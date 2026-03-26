क्या खिड़की खोलकर चलाने से कम होता है कार का माइलेज, जानें क्या है सच?

अक्सर लोग कार का माइलेज बढ़ाने के लिए कई अलग-अलग तरीके अपनाते हैं. कई लोग माइलेज बढ़ाने के लिए एसी बंद कर देते हैं और विंडो खोलकर गाड़ी चलाते हैं. खासकर गर्मियों के मौसम में कार चलाते समय लोग अक्सर विंडो खोल कर सफर करते हैं. दरअसल अब यह आम धारणा बन चुकी है कि एसी चलाने से गाड़ी ज्यादा फ्यूल खर्च करती है. इसलिए कई लोग माइलेज बचाने के लिए विंडो खोलकर ड्राइव करना ज्यादा सही समझते हैं. लेकिन इसे लेकर असल सच थोड़ा अलग है और यह आपकी गाड़ी की स्पीड पर निर्भर करता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि क्या खिड़की खोलकर कार चलाने से माइलेज कम होता है और इसके पीछे का असल सच क्या है.

क्या खिड़की खोलने से बढ़ता है माइलेज?

ज्यादातर लोग मानते हैं कि खिड़की खोलकर कार चलाने से माइलेज बेहतर हो जाता है. लेकिन हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता है. जब किसी भी कार को डिजाइन किया जाता है, जब कार के एयरोडायनामिक्स का खास ध्यान रखा जाता है. ताकि वह रोड पर हवा को आसानी से काटते हुए आगे बढ़ सके. जैसे ही विंडो खोली जाती हैं, हवा कार के अंदर घुसने लगती है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है. इससे इंजन पर दबाव पड़ता है और ईंधन की खपत बढ़ जाती है.

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तेज रफ्तार में होता है माइलेज को नुकसान

जब आपकी कार 70 या 80 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे ज्यादा की स्पीड में चलती है, तब खुली खिड़कियां ड्रैग इफेक्ट पैदा करती है. इस स्थिति में हवा गाड़ी को पीछे की ओर धकेलती है, जिससे इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. वहीं इसका नतीजा यह होता है कि पेट्रोल या डीजल तेजी से खर्च होने लगता है और माइलेज कम हो जाता है. कई मामलों में हाईवे पर खिड़कियां खोलकर चलाने से माइलेज 10 से 20 प्रतिशत तक कम हो सकता है. ऐसे में खासकर हाईवे पर खिड़कियां बंद करके गाड़ी चलाना सही माना जाता है.

माइलेज बढ़ाने का सही तरीका

अगर आप शहर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी रफ्तार से ड्राइव कर रहे हैं तो खिड़कियां खोलना सही ऑप्शन हो सकता है. दरअसल इस रफ्तार में गाड़ी की स्पीड पर हवा का दबाव बहुत कम होता है और इंजन पर एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ता है. वहीं एसी चलाने पर कंप्रेसर इंजन से ज्यादा ताकत लेता है, जिससे ईंधन की खपत बढ़ जाती है. इसके अलावा हाईवे पर तेज रफ्तार के दौरान खिड़कियां बंद रखना और एसी चलाना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. बंद खिड़कियों के साथ कार का एयरोडायनामिक इंजन बेहतर काम करता है और गाड़ी स्मूद चलती है, जिससे फ्यूल की भी बचत होती है.

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