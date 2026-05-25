Splendor की जगह खरीदना चाहते हैं शानदार माइलेज वाली बाइक? मार्केट में कौन-से ऑप्शंस शामिल

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हिंदी न्यूज़ऑटोSplendor की जगह खरीदना चाहते हैं शानदार माइलेज वाली बाइक? जानें मार्केट में कौन-से ऑप्शंस शामिल

Splendor की जगह खरीदना चाहते हैं शानदार माइलेज वाली बाइक? जानें मार्केट में कौन-से ऑप्शंस शामिल

Splendor vs Bikes: अगर आप हीरो स्प्लेंडर न खरीदकर किसी ऐसी बाइक को खऱीदना चाहते हैं, जो कम कीमत में अच्छा माइलेज दे तो आपके लिए ये बाइक्स बेस्ट ऑप्शन्स हो सकती हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 25 May 2026 01:09 PM (IST)
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अगर आप लंबे समय से Hero Splendor चला रहे हैं और अब थोड़ा ज्यादा पावर, बेहतर फीचर्स और स्टाइलिश लुक वाली बाइक खरीदना चाहते हैं तो 125cc सेगमेंट आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प साबित हो सकता है. इस सेगमेंट की बाइक्स में माइलेज भी अच्छा मिलता है और परफॉर्मेंस भी पहले से बेहतर होती है. यही वजह है कि आजकल कई लोग Splendor जैसी बेसिक बाइक से अपग्रेड होकर नई जनरेशन की 125cc बाइक्स खरीद रहे हैं.

Honda SP 125

सबसे पहले बात Honda SP 125 की बात करते हैं. यह बाइक उन लोगों के लिए बढ़िया मानी जाती है जो स्मूद राइडिंग और शानदार माइलेज चाहते हैं. इसमें 124cc का इंजन मिलता है जो शहर और हाईवे दोनों जगह आरामदायक परफॉर्मेंस देता है. बाइक का इंजन काफी रिफाइंड माना जाता है और लंबी दूरी पर भी ज्यादा थकान महसूस नहीं होती. इसमें डिजिटल मीटर, बेहतर बिल्ड क्वालिटी और मॉडर्न डिजाइन मिलता है, जिससे यह Splendor से एक प्रीमियम अपग्रेड लगती है. 

TVS Raider 125

अगर आप थोड़ी स्पोर्टी बाइक चाहते हैं तो TVS Raider 125 अच्छा ऑप्शन हो सकती है. इस बाइक को खासतौर पर युवा राइडर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसमें स्पोर्टी डिजाइन, डिजिटल डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और कई स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं. इसका इंजन भी काफी दमदार माना जाता है और यह शहर में तेज रफ्तार के साथ मजेदार राइडिंग फील देती है. 

Hero Super Splendor XTEC

अगली बाइक Hero Super Splendor XTEC है तो यह उन लोगों के लिए शानदार विकल्प है जो भरोसेमंद बाइक चाहते हैं लेकिन Splendor से थोड़ी ज्यादा पावर और फीचर्स भी चाहते हैं. इसमें Hero की भरोसेमंद इंजीनियरिंग के साथ डिजिटल फीचर्स, बेहतर सीट कम्फर्ट और शानदार माइलेज मिलता है. यह बाइक गांव और शहर दोनों इलाकों के हिसाब से अच्छी मानी जाती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत कम खर्च में आरामदायक सफर और आसान मेंटेनेंस है.

Bajaj Pulsar NS125

अगर आपको स्पोर्टी स्टाइल और दमदार रोड प्रेजेंस पसंद है, तो Bajaj Pulsar NS125 भी अच्छा ऑप्शन है. यह बाइक Pulsar सीरीज के स्पोर्टी डिजाइन के साथ आती है और युवाओं को काफी पसंद आती है. इसमें थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव लुक मिलता है और इसकी राइडिंग फील बाकी कम्यूटर बाइक्स से अलग लगती है. हालांकि माइलेज के मामले में यह कुछ दूसरी बाइक्स से थोड़ा पीछे हो सकती है, लेकिन स्टाइल और पावर चाहने वालों के लिए यह बढ़िया विकल्प बनती है. 

TVS Radeon

इसके अलावा TVS Radeon जैसी बाइक उन लोगों के लिए अच्छी मानी जाती है जो मजबूत बॉडी, आरामदायक सीट और खराब रास्तों पर बेहतर चलने वाली बाइक चाहते हैं. यह बाइक ज्यादा स्टाइलिश तो नहीं लगती, लेकिन रोजाना के इस्तेमाल और टिकाऊपन के मामले में काफी भरोसेमंद मानी जाती है. 

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Published at : 25 May 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
Hero Motocorp Honda SP125 Hero Splendor TVS Raider 125
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