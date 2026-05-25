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हिंदी न्यूज़ऑटो1 KM चलाने का खर्च सिर्फ 4 रुपये, फ्यूल की बढ़ती कीमतों के बीच क्या बेस्ट है Victoris CNG?

1 KM चलाने का खर्च सिर्फ 4 रुपये, फ्यूल की बढ़ती कीमतों के बीच क्या बेस्ट है Victoris CNG?

Maruti Victoris CNG: मारुति की इस गाड़ी में 55 लीटर का CNG टैंक अंडरबॉडी में फिट किया गया है, जिसकी वजह से बूट स्पेस पूरी तरह से इस्तेमाल करने लायक बचता है. आइए गाड़ी का रिव्यू पढ़ते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Updated at : 25 May 2026 12:47 PM (IST)
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पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें आम लोगों की जेब पर सीधा असर डाल रही हैं. रोज़ाना ऑफिस आना-जाना हो या परिवार के साथ लंबा सफर करना हो, कार का इस्तेमाल हर चीज में जरूरी है. ऐसे में लोग ऐसी कार की तलाश में हैं जो कम खर्च में ज्यादा चल सके. पहले डीजल SUV को सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता था, लेकिन अब डीजल गाड़ियों पर कई तरह की पाबंदियां, सीमित लाइफ और कम रीसेल वैल्यू लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही हैं. इसी वजह से CNG कारें एक बेहतर ऑप्शन बनकर सामने आई हैं. हालांकि CNG कारों में सबसे बड़ी परेशानी बूट स्पेस की होती है क्योंकि सिलेंडर काफी जगह घेर लेते हैं, लेकिन Victoris CNG ने इस सोच को काफी हद तक बदल दिया है. 

मारुति विक्टोरिस CNG की बिक्री

Maruti Victoris CNG धीरे-धीरे लोगों की पसंद बनती जा रही है और इसकी बिक्री 13 हजार यूनिट्स के पार पहुंच चुकी है. इसकी पॉपुलेरिटी की सबसे बड़ी वजह इसका शानदार माइलेज और प्रैक्टिकल डिजाइन है. इसका माइलेज और परफॉर्मेंस जानने के लिए SUV को कुछ समय तक इस्तेमाल किया गया ताकि यह पता चल सके कि क्या यह सच में उतनी किफायती है जितना दावा किया जाता है?

गाड़ी का माइलेज

सबसे पहले माइलेज की बात करें तो Victoris CNG से हाईवे पर लगभग 26 किलोमीटर प्रति किलो CNG का माइलेज मिला, जो कंपनी के 27.02 km/kg के दावे के काफी करीब है. शहर में यह आंकड़ा थोड़ा कम जरूर हुआ, लेकिन फिर भी इसका खर्च करीब 4 रुपये प्रति किलोमीटर ही रहा. यानी यह पेट्रोल कार के मुकाबले काफी सस्ती पड़ती है. कई मायनों में इसकी रनिंग कॉस्ट डीजल कार या हाइब्रिड कार के बराबर महसूस होती है, जबकि इसकी कीमत उनसे कम है.

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गाड़ी का बूट स्पेस और परफॉर्मेंस

इस SUV की एक और खासियत इसका स्मार्ट डिजाइन है. इसमें 55 लीटर का CNG टैंक अंडरबॉडी में फिट किया गया है, जिसकी वजह से बूट स्पेस पूरी तरह से इस्तेमाल करने लायक बचता है. आमतौर पर CNG कारों में सामान रखने की जगह कम हो जाती है, लेकिन Victoris CNG में ऐसा नहीं है. एयरपोर्ट रन या फैमिली ट्रिप के दौरान इसका बड़ा बूट काफी काम आता है. साथ ही इसमें दिया गया पावर्ड टेलगेट इसे और ज्यादा प्रीमियम और सुविधाजनक बनाता है.

ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात की जाए तो CNG मोड में यह SUV 87 bhp की पावर देती है और इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. गाड़ी का क्लच हल्का है, जिससे शहर में ड्राइव करना आसान लगता है. हालांकि परफॉर्मेंस बहुत तेज नहीं है और ट्रैफिक में कई बार डाउनशिफ्ट करना पड़ता है. लेकिन हाईवे पर यह आरामदायक और स्मूद महसूस होती है. यह SUV स्पोर्टी ड्राइविंग के लिए नहीं बल्कि आरामदायक और आसान ड्राइविंग फील के लिए बनाई गई है.

मारुति विक्टोरिस सीएनजी के डिजाइन की बात करें तो इसके ब्लैक अलॉय व्हील्स काफी आकर्षक लगे. SUV का लुक मॉडर्न और प्रीमियम महसूस होता है. अंदर का केबिन भी फीचर से भरपूर है और फैमिली के लिए पर्याप्त स्पेस देता है. लंबी यात्राओं में इसकी आरामदायक सीटें और बड़ा केबिन अच्छा फील देते हैं. 

कितनी है गाड़ी की कीमत?

गाड़ी की शुरुआती कीमत लगभग 11.50 लाख रुपये है, जबकि इसके टॉप मॉडल की कीमत 14.70 लाख रुपये तक जाती है. इस कीमत में यह एक ऐसी फैमिली SUV बनकर सामने आती है जो शानदार माइलेज, अच्छा स्पेस और कम रनिंग कॉस्ट देती है. मौजूदा समय में जब फ्यूल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं तब Victoris CNG एक समझदारी भरा और किफायती ऑप्शन साबित होती है. 

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Published at : 25 May 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Auto News Car News Maruti Victoris Maruti Victoris CNG
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