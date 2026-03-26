Chery iCar V23: भारत में जल्द होगी नई इलेक्ट्रिक SUV की एंट्री, Thar को देगी कड़ी टक्कर

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और अब JSW Motors इस सेगमेंट में बड़ी एंट्री करने की तैयारी कर रही है. कंपनी कई नई गाड़ियां लाने वाली है, जिनमें Chery iCar V23 सबसे ज्यादा चर्चा में है. ये एक इलेक्ट्रिक SUV होगी, जो आने वाले समय में Mahindra Thar के इलेक्ट्रिक वर्जन को सीधी टक्कर दे सकती है.

माना जा रहा है कि iCar V23 भारत में Thar EV से पहले लॉन्च हो सकती है. इस SUV को खासतौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है, जो एडवेंचर और इलेक्ट्रिक ड्राइव दोनों का मजा लेना चाहते हैं. JSW इस कार को अपने ब्रांड नाम के साथ भारत में लॉन्च कर सकती है, जिससे इसमें कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं.

Chery iCar V23 का डिजाइन

Chery iCar V23 का लुक काफी हद तक Mini G-Wagon जैसा बताया जा रहा है, जो बॉक्सी और मजबूत डिजाइन के साथ आता है. यह SUV देखने में छोटी लेकिन ऊंची होगी, जिससे इसे ऑफ-रोडिंग के लिए बेहतर बनाया गया है. इसमें गोल हेडलाइट्स दिए जाएंगे. इसके अलावा बड़े पहिये और मजबूत बॉडी इसे और दमदार बनाते हैं. इसमें चार्जिंग केबल रखने के लिए अलग से जगह भी दी जाएगी.

बैटरी, रेंज और परफॉर्मेंस

Chery iCar V23 पूरी तरह इलेक्ट्रिक SUV होगी और इसमें सिंगल मोटर के साथ-साथ डुअल मोटर का ऑप्शन भी मिल सकता है. इसका मतलब है कि इसमें अलग-अलग परफॉर्मेंस ऑप्शन मिलेंगे, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकेंगे. रेंज की बात करें तो यह SUV एक बार चार्ज होने पर करीब 500 किलोमीटर तक चल सकती है. इलेक्ट्रिक होने के कारण ये SUV न सिर्फ पर्यावरण के लिए बेहतर होगी, बल्कि चलाने में भी काफी सस्ती पड़ेगी.

इंटीरियर और फीचर्स कैसे होंगे?

इस SUV का इंटीरियर भी काफी स्टाइलिश और मॉडर्न होगा. अंदर से यह कार काफी स्पेस वाली होगी, जिससे यात्रियों को बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा. इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी और स्मार्ट फीचर्स दिए जा सकते हैं. कंपनी इस SUV को खासतौर पर युवा ग्राहकों और एडवेंचर पसंद करने वालों को ध्यान में रखकर डिजाइन कर रही है. इसलिए इसमें आराम के साथ-साथ टेक्नोलॉजी का भी अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा.

कीमत और लॉन्च टाइमलाइन

Chery iCar V23 को भारत में 15 से 25 लाख रुपये के बीच लॉन्च किया जा सकता है, जिससे ये कार इस कीमत पर यह कई अन्य गाड़ियों को टक्कर दे सकती है. लॉन्च की बात करें तो इसे 2027 तक भारतीय बाजार में पेश किया जा सकता है.

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