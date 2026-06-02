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हिंदी न्यूज़ऑटोIPL में इनाम में मिली सिएरा क्यों नहीं चला पाएंगे वैभव सूर्यवंशी, किस नियम के कारण हो रहा ऐसा?

IPL में इनाम में मिली सिएरा क्यों नहीं चला पाएंगे वैभव सूर्यवंशी, किस नियम के कारण हो रहा ऐसा?

Vaibhav Suryavanshi Cannot Drive His Tata Sierra: आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद वैभव सूर्यवंशी को टाटा सिएरा SUV इनाम में मिली, लेकिन वैभव अभी इस गाड़ी को खुद नहीं चला सकते हैं.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 02 Jun 2026 02:52 PM (IST)
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Vaibhav Suryavanshi Cannot Drive His Tata Sierra: आईपीएल 2026 ने कई युवा खिलाड़ियों को नई पहचान दी है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा वैभव सूर्यवंशी की हुई. कम उम्र में शानदार प्रदर्शन करके उन्होंने क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है. आईपीएल के इस सीजन में वैभव ने करोड़ों रुपये कमाने के साथ ही कई बड़े अवॉर्ड्स भी अपने नाम किए. वैभव को हाल ही में टाटा सिएरा SUV गिफ्ट की गई है, लेकिन इसके बावजूद वैभव अभी यह गाड़ी खुद नहीं चला सकते हैं.

दरअसल, वैभव सूर्यवंशी की उम्र अभी 18 साल से कम है. भारतीय कानून के मुताबिक, कार चलाने के लिए शख्स की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है. यही वजह है कि कार होने के बावजूद वैभव फिलहाल खुद उसे सड़क पर नहीं चला सकते.

आखिर क्यों नहीं चला सकते अपनी नई Tata Sierra?

वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल 2026 में सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन समेत कई बड़े अवॉर्ड मिले. इसी दौरान उन्हें Tata Sierra SUV भी पुरस्कार के रूप में दी गई. हालांकि भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति को निजी कार चलाने के लिए कम से कम 18 वर्ष की उम्र और वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है. वैभव की उम्र अभी सिर्फ 15 साल है, इसलिए वह कानूनी रूप से इस SUV को खुद नहीं चला सकते. 

उन्हें इसके लिए अभी लगभग तीन साल का इंतजार करना होगा. यही कारण है कि इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद भी वह अपनी इनामी कार की ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठ सकते. यह खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हो रही है और कई लोग इसे दिलचस्प संयोग बता रहे हैं.

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रिकॉर्डों की बारिश, अवॉर्ड्स की झड़ी

वैभव का आईपीएल 2026 सीजन किसी सपने से कम नहीं रहा. उन्होंने 16 मैचों में 776 रन बनाए और 237 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर क्रिकेट प्रेमियों को हैरान कर दिया. पूरे टूर्नामेंट में उनके बल्ले से 72 छक्के निकले और वह सीजन के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने. इसके अलावा उन्होंने इमर्जिंग प्लेयर, सुपर स्ट्राइकर, सुपर सिक्सेस और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जैसे बड़े सम्मान भी जीते. 

इतनी कम उम्र में उनकी उपलब्धियां उन्हें भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा बना रही हैं. हालांकि फिलहाल Tata Sierra की चाबी उनके पास है, लेकिन उसे सड़क पर दौड़ाने के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ेगा. क्रिकेट फैंस अब यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि आने वाले वर्षों में यह युवा बल्लेबाज और कितने रिकॉर्ड अपने नाम करता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 02 Jun 2026 02:37 PM (IST)
Tags :
Tata Sierra Vaibhav Suryavanshi IPL 2026 Driving Licence Rule
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