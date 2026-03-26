कारों को भी बीमार कर देती है चिलचिलाती गर्मी, जानें इससे कैसे बचाएं अपनी गाड़ी?

Car care tips for Summer: भारत में गर्मियां बढ़ने लगी हैं. इसका असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि गाड़ियों पर भी साफ दिखाई देने लगता है. तापमान जब 40 से 45 डिग्री के पार पहुंच जाता है तो धूप में खड़ी गाड़ियों का अंदरुनी तापमान और भी ज्यादा बढ़ जाता है. इससे गाड़ी के इंजन, बैटरी, टायर और इंटीरियर पर असर पड़ता है, जिससे आपकी गाड़ी में कई अलग-अलग तरह की समस्याएं होने लगती हैं.

गर्मियों में गाड़ी का सही से ध्यान न रखने पर आपकी गाड़ी समय से पहले ही खराब हो सकती है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि चिलचिलाती गर्मी कारों को भी बीमार कर देती है और गर्मी से आप अपनी गाड़ी को कैसे बचा सकते हैं.



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पार्किंग का रखें खास ध्यान



गर्मी में कार की सबसे पहली सुरक्षा सही पार्किंग होती है. कोशिश करें कि गर्मियों के समय आप कार को हमेशा छांव में खड़ी करें. चाहे वह पेड़ की छाया ही क्यों न हो. अगर छांव नहीं है तो कार पर कवर या विंडशील्ड सनशेड का इस्तेमाल करें. इससे कार का अंदरूनी तापमान कम रहता है और डैशबोर्ड, सीट्स और पेंट को भी नुकसान नहीं होता है.



कार स्टार्ट करते ही एसी न चलाएं



गर्मियों में लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि जैसे ही वह कार में बैठते हैं, तुरंत एसी ऑन कर देते हैं, यही अक्सर बड़ी गलती हो जाती है. आप कोशिश करें कि धूप में खड़ी कार में बैठते ही तुरंत एसी ऑन करने की बजाय पहले दरवाजा या खिड़कियां खोलकर अंदर की गर्म हवा बाहर निकालें. इसके बाद कुछ मिनट बाद ऐसी चालू करें, जिससे कूलिंग बेहतर होती है और कार के सिस्टम पर दबाव भी कम पड़ता है.



कार के इंटीरियर की सुरक्षा भी जरूरी



गर्मियों में तेज धूप का सीधा असर कार के डैशबोर्ड और सीट पर पड़ता है. विंडशील्ड सनशेड और सीट कवर का इस्तेमाल करने से अंदर का तापमान कम रहता है और कार का सामान जल्दी खराब नहीं होता है.



इंजन और कूलिंग का भी रखें खास ध्यान



गर्मियों में ज्यादातर गाड़ियों का इंजन जल्दी ओवरहीट हो सकता है. इसलिए कूलिंग लेवल समय-समय पर चेक करते रहना जरूरी है. इंजन ऑयल भी सही कंडीशन में होना चाहिए, अगर सर्विस ड्यू है तो उसे टालना भी आपकी गाड़ी के लिए खतरनाक हो सकता है.



टायर के प्रेशर पर भी रखें नजर



ज्यादा तापमान में कार के टायर के अंदर की हवा फैलती है, जिसे गाड़ी पर प्रेशर बढ़ जाता है. ऐसे में टायर प्रेशर को नियमित रूप से चेक करते रहें, वहीं घिसे हुए या कमजोर टायर गर्मी में ज्यादा खतरा पैदा कर सकते हैं, इसलिए ऐसे टायरों को बदलना ज्यादा फायदेमंद रहता है.



गर्मियों में कार की बैटरी भी हो सकती है प्रभावित



गर्मी का असर सिर्फ कार के इंजन या टायर तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि कार की बैटरी भी इससे प्रभावित होती है. ज्यादा तापमान बैटरी की लाइफ को कम कर सकता है और उसकी परफॉर्मेंस को भी घटा सकता है ऐसे में अगर कार स्टार्ट होने में दिक्कत हो या लाइट कमजोर लग तो बैटरी की जांच कराएं, ताकि बीच रास्ते में आपको कोई परेशानी न हो.

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