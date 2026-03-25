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हिंदी न्यूज़ऑटोफैमिली को नहीं आएगी खरोंच! 10 लाख से कम कीमत में मिलती हैं ये 5 सेफ कारें, जानें रेटिंग

फैमिली को नहीं आएगी खरोंच! 10 लाख से कम कीमत में मिलती हैं ये 5 सेफ कारें, जानें रेटिंग

Affordable Safe Cars: अगर आप किसी सेफ कार की तलाश में हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि भारतीय बाजार में कौन-से किफायती ऑप्शन्स मौजूद हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 25 Mar 2026 03:37 PM (IST)
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आज के समय में कार खरीदते वक्त लोग सिर्फ माइलेज, लुक या फीचर्स ही नहीं देखते, बल्कि सेफ्टी भी बड़ा फैक्टर बन चुका है. खास बात यह है कि अब भारत में 10 लाख रुपये से कम बजट में भी ऐसी कई कारें मौजूद हैं, जिन्हें क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. ये रेटिंग Global NCAP या Bharat NCAP जैसी एजेंसियों की तरफ से दी जाती हैं. आइए ऐसी 5 कारों के बारे में जानते हैं, जो अपनी सुपीरियर बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती हैं. 

Tata Nexon 

इस लिस्ट में पहला नाम Tata Nexon का है, जोकि अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए पॉपुलर है. इस कार को ग्लोबल NCAP और BNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल है. इस गाड़ी को भारी ट्रैफिक और खराब रास्तों में चलाने के लिए भरोसेमेंद माना जाता है. इस गाड़ी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.32 लाख रुपये से शुरू होती है. 

Mahindra XUV 3XO 

अगर आप कम बजट में कोई अच्छी सेफ कार ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए दूसeरा सेफ ऑप्शन Mahindra XUV 3XO है. यह मजबूत बॉडी और एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है, जिसे 5-स्टार रेटिंग मिली है. इसकी स्टेबिलिटी और हाई-स्पीड कंट्रोल इस गाड़ी को सेफ बनाते हैं. इस कार को अपने सेगमेंट की भारी और सेफ कारों में गिना जाता है. गाड़ी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.37 लाख रुपये से शुरू होती है. 

Skoda Kylaq

अगली कार Skoda Kylaq है, जिसे किफायती SUV के तौर पर जाना जाता है. यह एक ऐसी किफायती SUV है, जिसमें यूरोपियन लेवल की बिल्ड क्वालिटी और मजबूत प्लेटफॉर्म मिलता है. यह गाड़ी खराब रास्तों पर भी काफी स्थिर रहती है और यात्रियों को सेफ्टी देती है. खराब रास्तों पर भी यह कार एक प्रीमियम सॉलिड फील देती है. इस गाड़ी की कीमत 7.59 लाख रुपये से शुरू होती है.

Tata Punch

टाटा पंच को भी कम बजट में एक बेहद मजबूत माइक्रो SUV के तौर पर जाना जाता है. इसका छोटा साइज होने के बावजूद इसकी बॉडी काफी सॉलिड है और इसे भी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इस गाड़ी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.60 लाख रुपये से शुरू होती है. 

Tata Altroz

हैचबैक सेगमेंट की बात करें तो टाटा अल्ट्रोज अपनी मजबूत बॉडी और 5-स्टार सेफ्टी के लिए जानी जाती है. इसका स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि एक्सीडेंट के समय यात्रियों को बेहतर सेफ्टी देता है. इस गाड़ी की कीमत 6.65 लाख रुपये के करीब है. 

यह भी पढ़ें:-

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Published at : 25 Mar 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
Tata Nexon Tata Altroz Tata Punch Mahindra XUV 3XO Affordable Safe Cars
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