुल्लक
इंडिया
भीषण सड़क हादसा! आंध्र प्रदेश में बस टिपर से टकराई, जिंदा जले 14 यात्री
भीषण सड़क हादसा! आंध्र प्रदेश में बस टिपर से टकराई, जिंदा जले 14 यात्री
क्रिकेट
राजस्थान रॉयल्स का पूर्व खिलाड़ी कैसे बना RCB टीम का चेयरमैन? बेहद दिलचस्प है कहानी
राजस्थान रॉयल्स का पूर्व खिलाड़ी कैसे बना RCB टीम का चेयरमैन? बेहद दिलचस्प है कहानी
साउथ सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 7: बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी 'उस्ताद भगत सिंह', 7 दिनों में आध बजट भी नहीं कर पाई वसूल
बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी 'उस्ताद भगत सिंह', 7 दिनों में आध बजट भी नहीं कर पाई वसूल
चुनाव 2026
तमिलनाडु चुनाव से पहले हाई-टेक कैंपेन 'रथ’ की बंपर डिमांड, LED-साउंड-डिजिटल स्क्रीन से सड़कों पर छिड़ी सियासी टेक जंग
तमिलनाडु चुनाव से पहले हाई-टेक कैंपेन 'रथ’ की बंपर डिमांड, LED-साउंड-डिजिटल स्क्रीन से सड़कों पर छिड़ी सियासी टेक जंग
हेल्थ
HMPV Symptoms: नाक बंद और गले में खराश? इसे मामूली सर्दी समझने की गलती न करें, जानिए क्या है HMPV
नाक बंद और गले में खराश? इसे मामूली सर्दी समझने की गलती न करें, जानिए क्या है HMPV
ट्रेंडिंग
Viral Video: भाई दूसरी दुनिया में है... मुंह में बीड़ी दबाए एक ही पोजीशन में घंटों खड़ा रहा शख्स, वीडियो वायरल
Viral Video: भाई दूसरी दुनिया में है... मुंह में बीड़ी दबाए एक ही पोजीशन में घंटों खड़ा रहा शख्स, वीडियो वायरल
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Embed widget