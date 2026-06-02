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हिंदी न्यूज़ऑटोमई 2026 में महिंद्रा ने हुंडई को दे दी पटखनी, जानें किन गाड़ियों के दम पर कंपनी ने मारी बाजी?

मई 2026 में महिंद्रा ने हुंडई को दे दी पटखनी, जानें किन गाड़ियों के दम पर कंपनी ने मारी बाजी?

Mahindra Sales May 2026: मई 2026 में महिंद्रा ने घरेलू बाजार में 58,021 एसयूवी बेचकर हुंडई को पीछे छोड़ दिया। स्कॉर्पियो, थार और एक्सयूवी मॉडल्स की मजबूत मांग ने कंपनी की बिक्री को नई ऊंचाई पर पहुंचाया दिया है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 02 Jun 2026 03:21 PM (IST)
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Mahindra Sales May 2026: भारतीय ऑटो बाजार में मई 2026 महिंद्रा के लिए शानदार साबित हुआ है. कंपनी ने एक बार फिर बिक्री के मामले में हुंडई को पीछे छोड़ते हुए अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई. मई महीने में महिंद्रा ने घरेलू बाजार में 58,021 एसयूवी की बिक्री की, जबकि हुंडई की घरेलू बिक्री 47,837 यूनिट रही. इस तरह महिंद्रा करीब 10 हजार से ज्यादा यूनिट के अंतर से आगे निकल गई. 

लगातार बढ़ती SUV डिमांड और ग्राहकों का भरोसा महिंद्रा के पक्ष में जाता दिख रहा है. खास बात यह है कि सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद कंपनी ने दो अंकों की ग्रोथ दर्ज की. इससे साफ है कि भारतीय ग्राहकों के बीच बड़ी और दमदार SUVs की मांग लगातार बढ़ रही है और महिंद्रा इस ट्रेंड का सबसे बड़ा फायदा उठाने में सफल रही है.

स्कॉर्पियो, थार और XUV रेंज बनी महिंद्रा की सबसे बड़ी ताकत

महिंद्रा की सफलता के पीछे उसकी लोकप्रिय SUV लाइनअप का बड़ा योगदान रहा. स्कॉर्पियो, थार, XUV 3XO, XUV700 और नई XUV 7XO जैसे मॉडल्स ग्राहकों के बीच लगातार पसंद किए जा रहे हैं. इन गाड़ियों ने कंपनी की बिक्री को मजबूत आधार दिया है. मई 2026 में कंपनी की घरेलू SUV बिक्री 11 प्रतिशत बढ़कर 58,021 यूनिट तक पहुंच गई. वहीं कुल वाहन बिक्री 99,636 यूनिट रही, जो सालाना आधार पर 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाती है. 

ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में महिंद्रा की SUVs को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. दमदार डिजाइन, फीचर लोडेड केबिन और मजबूत रोड प्रेजेंस के कारण ग्राहक इन गाड़ियों को प्राथमिकता दे रहे हैं. यही वजह है कि कंपनी लगातार भारतीय SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है.

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हुंडई ने भी दिखाई मजबूती, लेकिन महिंद्रा की रफ्तार रही ज्यादा तेज

हालांकि हुंडई का प्रदर्शन भी कमजोर नहीं रहा. कंपनी ने मई 2026 में 47,837 वाहनों की घरेलू बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल की तुलना में 9.1 प्रतिशत अधिक है. क्रेटा, वेन्यू और एक्सटर जैसे मॉडल्स अब भी कंपनी की बिक्री का बड़ा आधार बने हुए हैं. इसके बावजूद महिंद्रा की SUV रणनीति ज्यादा असरदार साबित हुई. घरेलू बाजार में महिंद्रा ने हुंडई से 10,184 यूनिट ज्यादा गाड़ियां बेचे. 

यह अंतर बताता है कि भारतीय ग्राहकों का झुकाव तेजी से SUV सेगमेंट की ओर बढ़ रहा है. ऑटो इंडस्ट्री के जानकार मानते हैं कि आने वाले महीनों में भी स्कॉर्पियो, थार और XUV परिवार की मजबूत मांग महिंद्रा को फायदा पहुंचा सकती है. मई 2026 के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि भारतीय बाजार में SUV की लड़ाई अब और दिलचस्प होने वाली है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 02 Jun 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
Scorpio Thar XUV700 Mahindra Sales May 2026 Hyundai Sales
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